Марсианские реки были образованы таянием горного снега

Группа американских ученых из Брауновского университета в Провиденсе

выдвинула новую теорию о том, откуда на Марсе миллиарды лет назад

появились реки. По их мнению, часть марсианских рек и ручьев могли

возникнуть не в результате деятельности подземных источников,

а наоборот — из-за таяния снега, который периодически выпадал

в марсианских горах.

© JPL/Malin Space Science Systems | NASA

Исследованием, результаты которого на днях было обнародованы в журнале Geophysical Research Letters,

руководили Кэтлин Скэнлон и Джеймс Хед. Предметом их исследования стали

четыре небольших района в южном полушарии Красной планеты с массивной

системой горных хребтов и кратеров, на склонах которых отчетливо видны

речные русла, возраст которых достигает 3–4 миллиардов лет.

Саму систему

речных долин обнаружил зонд НАСА «Маринер-9» еще в 1970-х годах.

Американские исследователи рассчитали в каждом из изучаемых регионов направление ветров, отталкиваясь от общей модели циркуляции атмосферы

на Красной планете, а затем вычислили наиболее вероятные места

выпадения снега. Как оказалось, именно в этих местах, установленных при

помощи точных расчетов, на склонах марсианских гор расположено больше

всего русел рек и ручьев.

© NASA

Свои изыскания американские ученые подтверждают практическими

экспериментами на Земле. Так, на протяжении нескольких лет Кэтлин

Скэнлон изучала аналогичные атмосферные процессы на примере горных

массивов на Гавайях. Влажные тропические воздушные массы, которые

поступают на остров с востока, сталкиваясь здесь с горной преградой,

вынуждены подниматься вверх. Однако эти массы не способны преодолеть

подобную преграду, и в результате их большая часть выпадает в виде

дождей на той же восточной части острова.

Гавайские острова. © Matej Hudovernik | Shutterstock.com

По мнению ученых, аналогичным образом все происходило на Марсе миллиарды

лет назад с той лишь разницей, что в горах Красной планеты вместо

дождей чаще всего выпадал снег, так как климат здесь был более холодным,

чем на Земле. Однако, опустившись на горные склоны, снег постепенно мог

таять, образуя ручьи и горные потоки, следы от которых мы можем

наблюдать до сих пор.