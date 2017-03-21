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Первое массовое вымирание на Земле животные вызвали сами

21.03.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

Первое массовое вымирание на Земле животные вызвали сами

Тихая и мирная эпоха эдиакария длилась почти сотню миллионов лет, между 540 и 640 млн лет назад. В это время появились и расцвели первые, еще мягкотелые многоклеточные существа, оставившие по себе не окаменелости, а массу отпечатков в камне. Но закончился эдиакарий совсем не мирно – массовым вымиранием, насколько известно, первым в истории земной жизни.

Однако вызвало это вымирание вовсе не пробуждение вулканов и не падение многокилометрового метеорита. По данным нового исследования американских ученых, причиной массовой гибели стала сама эволюция, которая привела к появлению новой смертоносной формы жизни – животных. «Люди с трудом признают, что живые организмы могут стать причиной вымирания, – говорит один из авторов работы Саймон Дэррок (Simon Darroch). – Но наши выводы поддерживают гипотезу о том, что конец эдиакария стал следствием появления сложных животных, способных влиять на окружающую среду. Тех, кого мы зовем «инженерами экосистем».
 
Эдиакарская биота эволюционировала из предшественников-бактерий и еще не покинула море. Странные формы этих организмов – дисковидные, трубчатые, листовидные – изредка обнаруживают отпечатанными в окаменелостях полумиллиардной давности. Скелетов у них не было, и других останков не сохранилось, поэтому наши представления о жизни эдиакария остается довольно приблизительным. Но, видимо, изысканностью она не отличалась: до последовавшего за этой эпохой Кембрийского взрыва жизнь оставалась достаточно примитивной.
 
Новый анализ таких отпечатков, найденных на ферме Свартпунт (Swartpunt) на юге Намибии, показал, что в массовой гибели этой примитивной биоты эдиакария самую прямую роль сыграли животные, ключевые предки которых появились именно на закате той эпохи, с началом Кембрийского взрыва. Отложения Свартпунта относятся к периоду на 10-15 млн лет позже остальных известных находок эдиакария, и биота здесь отличается меньшим разнообразием. По мнению авторов работы, это указывает на сильный «экологический стресс», под которым существовали эти организмы. И стрессом этим были первые животные – быстро развившие скелет и органы чувств, быстро ставшие ракообразными, членистоногими, иглокожими и т.д.
 
Но если авторы и правы, если жизнь однажды стала причиной массового вымирания, то это, конечно, не единственный пример таких событий. По мнению многих специалистов, сегодня мы живем в похожую эпоху – шестое массовое вымирание в истории планеты. Главный виновник этого, кажется, известен. И это тоже животное.

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