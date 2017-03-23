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Китай показал свой марсоход

23.03.2017 новости   Нет комментариев


Китай представил изображения своего первого марсохода. Предполагается, что аппарат совершит посадку на Красной планете в июле или августе 2020 года.

Марсоход будет запущен ракетой-носителем Long March-5 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Через семь месяцев марсоход должен будет отделиться от зонда и совершить посадку на Марсе в низкоширотном регионе в северном полушарии.

Судя по представленным изображениям, ровер будет шестиколесным. Он будет оснащен четырьмя солнечными панелями. Ранее отправленный Китаем на Луну луноход имел две солнечные панели.

Аппарат будет весить около 200 кг. Планируется, что марсоход проработает на Красной планете в течение трех марсианских месяцев.

Китай показал свой марсоход

Зонд будет иметь 13 научных инструментов, в том числе камеру и радар для исследования поверхности.

Название миссии выберут по итогам конкурса, который был объявлен во время ее презентации.

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