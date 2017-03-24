2005 YU55: Четыре часа до контакта. К нам летят братья по разуму?

8.11.11 Астероид-невидимка 2005 YU55, наделал много шума, как в официальных, так и не официальных СМИ. Ученые подлили масла в огонь гипотез, занимаясь не отслеживанием траектории полета данного космического странника, а подсчетом возможного ущерба при столкновении его с планетой Земля.

Интернет и вовсе полнится всевозможными слухами о том, что 2005 YU55 является космическим кораблем пришельцев. Некоторые даже заявляют, что этой ночью в 23:28 по Гринвичу (3:28 мск), состоится первый в истории человечества официальный контакт с инопланетной цивилизацией.

Интриги добавляет то обстоятельство, что 2005 YU55, как объявлено представителями НАСА – астероид невидимка. Специалисты заявляют, что он настолько черный, что становится практически невидим в космическом пространстве. Тем не менее, сегодня появились новые снимки данного скитальца, которые еще больше взбудоражили общественность. Причина – астероид оказался почти идеально круглой формы, что априори не является нормой для небесных тел, такого характера.

При ближайшем рассмотрении, можно увидеть не только необычайно округлые формы объекта, но и странные полосы на его поверхности.

Со стороны он очень похож на метательный снаряд, выпускаемый из пращи, эдакое гигантское оружие древних. Кто-то баловался с пращой в далеком космосе и случайно запустил в его бескрайние просторы камушек, размерами 400 метров и весом в миллионы тонн.

По уверениям НАСА, этот камень, просвистит мимо планеты земля, разминувшись с ней на минимальном расстоянии. По космическим меркам, практически просвистит, как пуля у виска. Всего 325000 километров, шаг вправо, шаг влево и планете под названием Земля не поздоровится.

Скорость полета астероида-убийцы, как его уже окрестили земляне – 14 километров в секунду.

Так оправдаются ли надежды человечества, возложенные на YU55 и окажется ли он тем самым, долгожданным кораблем братьев по разуму или пролетит мимо планеты, оставив о себе лишь воспоминания и очередное разочарование – скоро узнаем.



Автор : СМЕРШ

Источник: earth-chronicles.ru