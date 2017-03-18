10 метеоритов, о которых должен знать каждый

Космонавты говорят, что из космоса Земля

кажется совершенно беззащитной — крошечный голубой шарик, окутанный

тонкой атмосферой, которую, кажется, может сдуть самый легкий ветерок.

Становится немного жутко, когда понимаешь, что упади на Землю совсем

небольшой астероид размером с Москву, для жизни настанут не лучшие

времена. Впрочем, в разные моменты своей истории Земля уже подвергалась

падениям крупных метеоритов и, как видите, пока цела. Давайте вспомним о

самых известных из них.

Тунгусский метеорит

Этот метеор пролетел сквозь земную атмосферу над Сибирью в 1908 году и

взорвался всего в нескольких километрах от сибирской поверхности.

Взрыв имел силу атомной бомбы и повалил деревья в пределах 800

квадратных километров. Потребовались годы, чтобы ученые начали

исследовать заброшенную и незаселенную зону; спустя сто лет они все еще

ищут убедительные доказательства падения метеорита в виде кратера или

обломков тела.

Говорят, метеорит сбил Никола Тесла, но это всего лишь еще один повод для теории заговора.

Кто-то полагает, что кратер прячется в ближайшем озере. Другие верят,

что в последний момент инопланетный корабль уничтожил метеорит, дабы

тот не разрушил Землю. Что ж, у нас есть чему поучиться у инопланетян.

Как вы знаете, динозавры погибли, вероятнее всего, вследствие удара

астероида. Вместе с ними погибло более половины всех видов на планете.

Ученые не уверены на 100%, что именно этот астероид спровоцировал так

называемое К-Т вымирание, но у них есть некоторые основания полагать,

что злодей пришел именно из космоса.

Большая часть грунта во время события (К-Т слой) содержит очень много иридия, которого много на астероидах, но мало на Земле.

Ученые полагают, что около 65 миллионов лет назад на Землю упала одна

или несколько иридиевых комет или метеоритов, подняв пыль в атмосферу и

вызвав масштабные изменения климата. Куда же упал этот гость? Никто не

знает, но некоторые исследователи полагают, что кратер на полуострове

Юкатан в Мексике — это то самое место.

Метеорит Хоба

Весом в 60 тонн, метеорит Хоба, который все еще лежит на своем месте в

Намибии, является крупнейшим известным метеоритом на планете. Плоская

плита железа упала на землю примерно 80 000 лет назад, поэтому мы не

знаем наверняка, каким пиротехническим шоу сопровождалось ее прибытие,

но обнаружили ее только в 1920 году, когда фермер копнул свое поле и

наткнулся на металлическую верхушку. С тех пор Хоба стал национальным

достоянием, привлекая тысячи посетителей ежегодно.

Метеорит Вилламетт

Весом примерно 15 тонн и три метра высотой, этот массивный костлявый

кусок железа, как полагают, был остатком железного ядра планеты, которая

разбилась миллиарды лет назад.

Тысячи лет назад Вилламетт упал на нашу планету и был обнаружен

только в 1902 году миролюбивыми американцами в виде целебного источника

индейцев клакамас — Томановос.

Сейчас Томановос покоится в Американском музее естественной истории в

Нью-Йорке, но недавно племя индейцев заключило сделку с музеем, чтобы

метеорит оставался на своем месте так долго, как клакамасы будут

посещать его в церемониальных целях.

Сихотэ-Алинь

Когда этот массивный железный метеорит проревел с неба в феврале 1947

года, по словам очевидцев, он был ярче солнца. И когда взрыв разорвал

его на части, его осколки осыпали землю на площади половины квадратных

километров в горах Сихотэ-Алинь в Сибири.

Вход в атмосферу и взрыв был виден в пределах двухсот километров. На

протяжении многих лет охотники за метеоритами рыскали по этому району в

поисках хорошо узнаваемых металлических брусков, скрученных и завитых

интересным образом.

