Легенда о Святом Граале

В старинных кельтских преданиях Святой Грааль — это каменный сосуд в виде чаши, сделанный из зеленого камня (предположительно изумруда), который архангел Михаил выбил мечом из короны Люцифера (в некоторых легендах Грааль — это чаша, вырезанная из дерева).

В дальнейшем из этого сосуда на Тайной Вечере пил Иисус. В Святой Грааль, по словам старых преданий, также была собрана кровь Спасителя, пролитая на Голгофе. После казни Иисуса Грааль таинственным образом исчез.

До сих пор бытует мнение, что Грааль некоторое время находился у альбигойцев, но после взятия Монсегюра Святая чаша не была обнаружена. Все последующие поиски пропавшей реликвии так и не увенчались успехом, так как путь Святого Грааля можно проследить только по различным легендам. А в легендах, как правило, сохранились лишь крупицы истины.

О Святой чаше — Граале — известно не много. История поисков этой реликвии, дарующей бессмертие и исцеляющей от ран, началась после смерти Иисуса Христа на Голгофе.

По одному из преданий, чашу Грааля после казни Спасителя поклялся хранить богатый купец Иосиф Аримафейский. По преданию, в нее была собрана кровь Христа, пролитая им на Голгофе. Именно поэтому чашу многие считали источником жизни и бессмертия.

Здесь надо упомянуть, что ни одно из преданий о Граале не признано официальной церковью. Ни один церковный летописец ни разу не обмолвился о Святой чаше, хотя во всех четырех Евангелиях говорится о человеке по имени Иосиф, который выпросил у Понтия Пилата тело распятого Христа и, обернув его плащаницей, положил в гробницу, высеченную в скале.

К вышесказанному некоторые христианские писатели добавляют, что Иосиф, взяв чашу, из которой пил Спаситель в свой последний вечер, собрал в нее кровь тела Господа и с этой реликвией ходил по свету, проповедуя христианство (возможно, именно отсюда берет начало церковное причастие).

В своих странствиях Иосиф достиг Британии, где решил остановиться и основать монастырь, названный Гластонбери (по некоторым источникам, именно в этом монастыре и был спрятан Грааль, ставший впоследствии для людей воплощением Божией благодати).

Основав монастырь, Иосиф создал монашеско-рыцарский орден, члены которого были первыми хранителями чаши, и они же, несмотря на отчаянное сопротивление, оказанное ими в V—VI веках захватчикам Британии — саксам, вынуждены были перевезти святыню в Саррас (где находится Саррас — неизвестно), откуда она, по одной из существующих версий, была «вознесена на небо».

По другому преданию, чашей долгие годы владел Тевтонский орден, и она якобы была утрачена в 1242 году в битве на Чудском озере с войском Александра Невского, т. е. с этого момента следы чаши теряются. По третьему преданию, она досталась катарам. Эта версия берет свои истоки в легенде о Короле Артуре.

Во времена правления легендарного короля Грааль был переправлен в Британию и спрятан на дне древнего колодца где-то в глубине острова. Рыцари Круглого стола по приказу Мерлина отправились ее искать. Чашу нашел сэр Персиваль и привез ее ко двору Артура.

Буквально в тот же момент на королевство посыпались разнообразные несчастья: сэр Ланселот проникся преступной страстью к жене Артура Гиневре и бежал с ней во Францию; Мордред, племянник Артура, воспользовавшись отсутствием последнего, захватил власть и тяжело ранил своего сюзерена в битве. Видя, что чаша не принесла счастья королевству, король Артур забрал ее с собой на таинственный остров Авалон и таким образом отвел беды от земли бриттов.

Сколько реликвия пробыла на Авалоне — неизвестно, однако в следующий раз следы ее отыскались лишь в XIII веке у еретиков из провансальского городка Альби. Жители этого города, находящегося в провинции Лангедок, отвергали все религиозные догматы, считали материальный мир творением дьявола и не верили в существование Иисуса Христа. Корни их религии восходили к учению персидского пророка Мани, обвиненного в ереси и казненного иранским шахом в конце III века.

Последователи пророка разошлись по миру, проповедуя о том, что на земле происходит постоянная борьба света и тьмы, Бога и дьявола, что окружающий мир — воплощение зла и истинное предназначение человека — содействовать торжеству добра, но при этом не признавая над собой никакой власти, кроме Божией.

Таким образом, альбигойцы жили, соблюдая христианскую мораль, но не желали при этом подчиняться Папе Римскому. При посвящении они обязывались не убивать, не лгать и не отрекаться от своей веры «из страха воды, огня или любого другого вида наказания». Попав в руки своих врагов, они мужественно отстаивали свои взгляды и спокойно всходили на костер.

Монсегюр был не просто крепостью альбигойцев, но своеобразной обсерваторией, храмом Солнца, символом добра и справедливости. По своему расположению замок был практически неприступен. Над его твердыней возвышались лишь снежные вершины Пиренеев и сияли по ночам яркие звезды.

Согласно древним легендам, в замке хранились несметные сокровища, а в тайных подземельях покоились древние манускрипты и книги, в которых была собрана вся мудрость веков (возможно, именно благодаря этой мудрости катары обрели чашу Грааля).

