Стивен Хокинг: человечество обречено, если не покинет Землю

Если человечество хочет выжить в долгосрочной перспективе, ему нужно найти способ покинуть планету Земля. Знакомые слова?

В этот раз они прозвучали из уст известного астрофизика Стивена

Хокинга. Возможно, у людей осталось меньше 200 лет, чтобы выяснить, как

сбежать с родной планеты, заявил Хокинг в недавнем интервью Big Think. В

противном случае нашему виду может грозить вымирание.

«Будет довольно сложно избежать катастрофы в ближайшие

сто лет, не говоря уже о следующей тысяче или миллионе лет, — сказал

Хокинг. — Наш единственный шанс долговременного выживания — не остаться

на планете Земля, а распространиться в космосе».

Людей, застрявших на Земле, ждет риск двух типов катастроф, считает

Хокинг. Первый тип мы можем создать самостоятельно, к примеру, вызывая

кардинальное изменение климата или создав ядерное или биологическое

оружие. Может стереть нас с лица Земли и ряд космических явлений.

Астероид, столкнувшийся с Землей, убьет большую часть населения и

оставит остальную часть планеты непригодной для жизни. Вспышка

гамма-лучей сверхновой недалеко в Млечном Пути тоже может оказаться

разрушительной для жизни на Земле.

Жизнь на Земле также может быть под угрозой внеземных цивилизаций, о

чем любит говорить Хокинг. Опасные чужаки могут завладеть планетой и ее

ресурсами для собственного использования. Для выживания нашего вида было

бы безопаснее иметь запасной план в виде других миров.

«Человеческой расе не стоит держать все яйца в одной

корзине, или на одной планете. Будем надеяться, что мы не уроним

корзину, пока не перераспределим нагрузку».

На днях Хокинга спросили, какие недостатки людей он бы изменил, а

какие добродетели улучшил, если было бы возможно. Он ответил: «Больше

всего я бы хотел поправить в человеке его агрессию. Она давала

преимущество при выживании в дни пещерных людей, чтобы получить больше

еды, территории или партнера, с которым можно продолжить род, но сегодня

она угрожает уничтожить нас всех».

В ноябре Элон Маск, генеральный директор SpaceX и Tesla, предупреждал,

что шанс на то, что случится нечто опасное в результате появления машин

с искусственным интеллектом, может выстрелить уже через пять лет. Ранее

он утверждал, что развитие автономных думающих машин сродни «призыву

демона». Выступая на симпозиуме AeroAstro Centennial в октябре, Маск

описал искусственный интеллект как нашу «крупнейшую угрозу для

выживания». Тогда он сказал: «Я думаю, нам стоит быть очень осторожными с

искусственным интеллектом. Если бы я мог предположить, какой будет наша

крупнейшая угроза для выживания, то это он. Нам нужно быть очень

осторожными с искусственным интеллектом. Я все больше и больше склоняюсь

к тому, что должен быть некий регулятивный надзор, возможно, на

национальном и международном уровне, просто чтобы знать, что мы не

делаем дурацких ошибок».

«С искусственным интеллектом мы вызываем демона. Вы

знаете эти истории, в которых парень с пентаграммой и святой водой… он

думал, что сможет контролировать демона, но нет».

Возвращаемся к Хокингу. «Качество, которое я хотел бы улучшить — это

эмпатия, сочувствие. Она удерживает нас в состоянии мира и любви».

Профессор также добавил, что космическая гонка для людей будет

«страхованием жизни» и должна продолжаться.

«Отправка людей на Луну изменила будущее человеческой

расы таким образом, о котором мы пока даже не подозреваем, — сказал он. —

Она не решила наши насущные проблемы на планете Земля, но позволила нам

взглянуть на них под другим углом, изнутри и снаружи». «Я считаю, что долгосрочным будущим человеческой расы должен быть

космос и что он представляет собой важную страховку жизни для нашего

дальнейшего выживания, поскольку может препятствовать исчезновению

человечества путем колонизации других планет».

В декабре 2014 года Хокинг выступил

с другим предупреждением — что искусственный интеллект может означать

конец человеческой расы. Выступая на мероприятии в Лондоне, физик

рассказал BBC, что «развитие полноценного искусственного интеллекта

может положить конец человеческой расе».

В январе группа ученых и предпринимателей, включая Элона Маска и Стивена Хокинга, подписала открытое письмо,

обещающее положить начало исследованиям безопасности ИИ. Письмо

предупреждает о том, что без каких-либо гарантий развитие умных машин

может означать темное будущее для человечества.