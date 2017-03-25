Электричество в древнем Египте

В Египте в глубокой древности было электричество! В 1937 году во

время раскопок под Багдадом немецкий археолог Вильгельм Кениг обнаружил

глиняные кувшины, внутри которых находились цилиндры из меди. Эти

цилиндры были закреплены на дне глиняных сосудов слоем смолы. Кениг не

придал этому значения, но после войны раскопки в Ираке возобновились. И

возле античного шумерского города Сеоевкия ученые снова обнаружили

глазированные глиняные сосуды, напоминающие цветочные вазы.

Это

были гальванические элементы. Ученые наподнили эти вазы лимонным соком и

обнаружили между железным стержнем и медным цилиндром разность

потенциалов в половину вольта. Пошел электрический ток! Эти вазы

оказались электрическими батареями. Обнаружили их в Ираке в начале

1980-х годов. Потом изображения подобных ваз-батарей были найдены на

стенах египетских домов. В эти же годы Рейнхард Хабек в египетском храме

Хатор в Дендере, в пятистах километрах южнее плато Гизе и в 50

километрах к северу от Фив, обнаружил настенные изображения грушевидных

предметов с волнистыми линиями в виде змей внутри. От них шли кабель и

шланги. А укреплялись они на стойках. Доказано, что грушевидные объекты с

волнистыми линиями внутри — это лампы электрических светильников, а

стойки — это высоковольтные изоляторы.

Они были найдены под самой старой пирамидой — Саккаре и под пирамидой Джосера.

Египтологи не имеют единого мнения о назначении этих колонн (стоек).

Петер Краса и Рон Хабард издали книгу об электричестве в древности «Свет

фараонов» и рассматривают колонны как простые изоляторы. Потом были

найдены образцы, на которых висели медные провода. .

В фундаменте храма Хатор в Дендере были найдены узкие камеры шириной

1,1 м. Археологи ничего не могут сказать о назначении этих помещений, но

здесь изображены древние лампы накаливания. Подземная камера

расположена у самой дальней стены храма, двумя этажами ниже под землей. В

нее можно попасть через узкую шахту. Ширина этой камеры 1 м 12 см, а

длина — 4 м 60 см. Почему именно в такой неприглядной узкой камере

изображено святая святых мистерий — процесс электрического освещения?

Люди держат большие колбы с извилистыми внутри линиями, колба опирается

на колонну. Эти волнистые линии заканчиваются цветком лотоса — это,

вероятно, Патрон электролампы. От лотоса-патрона идет кабель к ящику, на

котором сидит Бог Воздуха. Справа на рельефе стоит демон-павиан, или

бог Гор с собачьей головой, и держит в руках ножи и свечи, которые можно

истолковать как запугивающую и охраняющую силу или опасность.

Видимо, эта подземная камера в фундаменте храма Хатор в Дендере была

мини-электростанцией, и здесь изобразили тайную науку об электричестве,

которая передавалась только посвященным.

На стенах и потолках храмов и пирамид Египта нет следов копоти от

факелов — они освещались электричеством. Эту мысль подтвердили Махатмы и

Е. Блаватская.

Головные уборы фараонов были тоже накопителями электрической или

электромагнитной энергии. На передней части их высоких шляп было

изображение кобры — символа опасности и силы. Может быть, она поражала

электротоком врагов и не желавших подчиниться воле фараона подданных? Д.

Майерс считает, что шляпа Валдарка, которую фараоны Египта приняли от

инопланетных представителей Нибиру и Марса, сама по себе концентрировала

духовную энергию. Но, вероятно, эти шляпы были снабжены еще и

электрическими батареями.

Недавно в Долине царей ученые нашли в полутора километрах от пирамиды

Тутанхамона золотой диск, или монету, на которой изображено лицо, очень

похожее на марсианского сфинкса Кидонии, сфотографированного

американским космическим аппаратом «Викинг-1» в 1976 году. Озадачила

археологов и выбитая на диске надпись. Буквы совершенно не похожи на

египетские иероглифы. Копии этой надписи разосланы авторитетным

специалистам разных стран, но ответ пока не найден.

Античные авторы сообщали, что многочисленные

помещения египетских подземных храмов и лабиринтов освещались

равномерным светом невидимых источников. Предания сообщают, что

подземные работы в районе пирамиды Хеопса, а также росписи Шнуровой

светильник стен усыпальниц велись с применением негасимых светильников.

На подземных работах использовались также устройства со светящимися

гибкими шнурами длиной несколько десятков метров. Поэтому в подземельях

пирамид и в усыпальницах фараонов нет следов копоти.

Греческий писатель Лукиан (120-190 гг. до н. э.)

свидетельствовал, что лично видел в Гелиополисе (Египет) во лбу статуи

богини Геры сияющий камень, который ночью освещал весь храм.

Плутарх (45-127 гг. до н.э.) писал, что над входом в египетЛампа из

храма богини Изидыский храм Юпитера-Амона имелась лампа, которая, по

утверждению жрецов, горит уже несколько столетий, не требуя ухода.

В своих работах Святой Августин (354-430 гг.)

сообщал о необычной лампе, которую он видел в храме богини Изиды

(Египет). Августин сам убедился, что лампу не может погасить ни ветер,

ни вода.

Римский иезуит Афанасий Кирхер в 1652 г. в книге “Эдапус

Египтианус” описал негасимые лампы, найденные в подземельях Мемфиса,

которые не гасли от воды.

О негасимой лампе, которая горит уже 500 лет, упоминается многими

путешественниками, которые описывали достопримечательности Антиохии VI

в. н.э., во время правления Юстиниана.

В старинных письменных источниках Индии, Китая

также сообщается о таинственных светильниках, которые обнаруживались в

гробницах. Имелись они и в храмах, где показывались только в особые дни.

Шаровой светильник VII в. до н.э Любопытно, что у второго императора

Рима Нумы Помпилия (715-673 г. до н.э.) был вечный светильник в виде

непрозрачного шара, чудесно появившегося волею богов под куполом его

храма.

Повсаний (II в. до н.э.) описал особый придел в храме Юпитера на

Капитолии, где было изображение Афины-Паллады, принесённое (по преданию)

Энеем из Трои в Италию. Это изображение богини освещалось лампой,

которая горела непрерывно в течение года. Это подтверждалось жрецами

храма, которые ежегодно в “Пятиднев” (19-23 марта) снимали её с золотой

цепи и удаляли пыль. Лампа считалась священной и не нуждалась ни в каком

пополнении маслом с древних времён.

В 1401 году близ Рима был обнаружен негасимый

фонарь в гробнице Палласа, сына Эвандра, прославленного Вергилием в

“Энеиде”. Фонарь горел более двух тысяч лет.

Лампа из Римского мавзолея В “Римских хрониках” сообщалось, что в

1485 году, вблизи Аппиевой дороги, был найден мавзолей с саркофагом,

внутреннее помещение которого освещалось голубоватым светом от висевшей

на стене металлической лампы, горевшей более чем полторы тысячи лет.

Имеются сведения, что к северу от Рима сохранились усыпальницы с

подобными светильниками.

Обнаруживались загадочные светильники и в

северной части Европы. Так, в средневековых хрониках Англии говорится,

что близ Бристоля, внутри древней гробницы была обнаружена негасимая

лампа, горевшая несколько столетий. Об этом сообщалось, как об обычном

известном устройстве.