Казалось, что никакие силы не могут разрушить неприступную крепость. Но вдруг в одночасье все изменилось. Власть и влияние католической церкви росли, и вскоре свобода катаров стала для церковной верхушки как бельмо на глазу. И тогда Римская церковь, основываясь на донесениях своего агента в Лангедоке — монаха Доминика, организовала крестовый поход на альбигойцев, обвиняя их в ереси и во всех смертных грехах.

Шестьдесят лет шла жестокая и страшная война. Особенно зверствовало «Христово» воинство, заручившееся благословением высших церковных иерархов. По легенде, один из священников на вопрос крестоносца о том, как отличить еретиков от добрых католиков, ответил: «Убивайте всех — Бог на небе узнает своих».

К маю 1243 года единственным оплотом сопротивления альбигойцев осталась только цитадель на вершине пика — Монсегюр. В конечном итоге не выстояла и она, но в самый последний момент из крепости подземными ходами бежали четверо катаров, унесших с собой таинственный сверток с самым великим сокровищем из всех, когда-либо принадлежавших им.

Судя по всему, это и была таинственная чаша. Убежавшие и вынужденные скрываться катары передали ее другим «совершенным» — монахам-воинам из ордена тамплиеров.

Этот орден был создан в начале XII века для того, чтобы защищать завоевания крестоносцев на Востоке. Поначалу туда набирали всякий сброд, но потом обласканный церковными властями орден вошел в силу и в 1291 году перебрался на Кипр.

Уже тогда тамплиеры активно занимались торговлей, кредитованием и ростовщичеством, создав чуть ли не первый в мире финансовый концерн. Но ядро их всесильной организации составляли люди, отнюдь не чуждые мистицизму и связанные тайной: они знали, где была спрятана чаша Святого Грааля. Она находилась у них самих, в одном из многочисленных тамплиерских замков, разбросанных по всей Европе.

Но и храмовники оказались недостойными легендарной чаши. И для них тоже наступили черные дни. Король Франции Филипп IV Красивый не смог смириться с этим «государством в государстве» и решил, что пришло время покончить с неофициальным двоевластием.

Правда, по некоторым другим источникам, окончательное решение вопроса о судьбе ордена последовало после того, как великий магистр Жак де Моле отказался принять короля в братство «рыцарей креста», мотивируя свой отказ тем, что среди братьев не может быть королей. Но, так или иначе, все свелось к тому, что по приказу Филиппа были проведены массовые аресты членов ордена и делом тамплиеров занялась инквизиция.

Процесс по делу храмовников продолжался около семи лет, после чего их некогда всесильная организация перестала существовать.

Двое из ее руководителей, Жак де Моле и Жоффруа де Шарне, после многочисленных пыток были сожжены на костре, но так и не выдали тайн ордена. А тем временем чаша Грааля вновь бесследно исчезла. И многие века о ней никто не слышал.

Новая вспышка интереса к Граалю произошла в XX веке. Местонахождением чаши крайне заинтересовались агенты Третьего рейха. Интерес нацистов к этой реликвии не удивителен, так как оккультизм являлся основой их философии, а сам Гитлер верил в древнюю германскую легенду, по которой спрятанные сокровища объявлялись в мире каждые семьсот лет.

Поэтому один из нацистов, некий Отто Ран, отправился на поиски чаши. Вскоре он прислал отчет немецкому командованию, в котором сообщал, что нашел место, где спрятан Грааль.

По мнению Отто Рана, он никогда не вывозился за пределы Монсегюра, а был спрятан в самой крепости в одной из потайных комнат. Руководствуясь такими выводами, немецкий исследователь отправился в экспедицию во Францию. Прибыв в легендарный Монсегюр, Отто досконально изучил каждый метр замка и обнаружил потайные комнаты, в которых, по его утверждению, и было спрятано «сокровище веков».

Далее события разворачиваются с удивительной быстротой. Отто Ран возвращается в Берлин и приступает к работе в качестве гражданского лица в Бюро по изучению наследия предков «Аненэрбе» («Ahnenerbe»). Вскоре ему присваивают титул унтершарфюрера.

Свои находки из Монсегюра он передает Гиммлеру (в книге французского историка Ж.-М. Анжебера говорится, что среди прочих находок там был и Грааль) — после чего Отто Ран был назван великим исследователем.

Ровно через два года после этих событий он покончил жизнь самоубийством (по другим данным, погиб через два месяца после просьбы о немедленном увольнении из СС). В 1939 году «Аненэрбе» предпринимает повторную экспедицию в Монсегюр. Все найденное там перевозят в Германию, и через 5 лет становится понятно, что рейх обречен.

В августе 1944 г. советские войска очистили от фашистов страны Восточной Европы и вступили на территорию Германии. Дальнейший ход событий всем хорошо известен. Немцы были наголову разбиты и рейх разрушен, а чаша, если она и была там, вновь бесследно исчезла.

Таким образом, из всего сказанного складывается впечатление, что Божий гнев вновь настиг неправедных хранителей чаши Грааля, хотя, возможно, все это лишь цепь удивительных исторических совпадений.