Углеродная пыль с комет «закоптила» Меркурий

“Мы давно подозревали, что низкая отражательная способность Меркурия связано с каким-то неизвестным и таинственным «очернителем». Никто не думал о том, что на его поверхность падает огромная масса материи пролетающих мимо или разваливающихся комет”, — заявила Мэган Сиял (Megan Syal) из Национальной лаборатории Лоуренса в Ливерморе (США).

Сиял и ее коллеги решили восполнить этот недостаток в изучении тайн Меркурия при помощи двух вещей — компьютерной модели, описывающей встречи первой планеты Солнечной системы и комет, а также серии экспериментов, в рамках которых ученые сталкивали мини-“кометы” с поверхностью лабораторного аналога Меркурия или Луны.

Как показали расчеты ученых, за последние три миллиарда лет на поверхности Меркурия должно было накопиться большое количество углерода — от 3 до 6% от общей массы поверхности будет приходиться, согласно модели, на его соединения.

Само по себе это ничего не значит — многие соединения углерода не поглощают свет и не приведут к потемнению планеты. По этой причине группа Сиял провела серию тестов при помощи «пушки» VGR в Центре Эймса НАСА, которая помогла им доказать, что большая часть материи, падающей вместе с кометной пылью и частицами комет на Меркурий, действительно осядет на его поверхности и сделает ее черной.

Причиной этого, как выяснили ученые, являются сложные органические соединения, аминокислоты, сахара и прочая органика, которые при столкновении с почвой Меркурия «сгорят» и глубоко осядут в ней в виде микроскопических частичек сажи.

Справедливость такого сценария «закопчения» Меркурия подтверждается тем, что альбедо и спектр полученных учеными аналогов его почвы в целом совпадают с данными с зонда MESSENGER и результатами наблюдений с земных телескопов. Ученые предлагают проверить справедливость этой гипотезы путем поиска следов падения комет на Меркурий в самых темных участках его поверхности.