Небольшие кусочки Сихотэ-Алинь до сих пор продаются.

Метеорит Сулакога

В один из осенних дней 1954 года 31-летняя домохозяйка из Алабамы по

имени Энн Ходжес дремала на диване, когда пятикилограммовый метеорит

упал с неба.

Он пробил крышу и ударил женщину в бедро. К счастью, Ходжес

отделалась синяком, в то время как соседи видели в этом камне размером с

грейпфрут огненный шар, прорезавший небо. Ходжес получила свою минуту

славы, а позже отдала метеорит в Алабамский музей естественной истории.

В Германии был прецедент: мальчик заявил, что на него тоже упал

метеорит во время похода в школу. 14-летний школьник сказал, что видел

вспышку света, а после его сбил метеорит размером с горошину. Кто знал,

что галька может быть такой опасной.

ALH 84001

ALH 84001 (назовем его Ал для краткости) был обнаружен в Антарктиде в 1984 году, спустя 13 000 лет по прибытию с Марса.

Да, с Марса.

Ал был рожден из лавы марсианского вулкана около четырех с половиной

миллиардов лет назад. 15 миллионов лет назад он лежал на поверхности

Марса, а потом другой астероид или метеорит освободил его, отправив на

Землю, после чего тот приземлился на Аллановских холмах в Антарктиде.

Внутри Ала могут быть свидетельства ранней марсианской жизни в виде окаменелых водорослей или небольшого количества бактерий.

Метеорит Оргейль

Метеорит Оргейль прожег атмосферу в мае 1864 года, развалившись на 20

кусков на пути во французский городок Оргейль. Фрагменты были

достаточно мягкими, чтобы их можно было резать ножом, и очень скоро

останки метеорита разошлись по музеям всего мира.

С тех пор метеорит Оргейль вызвал массу споров, поскольку ученые

долго думали, откуда взялся органический материал, принесенный с ним — а

вдруг это доказательство внеземной жизни? Но на самом деле, хотя сам

метеорит был реальным, признаки жизни были сфальсифицированы.

Каким образом? Некоторые споры склеились с угольной пылью. Но это произошло уже в нашем мире.

Пикскильский метеорит

В 1992 году метеорит пересек небо над Кентукки и Питсбургом

зеленоватым пламенем и упал в Пикскилле на припаркованный автомобиль,

который был ни в чем не виноват.

Это был Chevy Malibu 1980 года, получивший лишь массивную вмятину и

продолжавший ездить по миру как автомобиль, переживший метеоритную

атаку. А метеорит был самым заурядным куском железа размером с шар для

боулинга.

Что было странным, так это степень внимания, отведенного метеориту

Пикскилла. Из-за того, что он пересек восточное побережье, его путь и

траектория были записаны на видео и проанализированы учеными, однако

выяснилось, что это самый обычный метеорит. А жаль.

Мурчисонский метеорит

Метеорит Мурчисона развалился на сотни кусков, упав в Австралии в

сентябре 1969 года. Самый крупный из кусков весил около 50 кг, самый

мелкий — меньше 200 грамм.

Он упал на землю массивным огненным шаром, за которым следовал

туманный хвост, а после рассыпался. Фрагменты изучаются до сих пор.

Выяснилось, что в метеорите находится широкий спектр аминокислот,

строительных блоков жизни, поэтому очевиден интерес к нему со стороны

астробиологов.

Метеорит Альенде

Метеорит Альенде, упавший на Землю в 1969 году в Мексике, распался на

сотни фрагментов еще в полете. Вместе взятые они будут весить несколько

тонн. Фрагменты, разумеется, разошлись по частным коллекциям.

Многие из черных камешков покрыты стекловидным материалом, который

образуется под влиянием высоких температур во время прохождения через

атмосферу. Метеорит содержит частицы, которые могут быть старше нашей

Солнечной системы, оливин и даже микроскопические алмазы.