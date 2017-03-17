Секретные территории. Кто оккупировал Землю?



Недавно в Приморье были найдены следы палеоконтакта – визита на Землю инопланетного разума. Некоторые ученые сделали сенсационный вывод: на Дальнем Востоке находилась лаборатория, в которой был искусственно создан человек разумный. В 1735 году 28-летняя домашняя хозяйка Иоганна София Шмид из городка Тауха близ Лейпцига забеременела в четвертый раз. Она была замужем уже десять лет и родила мужу троих вполне нормальных наследников. Но теперь Иоганна София произвела на свет ужасного монстра, причина уродства которого осталась неясной. Доктор Готлиб Фридеричи из Лейпцига первым увидел мертворожденного младенца и, ужаснувшись его виду, сразу пригласил художника, чтобы запечатлеть монстра для потомков. Но потом он совершил более важное дело – заспиртовал младенца, который сейчас находится в краеведческом музее Вальденбурга в Саксонии (на полпути от Глаухау к Хемнитцу). Во времена ГДР колба с монстром хранилась в запасниках и была запрещена властями для демонстрации. И только после падения Берлинской стены ученые получили доступ к удивительному созданию.

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