После взрывов: исследование участков галактик со сверхновыми звездами

В новом исследовании производится анализ нескольких участков, где однажды произошли взрывы мертвых звезд. В результате этого в пределах галактик образовались сверхновые типа Ia, шесть из которых показаны на этом изображении, полученном с использованием SDSS (Слоановского цифрового небесного обзора).

С помощью сверхновых типа Ia, образующихся при взрыве выгоревших звезд под названием белые карлики, в течение многих лет измерялись расстояния до галактик и ускорение, с которым происходит расширение нашей Вселенной. Но инструменты не достаточно точны, поэтому исследователи производят анализ участков взрывов, чтобы больше о них узнать и усовершенствовать космические измерительные приборы.

Используя данные от орбитального телескопа GALEX (Исследователя эволюции галактик), астрономы выявили, что часть наблюдаемых точек взрывов сверхновых типа Ia связана с горячими молодыми звездами. Это означает, что данные участки являются молодыми в целом, и там произошли взрывы сравнительно молодых белых карликовых звезд (шесть из этих участков со сверхновыми в пределах галактик выделены на данном изображении окружностями).

Далее астрономы выяснили, что эти взрывы произошли схожим образом и поэтому являются лучшими стандартными инструментами для космологии. В будущем другие первоклассные космические инструменты типа Ia, ассоциированные с молодыми звездами, могут использоваться для измерения расстояний до галактик, равных шести миллиардам световых лет и более.

На изображении, если смотреть слева направо и сверху вниз, представлены следующие галактики (и сверхновые): SN 1999cc (NGC 6038), SN 2003W (UGC 5234), SN 2004as (A112539+2249), SN 2005ku (A225942-0000), SN 2006en (M+05-54-41), SN 2006sr (UGC 14), SN 2007F (UGC 8162) и SN 2007cp (IC 807).

Софт: Бесплатные программы, приложения, антивирусники, статьи, ключи, утилиты