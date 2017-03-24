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В России начался набор туристов для облета Луны

24.03.2017 новости   Нет комментариев

В России начался набор туристов для облета Луны

Ракетно-космическая компания «Энергия» объявила о своих планах по доставке туристов к Луне. Быть первыми пассажирами российского космического корабля уже изъявили желание восемь человек.

Как сообщил гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, корпорация намерена модернизировать космический аппарат «Союз», создававшийся с перспективой организации путешествий на Луну, так, чтобы у пассажиров была возможность облететь спутник Земли. Для того чтобы приступить к полной реализации проекта, необходимо набрать «критическую массу» заявок от туристов, как выразился господин Солнцев.

В случае, если вся техническая часть проекта будет идти по плану, полет может быть осуществлен уже через 5–7 лет. Глава РКК отметил, что среди потенциальных туристов — американский режиссер Джеймс Кэмерон, а также целая семья из Японии.

Поиском пассажиров «Союза» занимается компания Space Adventures. Стоимость поездки составляет 120 миллионов долларов. Готовить туристов будут в подмосковном городе Звездный.

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