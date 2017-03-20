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«Пришельцы государственной важности: Внеземная жизнь» (Эксклюзив)

20.03.2017 новости   Нет комментариев


8 октября 1989 года, США, штат Флорида: с космодрома NASA на мысе Канаверал стартует шаттл «Атлантис» (Atlantis). На околоземной орбите от него отделяется автоматический космический аппарат «Галилео». Потратив на путешествие 6 лет и преодолев 800 000 000 000 км. он подлетает к орбите Европы — это один из 62-х спутников Юпитера, самой большой планете в Солнечной системе. Через несколько часов исследовательская обсерватория опускается на рекордно близкое расстояние к Европе. До ее поверхности остается всего 200 км. — мелочь по космическим масштабам. С такой высоты спутник «Галилео», оборудованный мощными телескопами, способен различить на Европе объекты, размером с горошину. То, что космические аппарат передал на Землю — не ожидал никто. На черно-белых снимках ученые увидели точную копию нашей Земной Антарктиды.

Ученых поражает то, что рельеф спутника Юпитера внешне ничем не отличается от южного полюса Земли. Точно так же, как Антарктида — Европа пересечена глубокими трещинами и состоит из гигантской глыбы льда. Это значит, что лед раскалывается и его куски смешаются прежде, чем снова замерзнут. По словам ученых, на Земле такая структура образуются только при одном условии, если подо льдом есть — теплый океан, способный растопить его.

Поверить в то, что на Европе есть вода, астрофизики не могли долгое время, ведь до сих пор ее не обнаруживали ни на одной планете. Чтобы достоверно узнать есть ли вода на Европе или нет — ученые провели замеры магнитного поля спутника Земли. Результаты стали настоящей сенсацией, оказалось, что под ледяным панцирем Европы скрываются не озера и даже не моря, а гигантский океан, который покрывает всю планету фантастическим слоем воды в 100 км. Это гораздо больше глубины любого океана на Земле. Другими словами: на спутнике Юпитера воды в несколько раз больше, чем на Земле…

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