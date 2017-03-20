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Странное дело: Космонавты с других планет

20.03.2017 новости   Нет комментариев


Находится все больше подтверждений тому, что Землю посещали пришельцы, иначе никак не объяснить происхождение загадочных артефактов, изготовить которые человеку было просто не под силу! Зачем инопланетяне оставили нам эти таинственные предметы?

Апрель 2012 года, воздушное пространство над Сеулом. Из окна гражданского самолета пассажир снимает корейскую столицу. Внезапно в объектив попадает странный летящий объект. Как только оператор пытается увеличить изображение, объект резко уходит в сторону. Так близко от поверхности земли НЛО фиксируют чрезвычайно редко. Может пришельцы уже готовы к очередному контакту с землянами? Очередному, потому что первый случился много тысяч лет назад.

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