Порфирий Иванов – философ или безумец?

Разбойник в природе

Порфирий Корнеевич Иванов родился в самом конце XIX века, 20 февраля

1898 года. Он появился на свет в небольшом украинском селе Ореховка,

расположенном неподалеку от Луганска. Окончив обязательные четыре класса

церковно-приходской школы, мальчик начал батрачить на пана, а в 15 лет

отправился работать на шахту. Неизвестно, как сложилась бы его жизнь при

царизме, но в 1917 году грянула революция. Иванова весть о свержении

царя застала по пути на фронт. Было объявлено перемирие, и Иванов

отправился домой и начал обустраивать свою жизнь.

Вскоре он женился на Ульяне Федоровне Городовитченко. В 1918 году

родился их первенец Андрей, в 1925-м – сын Яков. Порфирий Иванов сменил

множество работ, а в 1922 году был осужден за неуплату налога. Он

отбывал срок 11 месяцев в Архангельской области.

Все эти годы он вел не самый здоровой образ жизни – пил, курил,

чревоугодничал. Позже он написал про себя: «Детство, молодость и

возмужалые годы жизни я провел так же, как и все люди. Я был одно время

разбойник в природе, грабил ее, убивал жизнерадостность, не считался ни с

чем. Но потом удалился от всего этого и стал приближаться к тому, чтобы

подружиться с природою…»

Холод против рака

Полностью перевернуло его жизнь одно трагическое событие – в начале

1930-х годов Порфирий Иванов заболел раком. Врачи отказались его лечить –

случай был неоперабельный. Болезнь протекала тяжело, и Иванов вскоре

должен был умереть в страшных мучениях. И тогда он решил ускорить этот

процесс и вышел раздетым на мороз. Но ничего не произошло, он даже не

простудился. Иванов каждый день выходил на улицу, стал выливать на себя

по ведру ледяной воды – чтобы ускорить процесс умирания, и в результате…

выздоровел. От холода и ледяной воды появились силы, бодрость, энергия.

И потрясенный Иванов открыл для себя истину о том, как надо укреплять

свое здоровье и как важно уметь сливаться с природой…

Вскоре он смог лечить не только себя, но и других людей, открыв в себе дар целителя. Порфирий Иванов давал советы людям:

«Дорогие вы мои, все ваши болезни от нежести вашей: от тепла, от вкусной

пищи, от покоя. Не бойтесь холода, он мобилизует, как нынче модно

сказывать, защиту организма. Холод кидает в тело гормон здоровья. Пусть

каждый покумекает, что ему важнее – дело или малые радости. На все

должна быть победа. Человек должен жить в победе; если ее не получишь,

грош тебе цена в базарный день… Зачем лечиться, когда можно и должно

болезнь в тело не пускать!»

Он бросил пить и курить, начал закалять свое тело, каждый день зимой

выходил на мороз раздетым, а затем вообще перестал пользоваться верхней

одеждой.

Иванов проводил различные смелые эксперименты со своим телом, в

результате которых приходил к выводам, что человеку полезно, а что

причиняет ему вред. В течение своей жизни Порфирий Иванов постоянно

доказывал, что человек может все и что для здоровья нужны холод, голод и

физические нагрузки. Он несколько раз осуществлял пешие переходы на

огромные расстояния, обходился месяцами без пищи, купался зимой и при

этом оставался бодрым и здоровым.

Справка от Паулюса

Однако такой образ жизни вызывал насмешки и осуждение. Иванова

несколько раз увольняли с работы, а в 1936 году он проходил лечение в

Ростовской психоневрологической клинике, из которой был выписан с

диагнозом – шизофрения. В результате он был признан инвалидом I группы.

25 ноября 1936 года в Москве проходил VIII Чрезвычайный съезд Советов,

где принимали новую Конституцию. Иванов, узнав об этом, написал письмо

съезду, в котором предлагал в Конституции рассказать всем о том, как

надо укреплять свое здоровье и жить в мире с природой. Ответа он не

дождался и сам отправился в столицу. В зимней Москве появился бородатый

человек в одних трусах, который спрашивал у всех, как пройти на Красную

площадь. Надо ли говорить, что скоро он оказался в ОГПУ, а затем был

отправлен в психиатрическую клинику. Интересно, что для Иванова самым

тяжелым оказались не принудительное лечение и тюремный режим, а то, что

его заставляли носить теплую одежду.

Спустя два месяца его в сопровождении санитаров отправили домой, в город

Красный Сулин, где он жил в то время. Там он продолжал лечить людей и

особым гонениям не подвергался, имея славу безобидного городского

сумасшедшего. В 1937 году Иванов познакомился с женщиной, больной

малярией. Порфирий вылечил ее, та пригласила его к себе в гости в город

Моздок, и Иванов согласился. Это было время разгара репрессий, и когда в

Моздоке появился странный человек, его тут же задержали как диверсанта.

Иванов рассказывал, что его изучали, проверяли его рассказы, обливали

на морозе водой, а затем… отпустили.

«Сами начальники из колодца воду таскали и лили на голову. Волос

замерзал, тело паром парило – где силы брались? Продержали в КПЗ три

месяца как один день и узнали, кто я есть. Начальник вызвал, извинился

передо мною, сказал: “Бывает, и мы ошибаемся”. Дали мне волю».

Надо думать, что он обладал сильнейшим даром воздействовать на людей,

если начальник КПЗ в суровом 1937 году мог сказать: «Мы ошибаемся» – и

выпустить заключенного на волю…

Во время войны, когда Иванов оказался на оккупированной территории, он

вновь продемонстрировал этот дар: убедил самого фельдмаршала Паулюса

выдать ему справку для свободного передвижения! Причем Иванов при этом

рассказывал немцам, что им предстоит проиграть войну! Правда, его все же

подвергли пыткам в гестапо – фашисты хотели выяснить предел физических

возможностей необычного человека.

«Меня под 22 ноября 1942 года немцы по Днепропетровску на мотоцикле по

улицам возили. А мороз был жуткий. Я всю ночь напролет терпел от холода,

а сам просил природу, чтобы немцев окружить под Сталинградом. Природа

послушалась, она помогла русскому солдату такие силы заиметь. Немцы

потеряли превосходство, покатились назад, в Берлин».

«Детка»

Война кончилась, а Иванов продолжил свои необычные практики. Он

по-прежнему пытался раскрыть истину как можно большему количеству людей,

но в результате еще несколько раз попадал на лечение в психиатрические

больницы разных городов или же оказывался в заключении. За свою жизнь он

провел около 12 лет в тюрьмах, изоляторах и психбольницах. Порфирий

Иванов выходил на свободу и опять начинал лечить людей и провозглашать

свои взгляды, из-за которых его считали сумасшедшим. Его правила

постепенно оформились в целое учение, которое Иванов называл «Детка» –

так он обращался к каждому человеку, считая всех людей чадами природы.

Умер Порфирий Иванов в возрасте 85 лет 10 апреля 1983 года. Тысячи

учеников Иванова продолжают дело Учителя, как они его называют, и

стараются следовать заветам:

Милые вы мои люди, гляньте вы на солнце,

Увидите вы свою правду, свое выздоровление –

Быть такими, как я:

Победитель природы, Учитель народа, Бог Земли.