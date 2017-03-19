Астрономы обнаружили в космосе странный объект диаметром в 200 километров

Объект очевидно относится к транснептуновым (чьи орбиты расположены за Нептуном) карликовым планетам. Он в 160 000 раз тусклее, чем сам Нептун, таким образом, его диаметр не превышает 200 километров.

«Я надеюсь, что все пристегнуты ремнями безопасности, потому что Солнечная система получила нечто очень странное», — заявил один из соавторов открытия Мишель Баннистер из Королевского университета в Белфасте.

Дело в том, что орбита планеты расположена практически под прямым углом к плоскости, в которой вращаются почти все остальные планеты нашей системы (плоскость эклиптики).

Новый объект вращается в сторону… противоположную всем другим объектам Солнечной системы.

Астрономы уверены, что это возможно только по одной причине: какой-то другой более крупный объект воздействовал каким-то необъяснимым пока образом на новооткрытый, и изменил направление его вращения. При этом не разрушив на мелкие фрагменты, как это должно было бы произойти, исходя из сегодняшних представлений.

Астрономы назвали новую планету Niku — по-китайски: «непокорный», «мятежный».