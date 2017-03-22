Британские ученые выяснили, как выглядит смерть



Исследователи узнали, что смерть выглядит как волна синего света. Британским ученым удалось запечатлеть распространение смерти по телу червя. По их словам, от клетки к клетке по организму проходит синее свечение, пока он не умирает.

Исследователи из благотворительного фонда Wellcome Trust и Исследовательского совета по биотехнологии и биологическим наукам, сравнили распространение голубого свечения, проходящего по телу червя. Они считают, что в конечном счете исследование может оказаться полезной моделью для понимания процесса смерти у людей, и возможно, приведет к увеличению продолжительности жизни.

Когда отдельные клетки умирают, в них происходит химическая реакция, которая приводит к разрушению клеточных компонентов и наращиванию молекулярного мусора. Молекулярные механизмы этого процесса достаточно хорошо изучены учеными на клеточном уровне, но они гораздо меньше знают о том, как смерть распространяется по всему организму. Распространение смерти у червей можно легко увидеть под микроскопом, она выглядит как волна синего света, путешествующая через кишечник беспозвоночного. Как показывают результаты исследования, это свечение обусловлено некрозом клеток и его распространением по всему организму.

Изученные механизмы аналогичны тем, которые присутствуют и в организме млекопитающих, а это говорит о том, что исследование способно обеспечить ученых данными, необходимыми для понимания процесса клеточной смерти у людей.