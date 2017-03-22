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Стивен Хокинг: человечество обречено, если не покинет Землю
22.03.2017 что от нас скрывали
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Если человечество хочет выжить в долгосрочной перспективе, ему нужно найти способ покинуть планету Земля. Знакомые слова?
В этот раз они прозвучали из уст известного астрофизика Стивена
Хокинга. Возможно, у людей осталось меньше 200 лет, чтобы выяснить, как
сбежать с родной планеты, заявил Хокинг в недавнем интервью Big Think. В
противном случае нашему виду может грозить вымирание.
«Будет довольно сложно избежать катастрофы в ближайшие
сто лет, не говоря уже о следующей тысяче или миллионе лет, — сказал
Хокинг. — Наш единственный шанс долговременного выживания — не остаться
на планете Земля, а распространиться в космосе».
Людей, застрявших на Земле, ждет риск двух типов катастроф, считает
Хокинг. Первый тип мы можем создать самостоятельно, к примеру, вызывая
кардинальное изменение климата или создав ядерное или биологическое
оружие. Может стереть нас с лица Земли и ряд космических явлений.
Астероид, столкнувшийся с Землей, убьет большую часть населения и
оставит остальную часть планеты непригодной для жизни. Вспышка
гамма-лучей сверхновой недалеко в Млечном Пути тоже может оказаться
разрушительной для жизни на Земле.
Жизнь на Земле также может быть под угрозой внеземных цивилизаций, о
чем любит говорить Хокинг. Опасные чужаки могут завладеть планетой и ее
ресурсами для собственного использования. Для выживания нашего вида было
бы безопаснее иметь запасной план в виде других миров.
«Человеческой расе не стоит держать все яйца в одной
корзине, или на одной планете. Будем надеяться, что мы не уроним
корзину, пока не перераспределим нагрузку».
На днях Хокинга спросили, какие недостатки людей он бы изменил, а
какие добродетели улучшил, если было бы возможно. Он ответил: «Больше
всего я бы хотел поправить в человеке его агрессию. Она давала
преимущество при выживании в дни пещерных людей, чтобы получить больше
еды, территории или партнера, с которым можно продолжить род, но сегодня
она угрожает уничтожить нас всех».
В ноябре Элон Маск, генеральный директор SpaceX и Tesla, предупреждал,
что шанс на то, что случится нечто опасное в результате появления машин
с искусственным интеллектом, может выстрелить уже через пять лет. Ранее
он утверждал, что развитие автономных думающих машин сродни «призыву
демона». Выступая на симпозиуме AeroAstro Centennial в октябре, Маск
описал искусственный интеллект как нашу «крупнейшую угрозу для
выживания». Тогда он сказал: «Я думаю, нам стоит быть очень осторожными с
искусственным интеллектом. Если бы я мог предположить, какой будет наша
крупнейшая угроза для выживания, то это он. Нам нужно быть очень
осторожными с искусственным интеллектом. Я все больше и больше склоняюсь
к тому, что должен быть некий регулятивный надзор, возможно, на
национальном и международном уровне, просто чтобы знать, что мы не
делаем дурацких ошибок».
«С искусственным интеллектом мы вызываем демона. Вы
знаете эти истории, в которых парень с пентаграммой и святой водой… он
думал, что сможет контролировать демона, но нет».
Возвращаемся к Хокингу. «Качество, которое я хотел бы улучшить — это
эмпатия, сочувствие. Она удерживает нас в состоянии мира и любви».
Профессор также добавил, что космическая гонка для людей будет
«страхованием жизни» и должна продолжаться.
«Отправка людей на Луну изменила будущее человеческой
расы таким образом, о котором мы пока даже не подозреваем, — сказал он. —
Она не решила наши насущные проблемы на планете Земля, но позволила нам
взглянуть на них под другим углом, изнутри и снаружи».
«Я считаю, что долгосрочным будущим человеческой расы должен быть
космос и что он представляет собой важную страховку жизни для нашего
дальнейшего выживания, поскольку может препятствовать исчезновению
человечества путем колонизации других планет».
В декабре 2014 года Хокинг выступил
с другим предупреждением — что искусственный интеллект может означать
конец человеческой расы. Выступая на мероприятии в Лондоне, физик
рассказал BBC, что «развитие полноценного искусственного интеллекта
может положить конец человеческой расе».
В январе группа ученых и предпринимателей, включая Элона Маска и Стивена Хокинга, подписала открытое письмо,
обещающее положить начало исследованиям безопасности ИИ. Письмо
предупреждает о том, что без каких-либо гарантий развитие умных машин
может означать темное будущее для человечества.
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