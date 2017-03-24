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Нас готовят к пришествию инопланетян?

24.03.2017 новости   Нет комментариев

Ведущие ученые в области космических технологий доказали, что инопланетяне никогда не посещали Землю. «В Библии ясно написано, что существуют злые духи или бесы, которые могут являться людям. Скорее всего, очевидцы сталкивались именно с ними, а не с инопланетянами», — рассказал технический и научный советник Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства. Однако, если бы все было так просто…

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