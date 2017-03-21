Русская женщина-обезьяна могла быть подвидом современного человека

Зану обнаружили и поймали

российские учёные в 1850-х годах в Очамчырском районе Абхазии, что к югу

от России. По рассказам, она жила в дикой местности, без одежды, но

покрытая густой тёмно-рыжей шерстью, и предположительно была гибридом

человека и примата.

Как сообщило International Business Times, Брайан

Сайкс, бывший профессор кафедры генетики человека в Оксфордском

университете, проанализировал ДНК потомков Заны и обнаружил

западноафриканские гены, но, как ни удивительно, её ДНК не совпало ни с

одной известной современной африканской группой.

Сайкс выдвигает

теорию, что её предки жили в горах Кавказа многие поколения после того,

как покинули Африку более 100 тысяч лет назад. Были проведены анализы слюны живых родственников Заны, а от её умершего сына Хвита остался зуб.

Результаты являются противоречивыми. Скептики подвергают сомнению источники образцов и методологию Сайкса. Это

происходит из-за участия генетика в громких случаях, связанных со

спорными образцами ДНК и выводами. В 2014 году Сайкс и его коллеги

опубликовали результатах своих исследований о последовательности

митохондриальной РНК 12S в образцах «аномальных» приматов, в народе

называемых йети. Группа пришла к выводу, что образцы связывают легенду о

йети с полярным медведем эпохи палеолита.

Существование Заны,

похоже, было подтверждено очевидцами. Однако эксперты не могут прийти к

единому мнению по поводу её биографии и биологической принадлежности —

была ли она просто измученной женщиной, которая страдала от

инвалидности, беглой рабыней или даже выжившим неандертальцем?

Как

будто ожившая героиня из криптозоологических легенд со всего мира,

волосатая гуманоид под два метра ростом, согласно сообщениям,

возвышалась над своими пленителями. Она была описана как невероятно

мускулистая, сильная и дикая.

Зана была в конце концов продана

местному дворянину и жила в его имении до самой смерти. Её «приручили» и

принуждали к связи с местными мужчинами. По словам очевидцев, она

родила несколько детей, которые были по внешнему виду людьми, сообщает

Inquisitr. ДНК именно этих потомков была использована в исследовании.

Среди

её известных детей ― сыновья Джанда и Хвит Генаба (годы рожд. 1878 и

1884) и две дочери Коджанар и Гамаса Генаба (годы рожд. 1880 и 1882).

Согласно рассказам, череп Хвита выглядел нетипично для человеческого.

Антрополог M. A. Колодьева описала, что он «более всего близок к черепам

Вовниги II эпохи неолита из серии ископаемых».

Сайкс выпустил книгу

«Природа зверя», где подробно изложил историю Заны и её потомков.

Однако, по информации Tech Times, по поводу результатов генетического

анализа Сайкс сказал: «Они будут опубликованы в официальных научных

журналах, поэтому я не могу сказать более конкретно».

По имеющимся

сведениям, Зана умерла в 1890 году. Но её аномальное генетическое

наследие продолжает оставаться загадкой, которую ещё предстоит решить.