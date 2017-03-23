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Углеродная пыль с комет «закоптила» Меркурий

23.03.2017 новости   Нет комментариев

Углеродная пыль с комет «закоптила» Меркурий

Меркурий является необычно темным для планет его категории по той причине, что его поверхность покрыта частицами углеродной сажи, которыми его осыпали на протяжении миллиардов лет кометы, летевшие на сближение с Солнцем, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

“Мы давно подозревали, что низкая отражательная способность Меркурия связано с каким-то неизвестным и таинственным «очернителем». Никто не думал о том, что на его поверхность падает огромная масса материи пролетающих мимо или разваливающихся комет”, — заявила Мэган Сиял (Megan Syal) из Национальной лаборатории Лоуренса в Ливерморе (США).

Сиял и ее коллеги решили восполнить этот недостаток в изучении тайн Меркурия при помощи двух вещей — компьютерной модели, описывающей встречи первой планеты Солнечной системы и комет, а также серии экспериментов, в рамках которых ученые сталкивали мини-“кометы” с поверхностью лабораторного аналога Меркурия или Луны.

Как показали расчеты ученых, за последние три миллиарда лет на поверхности Меркурия должно было накопиться большое количество углерода — от 3 до 6% от общей массы поверхности будет приходиться, согласно модели, на его соединения.

Само по себе это ничего не значит — многие соединения углерода не поглощают свет и не приведут к потемнению планеты. По этой причине группа Сиял провела серию тестов при помощи «пушки» VGR в Центре Эймса НАСА, которая помогла им доказать, что большая часть материи, падающей вместе с кометной пылью и частицами комет на Меркурий, действительно осядет на его поверхности и сделает ее черной.

Причиной этого, как выяснили ученые, являются сложные органические соединения, аминокислоты, сахара и прочая органика, которые при столкновении с почвой Меркурия «сгорят» и глубоко осядут в ней в виде микроскопических частичек сажи.

Справедливость такого сценария «закопчения» Меркурия подтверждается тем, что альбедо и спектр полученных учеными аналогов его почвы в целом совпадают с данными с зонда MESSENGER и результатами наблюдений с земных телескопов. Ученые предлагают проверить справедливость этой гипотезы путем поиска следов падения комет на Меркурий в самых темных участках его поверхности.

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