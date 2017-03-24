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Солнечные затмения вызывают ураганные ветры на Земле

24.03.2017 новости   Нет комментариев

Солнечные затмения вызывают ураганные ветры на Земле

Эдмунд Галлей – тот самый, который открыл комету Галлея – сообщал о «Холоде и Сырости, сопровождавших Тьму», говоря о холодной и сырой погоде во время солнечного затмения 1715 г., «вселившей Ужас» в наблюдавших это затмение людей.

Это жутковатое погодное явление, которое охарактеризовал Галлей – и которое также почувствовали на себе жители Соединенного Королевства (СК) во время частного солнечного затмения, наблюдавшегося в прошлом году – является отнюдь не плодом воображения людей, говорят исследователи.

«Ветра затмения» представляют собой изменения в направлении ветров, вызванные частичной блокировкой Солнца Луной, однако до настоящего времени ученые затруднялись указать на причину этих изменений.

Метеорологи из Университета Ридинг, Великобритания, нашли ответ при помощи большой группы из 4500 астрономов-любителей из СК, которые приняли участие в эксперименте National Eclipse Weather Experiment, проводившемся во время частного затмения, наблюдавшегося 20 марта 2015 г.

Для выяснения причин возникновения изменений направления ветров, сопровождающих затмения, один из организаторов этого эксперимента профессор Сюзанн Грей проанализировала данные, предоставленные Метеобюро СК, а также данные, полученные от домашних метеостанций добровольцев, принимавших участие в эксперименте.

Анализ показал, что наиболее вероятной причиной возникновения изменений в направлениях ветров при затмениях является изменения «граничного слоя», разделяющего между собой ветра, дующие на большой высоте, и приземные ветра. Эти изменения связаны с охлаждением поверхности Земли при затмении и снижении скорости циркуляции нагреваемого от поверхности воздуха в атмосфере.

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