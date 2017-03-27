Живая тема. Самое сильное чувство



Сотрудники национального университета Мексики объявили о сенсационном открытии, ученые доказали, любовь не может длиться дольше четырех лет, и это хорошие новости. Оказывается продолжительная влюбленность может истощить нервную систему и даже разрушить психику. Но самое удивительное, что это чувство блокирует творческие способности человека. Специалисты уверяют, еще не один шедевр не был создан влюбленными…

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