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Порфирий Иванов – философ или безумец?
20.03.2017 что от нас скрывали
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Его личность до сих пор вызывает споры. Кем он был: философом, которому
открылась мудрость мира, или сумасшедшим? В любом случае, он был
необычным и очень сильным человеком.
Разбойник в природе
Порфирий Корнеевич Иванов родился в самом конце XIX века, 20 февраля
1898 года. Он появился на свет в небольшом украинском селе Ореховка,
расположенном неподалеку от Луганска. Окончив обязательные четыре класса
церковно-приходской школы, мальчик начал батрачить на пана, а в 15 лет
отправился работать на шахту. Неизвестно, как сложилась бы его жизнь при
царизме, но в 1917 году грянула революция. Иванова весть о свержении
царя застала по пути на фронт. Было объявлено перемирие, и Иванов
отправился домой и начал обустраивать свою жизнь.
Вскоре он женился на Ульяне Федоровне Городовитченко. В 1918 году
родился их первенец Андрей, в 1925-м – сын Яков. Порфирий Иванов сменил
множество работ, а в 1922 году был осужден за неуплату налога. Он
отбывал срок 11 месяцев в Архангельской области.
Все эти годы он вел не самый здоровой образ жизни – пил, курил,
чревоугодничал. Позже он написал про себя: «Детство, молодость и
возмужалые годы жизни я провел так же, как и все люди. Я был одно время
разбойник в природе, грабил ее, убивал жизнерадостность, не считался ни с
чем. Но потом удалился от всего этого и стал приближаться к тому, чтобы
подружиться с природою…»
Холод против рака
Полностью перевернуло его жизнь одно трагическое событие – в начале
1930-х годов Порфирий Иванов заболел раком. Врачи отказались его лечить –
случай был неоперабельный. Болезнь протекала тяжело, и Иванов вскоре
должен был умереть в страшных мучениях. И тогда он решил ускорить этот
процесс и вышел раздетым на мороз. Но ничего не произошло, он даже не
простудился. Иванов каждый день выходил на улицу, стал выливать на себя
по ведру ледяной воды – чтобы ускорить процесс умирания, и в результате…
выздоровел. От холода и ледяной воды появились силы, бодрость, энергия.
И потрясенный Иванов открыл для себя истину о том, как надо укреплять
свое здоровье и как важно уметь сливаться с природой…
Вскоре он смог лечить не только себя, но и других людей, открыв в себе дар целителя. Порфирий Иванов давал советы людям:
«Дорогие вы мои, все ваши болезни от нежести вашей: от тепла, от вкусной
пищи, от покоя. Не бойтесь холода, он мобилизует, как нынче модно
сказывать, защиту организма. Холод кидает в тело гормон здоровья. Пусть
каждый покумекает, что ему важнее – дело или малые радости. На все
должна быть победа. Человек должен жить в победе; если ее не получишь,
грош тебе цена в базарный день… Зачем лечиться, когда можно и должно
болезнь в тело не пускать!»
Он бросил пить и курить, начал закалять свое тело, каждый день зимой
выходил на мороз раздетым, а затем вообще перестал пользоваться верхней
одеждой.
Иванов проводил различные смелые эксперименты со своим телом, в
результате которых приходил к выводам, что человеку полезно, а что
причиняет ему вред. В течение своей жизни Порфирий Иванов постоянно
доказывал, что человек может все и что для здоровья нужны холод, голод и
физические нагрузки. Он несколько раз осуществлял пешие переходы на
огромные расстояния, обходился месяцами без пищи, купался зимой и при
этом оставался бодрым и здоровым.
Справка от Паулюса
Однако такой образ жизни вызывал насмешки и осуждение. Иванова
несколько раз увольняли с работы, а в 1936 году он проходил лечение в
Ростовской психоневрологической клинике, из которой был выписан с
диагнозом – шизофрения. В результате он был признан инвалидом I группы.
25 ноября 1936 года в Москве проходил VIII Чрезвычайный съезд Советов,
где принимали новую Конституцию. Иванов, узнав об этом, написал письмо
съезду, в котором предлагал в Конституции рассказать всем о том, как
надо укреплять свое здоровье и жить в мире с природой. Ответа он не
дождался и сам отправился в столицу. В зимней Москве появился бородатый
человек в одних трусах, который спрашивал у всех, как пройти на Красную
площадь. Надо ли говорить, что скоро он оказался в ОГПУ, а затем был
отправлен в психиатрическую клинику. Интересно, что для Иванова самым
тяжелым оказались не принудительное лечение и тюремный режим, а то, что
его заставляли носить теплую одежду.
Спустя два месяца его в сопровождении санитаров отправили домой, в город
Красный Сулин, где он жил в то время. Там он продолжал лечить людей и
особым гонениям не подвергался, имея славу безобидного городского
сумасшедшего. В 1937 году Иванов познакомился с женщиной, больной
малярией. Порфирий вылечил ее, та пригласила его к себе в гости в город
Моздок, и Иванов согласился. Это было время разгара репрессий, и когда в
Моздоке появился странный человек, его тут же задержали как диверсанта.
Иванов рассказывал, что его изучали, проверяли его рассказы, обливали
на морозе водой, а затем… отпустили.
«Сами начальники из колодца воду таскали и лили на голову. Волос
замерзал, тело паром парило – где силы брались? Продержали в КПЗ три
месяца как один день и узнали, кто я есть. Начальник вызвал, извинился
передо мною, сказал: “Бывает, и мы ошибаемся”. Дали мне волю».
Надо думать, что он обладал сильнейшим даром воздействовать на людей,
если начальник КПЗ в суровом 1937 году мог сказать: «Мы ошибаемся» – и
выпустить заключенного на волю…
Во время войны, когда Иванов оказался на оккупированной территории, он
вновь продемонстрировал этот дар: убедил самого фельдмаршала Паулюса
выдать ему справку для свободного передвижения! Причем Иванов при этом
рассказывал немцам, что им предстоит проиграть войну! Правда, его все же
подвергли пыткам в гестапо – фашисты хотели выяснить предел физических
возможностей необычного человека.
«Меня под 22 ноября 1942 года немцы по Днепропетровску на мотоцикле по
улицам возили. А мороз был жуткий. Я всю ночь напролет терпел от холода,
а сам просил природу, чтобы немцев окружить под Сталинградом. Природа
послушалась, она помогла русскому солдату такие силы заиметь. Немцы
потеряли превосходство, покатились назад, в Берлин».
«Детка»
Война кончилась, а Иванов продолжил свои необычные практики. Он
по-прежнему пытался раскрыть истину как можно большему количеству людей,
но в результате еще несколько раз попадал на лечение в психиатрические
больницы разных городов или же оказывался в заключении. За свою жизнь он
провел около 12 лет в тюрьмах, изоляторах и психбольницах. Порфирий
Иванов выходил на свободу и опять начинал лечить людей и провозглашать
свои взгляды, из-за которых его считали сумасшедшим. Его правила
постепенно оформились в целое учение, которое Иванов называл «Детка» –
так он обращался к каждому человеку, считая всех людей чадами природы.
Умер Порфирий Иванов в возрасте 85 лет 10 апреля 1983 года. Тысячи
учеников Иванова продолжают дело Учителя, как они его называют, и
стараются следовать заветам:
Милые вы мои люди, гляньте вы на солнце,
Увидите вы свою правду, свое выздоровление –
Быть такими, как я:
Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли.
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