Реклама

Gallery

1387976762_thumb_knyaz-vasiliiy-dannik-svobodnoiy-ordy_2 1397533507_thumb_nehvatka-adrenalina-kazhdyiy-den-tolkaet-ekskursovoda-v-past-k-alligatoram_8 1402884902_zemletryaseniya-kak-neizbezhnost_2 1403094242_zemlyane-smogut-nablyudat-redchaiyshee-yavlenie-astronomii 1407452941_thumb_uchenye-proektiruyut-moshnuyu-mezhplanetnuyu-set 1410664322_zverolyudi-predki-cheloveka_2 1412725861_thumb_chto-vhodilo-v-nabor-dlya-vyzhivaniya-sovetskogo-kosmonavta 1408317662_Nauka-vozneseniya_1

Социальные сети

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Реклама:

Счетчики

Астрономы обнаружили в космосе странный объект диаметром в 200 километров

19.03.2017 новости   Нет комментариев

Астрономы обнаружили в космосе странный объект диаметром в 200 километров

Международная группа астрономов при помощи системы телескопов Pan-STARRS на Гавайях обнаружила странный небольшой объект с несвойственной Солнечной системе орбитой.

Объект очевидно относится к транснептуновым (чьи орбиты расположены за Нептуном) карликовым планетам. Он в 160 000 раз тусклее, чем сам Нептун, таким образом, его диаметр не превышает 200 километров.

«Я надеюсь, что все пристегнуты ремнями безопасности, потому что Солнечная система получила нечто очень странное», — заявил один из соавторов открытия Мишель Баннистер из Королевского университета в Белфасте.

Дело в том, что орбита планеты расположена практически под прямым углом к плоскости, в которой вращаются почти все остальные планеты нашей системы (плоскость эклиптики).

Новый объект вращается в сторону… противоположную всем другим объектам Солнечной системы.

Астрономы уверены, что это возможно только по одной причине: какой-то другой более крупный объект воздействовал каким-то необъяснимым пока образом на новооткрытый, и изменил направление его вращения. При этом не разрушив на мелкие фрагменты, как это должно было бы произойти, исходя из сегодняшних представлений.

Астрономы назвали новую планету Niku — по-китайски: «непокорный», «мятежный».

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
Метки:  , , , , , ,

Похожие сообщения:

Написать ответ

Вы можете использовать эти теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...
?>