В солнечной системе есть инопланетные зонды

«Внеземные артефакты могут существовать в Солнечной системе,

просто мы недостаточно изучили ее, – считают исследователи Якоб

Хакк-Мисра и Рави Кумар Коппарапу. – Пока ни одна из земных научных

миссий не задавалась целью искать космические аппараты размером 1-10 м».



В настоящее время два зонда Pioneer покинули пределы

Солнечной системы, в ближайшее время к ним присоединятся два зонда

Voyager. Пока человечество не планирует отправлять космические аппараты в

другие звездные системы, но 4 зонда уже достаточно, чтобы задаться

вопросом: почему другие цивилизации не прислали свои зонды к нам?

Двое ученых из Университета штата Пенсильвания провели математические

расчеты и считают, что не стоит быть столь категоричными и сетовать на

отсутствие интереса к нашей Солнечной системе – просто мы пока не имели

возможности убедиться в отсутствии внеземных артефактов.

Обширность пространства в сочетании с нашими ограниченными поисками

однозначно говорит о том, что любой удаленный от Земли беспилотный

исследовательский зонд внеземного происхождения, скорее всего, останется

незамеченным.

До сих пор мы не нашли в Солнечной системе ни одного свидетельства

существования цивилизаций. Парадокс Энрико Ферми ставит вопрос: если

разумная жизнь является обычным явлением, почему мы не наблюдаем ни

одной технологической цивилизации, кроме нашей? Ответы на этот вопрос

обычно лежат в культурной плоскости, например, жизнь встречается

исключительно редко, а любая разумная жизнь неизбежно уничтожает себя

или просто прячется от других цивилизаций-хищников.

Однако даже без непосредственного контакта отправка беспилотных зондов

для изучения нашей цивилизации выглядит вполне логичным поступком. Такие

зонды могут быть небольшими и прятаться в различных уголках нашей

звездной системы. Например, при размерах от 1 до 10 м и весе чуть больше

одной тонны в поясе астероидов они будут практически невидимы. Даже

современные программы по отслеживанию астероидов в основном

сосредоточены на объектах большего размера и пролетающих сквозь

околоземное пространство.

Хакк-Мисра и Коппарапу использовали вероятностный метод для определения

вероятности нахождения в Солнечной системе инопланетных зондов.

Ученые рассмотрели Солнечную систему как фиксированный объем и

попытались выяснить, какой процент этого объема надо тщательно обыскать,

чтобы найти инопланетные зонды (при условии, что они не замаскированы,

например, под астероид).

Приняв во внимание разнообразие потенциальных предубеждений, таких как

«Вселенная кишит жизнью» или «жизнь – очень редкое явление»,

исследователи разработали уравнения, которые можно применить к

определенной части объема Солнечной системы и точно сказать, достаточно

ли она изучена для гарантии, что там нет инопланетных зондов.

Текущие результаты применения этого уравнения для нашей звездной системы

говорят о том, что она изучена недостаточно для того, чтобы

безапелляционно заявить «в нашей системе инопланетных артефактов нет».

На сегодняшний день поверхность Земли является одним из немногих мест в

Солнечной системе, которая практически полностью сфотографирована с

разрешением менее 1 метра. Но даже на Земле существует множество

участков (пещер, джунглей, мест на дне океана), которые не были изучены.

Поэтому даже на нашей планете существует вероятность нахождения

инопланетного артефакта.

Как это ни странно, но меньшую вероятность нахождения внеземных

«сюрпризов» демонстрируют Луна и Марс. Луну изучает зонд Lunar

Reconnaissance Orbiter (разрешение камер около 60 см), а Красную планету

– огромное количество миссий с камерами высокого разрешения, которые

ведут постоянную съемку поверхности.

Тем не менее, подавляющее большинство объема Солнечной системы является

неизученным, включая пояс Койпера, где можно спрятать очень большие

объекты.

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