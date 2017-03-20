Пол Хеллайер бывший министр обороны Канады – Инопланетяне из разных миров давно уже среди нас



Является ли это фантазией? Кто-то на самом деле смотрит на нас? Сегодня мы общаемся с человеком, который говорит, что НЛО – серьезное дело – Пол Хеллайер (Hellyer).



СС: Таким образом, эти виды, которые вы описываете – все они отличаются с точки зрения отношения к нам и понимания? Некоторые из них хорошие и доброжелательные, а другие противные, могут быть, какие они? Являются ли они доброжелательными по отношению к людям и Земле, или же они здесь, чтобы причинить нам вред?

PH: Это сложный вопрос, чтобы ответить однозначно, потому что они имеют разные цели. И, возможно, все мы на Земле должны иметь одну и ту же повестку дня, не правда ли? Но вы не могли бы сказать, может ли быть так, чтобы Россия (символы россии), Китай и США все имели одну и ту же повестку дня? Я бы сказал, что почти все они являются добропорядочными и доброжелательными, и они хотят помочь нам, может быть, один или два вида, которые этого не делают. Это одна из вещей, которую я исследую в данный момент, чтобы увидеть, кто они, что они хотят, и что их программы на самом деле подразумевают.

СС: Эти внеземные существа – откуда они берутся и как они сюда попали, на Землю?

PH: Они приходят из разных мест. Долгое время я только знал о тех, которые пришли из разных звездных систем – Плеяды, Зеты и ряд других звездных систем … но в последние несколько месяцев я встретил [ тех ], кто сообщил, что они из нашей звездной системы, и что есть на самом деле инопланетяне, которые живут на планете под названием Андромеда, которая является одной из лун Сатурна и что есть другие, на Венере, а некоторые на Марсе, и что они могут взаимодействовать между собой – я подозреваю, что они есть, потому что есть то, что называется «Федерация» этих существ, и у них есть свои правила. Например, одним из правил является то, что они не вмешиваются в наши дела. И предполагается – и это одна из причин, возможно, почему мы никогда не видели некоторых из них до недавнего времени…

СС: Но, что вы имеете в виду? Есть много людей, которые хотят взаимодействовать с ними, есть много людей, которые действительно хотят видеть их и знать, кто они есть. Что, им нужно специальное приглашение, чтобы взаимодействовать с нами? Что это значит – “они не хотят вмешиваться в наши дела”?

PH: Они не желают указывать нам, как нам управляться с нашими делами, они приняли тот факт, что это наша планета, и что мы имеем право даже запустить ее. Но они очень – очень обеспокоены: они не думают, что мы хорошие «стюарды» для нашей планеты. Мы чрезмерно вырубаем наши леса, мы загрязняем наши реки и озера, и мы отправляем сточные воды в океаны, и мы делаем все виды вещей, которые не станут делать хорошие распорядители в своих домах. Им не нравится это, и они дали нам это ясно понять. На самом деле они сделали нам предупреждение.

СС: Как?

PH: Это пришло из более чем одного источника…

СС: Как они дали понять, что они сделали?

PH: Они говорили с людьми. Один из парней, с которым я говорил около месяца назад, взаимодействует с ними с 1974 года, он и его брат живут в Перу. Они были доставлены на Андромеду, телепортировались. Они сказали, что люди там думают, и что мы на самом деле разрушаем нашу планету и о том, что что-то ужасное произойдет с нами, если мы не станем лучше и не изменим свое отношение к планете. Мы тратим слишком много времени для того, чтобы воевать друг с другом, у нас слишком большие военные расходы, и мы недостаточно средств выделяем, чтобы накормить бедных и наладить уход за бездомными и больными, и что мы загрязняем наши воды и наш воздух, и что мы играемся с этими экзотическими видами оружия, термоядерным оружием и атомным оружием, которые имеют такие разрушительные последствия как для Земли, так и для других областей Космоса. Им это не нравится, и это одна из причин, почему они не хотят сотрудничать с нами и научить нас более эффективным способам. Такое возможно, я думаю, но только с нашего согласия. Они работают через отдельных лиц; они пытаются выделить лиц, которые не испугаются до смерти их, потому что они могут заставить вас довольно сильно испугаться. Один из случаев, мне известный, произошел с «высокими белыми» в Неваде, где летчик США, который работал с ними, испугался их просто до смерти. И один человек, Чарльз Холл, спас дочь одного из высокопоставленных «высоких белых» и, как результат, они стали очень хорошими друзьями с матерью. И, как только они стали доверять друг другу, у них наладились прекрасные отношения. Он написал об этом книгу, которая называется «Тысячелетнее гостеприимство». Он рассказывает вам, как вы проходите через эти разные этапы из-за боязни вашего ума. Но потом, когда вы установите доверие и рабочие отношения, вы можете иметь тот же самый вид отношений, который может сложиться у вас с кем-то здесь, на Земле.

