“Космический разум. Будущее Земли”



Предположим, избегать катастроф планетарного масштаба нам действительно помогает некий космический разум. Но зачем? Если этот разум действительно существует, какая ему корысть возится с «человекообразной мелочью»? Как не странно, ответ на этот вопрос вполне укладывается в рамки нашей земной логики. Ведь гибель даже такой ничтожной частички Вселенной, как наша планета — не может являться личной трагедией только населяющей ею существ…

Принято считать, что человек это самое важное, что есть на планете, на том простом простом основании, что он живое мыслящее существо и «венец Вселенной…» Братья наши меньшие: звери, птицы и насекомые, как известно — тоже живые, но как мы мыслить они не умеют. Живут только рефлексами: поесть, попить, по размножаться. Поэтому мы считаем их как бы «менее ценными». Поэтому мы ставим на них бесчеловечные медицинские опыты, едим их, разводим их и уничтожаем. Но еще менее ценными в шкале человеческих представлений считаются конечно — растения. Они вроде бы как тоже живые: распускают листочки, пьют воду, тоже размножаются, кстати почти как мы, помните — пестиками и тычинками. ) Но поскольку мыслить в человеческом понимании они тоже не умеют, то их мы в расчет не берем, «что возьмешь с дерева…» Все же остальное — «мертвая природа». Моря и океаны, горы и равнины, камни, и почва — все это лишь бездушная декорация для нашей с вами «разумной жизни», пыль и тлен. Так думал человек на протяжении почти всей своей истории, но так ли это на самом деле?

— Ангел-хранитель Земли: почему на нашу планету ни разу не налетел огромный разрушительный метеорит?

— Кто и зачем постоянно спасает от гибели человечество?

— Осторожно, космическая аномалия: почему наша Солнечная система похожа на искусственный механизм?

— Генетический эксперимент: кто создал условия, для зарождения жизни на нашей планете и почему археологи не могут обнаружить родоначальников первых разумных существ?

— Гнев стихии: почему катаклизмов и катастроф на Земле становится больше?

— И каким в будущем станет наш мир?

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