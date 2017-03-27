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“Космический разум. Будущее Земли”

27.03.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Предположим, избегать катастроф планетарного масштаба нам действительно помогает некий космический разум. Но зачем? Если этот разум действительно существует, какая ему корысть возится с «человекообразной мелочью»? Как не странно, ответ на этот вопрос вполне укладывается в рамки нашей земной логики. Ведь гибель даже такой ничтожной частички Вселенной, как наша планета — не может являться личной трагедией только населяющей ею существ…

Принято считать, что человек это самое важное, что есть на планете, на том простом простом основании, что он живое мыслящее существо и «венец Вселенной…» Братья наши меньшие: звери, птицы и насекомые, как известно — тоже живые, но как мы мыслить они не умеют. Живут только рефлексами: поесть, попить, по размножаться. Поэтому мы считаем их как бы «менее ценными». Поэтому мы ставим на них бесчеловечные медицинские опыты, едим их, разводим их и уничтожаем. Но еще менее ценными в шкале человеческих представлений считаются конечно — растения. Они вроде бы как тоже живые: распускают листочки, пьют воду, тоже размножаются, кстати почти как мы, помните — пестиками и тычинками. ) Но поскольку мыслить в человеческом понимании они тоже не умеют, то их мы в расчет не берем, «что возьмешь с дерева…» Все же остальное — «мертвая природа». Моря и океаны, горы и равнины, камни, и почва — все это лишь бездушная декорация для нашей с вами «разумной жизни», пыль и тлен. Так думал человек на протяжении почти всей своей истории, но так ли это на самом деле?

— Ангел-хранитель Земли: почему на нашу планету ни разу не налетел огромный разрушительный метеорит?
— Кто и зачем постоянно спасает от гибели человечество?
— Осторожно, космическая аномалия: почему наша Солнечная система похожа на искусственный механизм?
— Генетический эксперимент: кто создал условия, для зарождения жизни на нашей планете и почему археологи не могут обнаружить родоначальников первых разумных существ?
— Гнев стихии: почему катаклизмов и катастроф на Земле становится больше?
— И каким в будущем станет наш мир?

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