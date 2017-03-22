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Британские ученые выяснили, как выглядит смерть

22.03.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев

Британские ученые выяснили, как выглядит смерть
Исследователи узнали, что смерть выглядит как волна синего света. Британским ученым удалось запечатлеть распространение смерти по телу червя. По их словам, от клетки к клетке по организму проходит синее свечение, пока он не умирает.

Исследователи из благотворительного фонда Wellcome Trust и Исследовательского совета по биотехнологии и биологическим наукам, сравнили распространение голубого свечения, проходящего по телу червя. Они считают, что в конечном счете исследование может оказаться полезной моделью для понимания процесса смерти у людей, и возможно, приведет к увеличению продолжительности жизни.

Когда отдельные клетки умирают, в них происходит химическая реакция, которая приводит к разрушению клеточных компонентов и наращиванию молекулярного мусора. Молекулярные механизмы этого процесса достаточно хорошо изучены учеными на клеточном уровне, но они гораздо меньше знают о том, как смерть распространяется по всему организму. Распространение смерти у червей можно легко увидеть под микроскопом, она выглядит как волна синего света, путешествующая через кишечник беспозвоночного. Как показывают результаты исследования, это свечение обусловлено некрозом клеток и его распространением по всему организму.

Изученные механизмы аналогичны тем, которые присутствуют и в организме млекопитающих, а это говорит о том, что исследование способно обеспечить ученых данными, необходимыми для понимания процесса клеточной смерти у людей.

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