СС: Но вот, что я думаю: если вы признаете их присутствие, что явно не то, что они хотят, так как они скрываются, почему вы не боитесь последствий? Вы, утверждаете, что их присутствие здесь очевидно, что они здесь, среди нас, рассказываете мне обо всех этих видах, которые существуют…

PH: Они здесь, среди нас, и я не боюсь, потому что в большинстве случаев, если говорить о технологиях, они опережают нас на несколько световых лет, и мы узнали много вещей от них. Много вещей, которые мы используем сегодня, мы получили от них, вы знаете, – светодиодные фонари и микросхемы и кевларовые жилеты и всякие вещи, которые мы получили благодаря их технологиям, и мы могли бы получить гораздо больше еще, особенно в области медицины и сельского хозяйства, если мы будем настроены на мирный лад. Но я думаю, что, может быть, некоторые из наших людей больше заинтересованы в получении военной техники, и я думаю, что это неправильный подход. И это одна из вещей, которую мы должны изменить, потому что мы собираемся работать вместе, все мы, всюду на планете.

СС: Вы упомянули военную технику и обмен технологиями, бартерные сделки – между инопланетянами и людьми в американском правительстве. Я хочу спросить вас как бывшего министра обороны Канады – межзвездная война возможна? Должны ли мы создать силы для участия в Звездных войнах, чтобы защитить себя от возможного вторжения или чего-то вроде этого?

PH: Я думаю, что это возможно, но это возможно, особенно если мы собьем любой НЛО, который входит в наше воздушное пространство, не спрашивая, кто они и что они хотят. С самого начала мы пытались сбить их, но их технологии были достаточно продвинутыми, и мы не могли с ними тягаться. В течение этого периода времени они могли бы захватить нас без каких-либо проблем, если бы они хотели. Так что я думаю, нам не нужно разрабатывать наши собственные проекты Звездных войн, чтобы защитить себя против них, мы должны сотрудничать с добропорядочными видами, которые представляют подавляющее большинство. И работать вместе, и в значительной степени опираться на них, конечно, и сотрудничать.

СС: Что, по-вашему, может произойти, если люди начнут верить в пришельцев, их присутствие на Земле? Вещи, безусловно, будет меняться: наша жизнь не будет той же, что была раньше.

PH: Я надеюсь, что это так. Я все сделаю, что могу, для полного раскрытия, и я собираюсь очень серьезно потрудиться для полного раскрытия в книге, которую я пишу, чтобы представить некоторые причины для этого. И именно то, что мы действительно имеем право и должны знать. Наше будущее как видов потенциально находится в опасности, и здесь я имею в виду все виды в мире, если мы не поймем, что происходит, и не будем работать вместе, чтобы попытаться сделать жизнь более благоприятной для всех нас. И для работы с нашими соседями с других планет – также.

СС: Тем не менее, я думаю про себя – если они были здесь в течение такого долгого времени, как вы говорите, и они заинтересованы в помощи человечеству, как вы говорите, почему в нашем мире такой беспорядок? Если вы хотите помочь кому-то, вы просто помогаете кому-то, вы не ждите, что кто-то пригласит вас оказать кому-то помощь, не так ли?

PH: Я думаю, что родители когда-то могут сказать своим детям – “это то, что вы должны сделать”, но это не значит, что дети собираются это сделать, не так ли? Космос основан на свободном выборе. Нам дают возможность делать ошибки, сделать неправильный выбор, и я думаю, то, что беспокоит некоторых из нас, это то, что мы сделали слишком много неправильных выборов, и нам не хватает правильного выбора. Так что нам нужно предпринять усилия, чтобы начать менять наши приоритеты и прекратить тратить так много времени и усилий на оружие, чтобы убивать друг друга, или доминировать друг над другом. И мы должны уделить намного больше времени тому, чтобы помогать друг другу жить лучше, и создать более справедливое общество, и жизнь, которая будет более здоровой. Когда здравоохранение лучше, и когда распределение пищи лучше, и когда воздух чище, и вода чище и все те вещи, которые ждут, чтобы мы их сделали, если мы просто соберемся вместе и, как мы говорим, будем грести в правильном направлении, в том же направлении, то, возможно. Но это трудная задача, и до сих пор мы не сделали этого. Мой тезис заключается в том, что мы должны сделать это, мы должны начать делать это прямо сейчас.

СС: Огромное спасибо за это интересное интервью и проницательность во внеземной жизни. Это был Пол Хеллайер, бывший канадский министр обороны, который говорит, что инопланетяне существуют и живут среди нас, на Земле.