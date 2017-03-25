Места, которые располагаются на 30

градусов широты полны тайн и загадок на всем протяжении параллели. Это

пресловутый треугольник у Бермудских островов в Атлантическом океане,

всем известные египетские пирамиды и сфинкс, мексиканские древности. Эти

загадочные места известны многим, но, не все знают, что в Китае в

районе северной широты в 30 градусов также есть не менее таинственные

места—«Лабиринт каменных пещер—Цветочная гора». Эти пещеры находятся

недалеко от известной достопримечательности Китая, гор Хуаншань на

юго-востоке страны.

Они являются самыми большими по размеру и самыми загадочными,

обнаруженными по сей день в Китае рукотворными каменными пещерами,

созданными древними людьми.

Древние каменные пещеры Хуаншань с момента своего обнаружения не перестают будоражить умы людей. Считается,

что, создание каменных пещер в этих горах началось еще более 1700 лет

тому назад. Среди известных ныне 36 каменных пещер самая большая из них

имеет площадь в 12 тысяч кв. метров. Это почти 10 баскетбольных полей.





Цветочная

гора из-за строительства каменных пещер, стала почти полой внутри.

Сегодня остается загадкой, куда исчез вынутый камень. Подсчитали, что

откопанными камнями можно проложить дорогу протяженностью более чем в

240 километров. Однако странно то, что местные крестьянские дома

построены в большинстве своем из синего камня, но нет ни одного, который

был бы построен из камня Цветочной горы. Этот камень пестрый.





Кроме этого, Цветочная гора таит в

себе еще немало других тайн. Например, каким образом, и с помощью какой

техники наши предки смогли 1700 лет тому назад завершить столь

масштабные трудоемкие работы, построить такие огромные пещеры, и почему

нигде нет об этом ни слова сведений или каких- либо записей. Почему

местные жители никогда не имели преданий на сей счет.Крайне

непонятным остается цель строительства таких пещер. Среди уже

обнаруженных в Китае подобных древних пещер есть такие, что были

предназначены для жилья, для богослужения или для медитации буддийских

монахов. Но каменные пещеры Цветочной горы были построены явно не для

жилья. Притом в этих пещерах нет ни настенных росписей, ни буддийских

божеств. Поэтому не похоже, чтобы они служили культовым целям.





Существует много версий

относительно целей построения пещер, но все они не имеют научной основы.

Если пещеры были вырыты с целью добычи камня, то такие операции легко

можно было бы провести под открытым небом. Незачем было заниматься таким

титаническим трудом. Если они были созданы для хранения зерна, то эти

места нельзя считать сухими. Может быть, они создавались с целью

построения императорских палат? Но ни в одной исторической записи не

упоминается о них. Поэтому они действительно остаются для китайцев

диковинной загадкой.





Пещера номер 35 имеет глубину 170

метров, площадь около 12 тысяч кв. метров. Вход в пещеру небольшой. От

него идет туннель 20 метров длины и затем вдруг перед вами предстает

огромный подземный дворец. Посреди дворца имеются 26 высоченных

громадных каменных колон, окружность которых составляет десять с лишним

метров. Эти колонны расходятся, образуя форму треугольника, и выглядят

очень величественно. Они поддерживают пещеры и не дают им обвалиться.

В каменной пещере все сделано из камня: помещения с кроватями,

мостиками и даже резными теремами. Всего 36 каменных помещений, среди

них самое маленькое площадью в два кв. метра. В ход в них с одной

стороны. Это маленькая дверь, через которую может пройти только один

человек. В пещерах много зеленых водоемов с кристально-чистой водой,

которая никогда не высыхает.

В пещере под номером 35 есть еще одно место, вызывающее невольное

восхищение у посетителей. Это стена каменной пещеры, протянувшаяся до

самой земли под углом 45 градусов. Она имеет ширину 15 метров и длину 30

метров.

Но почему создатели пещер захотели придать такую форму? С помощью

инфракрасных лучей обнаружили, что эта стена как раз является

естественным отлогом горы. Эта стена не всём протяжении имеет от пика

горы расстояние в пять метров. Если, дойдя до этого места, строители не

изменили бы направление, то они могли бы прорыть насквозь гору.

На этой стене ясно видны следы труда людей. Обратите внимание на

фактуру поверхности – какими инструментами пользовались строители,

создав такие канавки? Исключительно из эстетических соображений, или

камень вынимался сразу на всем протяжении, в один проход? Пользовались

ли они при этом “лесами”?

Очевидно, строители специально спроектировали именно такой наклон

стены. Но как в те древние времена, когда все было примитивным и не было

измерительных приборов, они смогли так точно рассчитать угол наклона

горы? Это также остается загадкой.

Пещеры находятся между следующими координатами: 29 ° 39’34 “и 29 ° 47’7”