Солнечно-лунные связи Земли

«Кровавая Луна» —

явление, которое могли увидеть на рассвете жители восточной части

России 4 апреля. Объяснение простое: солнечные лучи, пронизывая нашу

планету, рассеиваются в ее атмосфере и частично достигают Луны, которая

становится коричневой или красной. По этому цвету ученые и определяют, какой сейчас химический состав верхних слоев атмосферы нашей планеты.

«Наша атмосфера работает как линза. Она преломляет солнечные лучи, которые потом попадают на Луну. И окрас Луны зависит

от состояния атмосферы, через которую эти лучи прошли», — поясняет

старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег

Угольников.

Лунные затмения происходят через две недели после солнечных. Небесная механика меняет местами Луну и Землю. Однако именно солнечные затмения привлекают людей больше всего.

«В основном люди, конечно, едут просто потому, что это красиво, и

изобретают всякие способы, чтобы посмотреть солнечное затмение с

самолета, который уж точно поднимется над облаками», — добавляет научный

сотрудник Государственного астрономического института имени П.К.

Штернберга Сергей Попов.

Недавно ученые и астрономы-любители вылетели из Мурманска в сторону Шпицбергена, чтобы уйти от непогоды и на высоте 10 тысяч метров перехватить полную фазу этого явления.

«Астрономы гоняются потому, что при этом хорошо видна солнечная

корона. И раньше был единственный способ пронаблюдать солнечную

атмосферу – это попасть под затмение», — рассказывает заведующий

лабораторией Института земного магнетизма, ионосферы и распространения

радиоволн Анатолий Белов.

«В солнечной короне мы можем увидеть магнитные линии, которые

визуально не наблюдаются вне затмений, только если из космоса. Поэтому

для человека это возможность увидеть магнитную природу нашего дневного

светила», — говорит научный руководитель обсерватории Ка-Дар Станислав

Короткий.

В те 2 минуты, когда на Солнце можно смотреть невооруженным глазом, хорошо видна солнечная корона — одна из самых горячих областей атмосферы нашей звезды, и протуберанцы — огромные всполохи раскаленного газа.

Ближе к финалу затмения

пассажиры фотографируют первые лучи Солнца через неровный ландшафт

Луны. Еще пара секунд и на небе появляется «бриллиантовое кольцо» —

знак, что затмение окончилось.

«Солнце сейчас себя ведет нетипично. По идее, максимум активности уже

позади, а уровень высокий. И солнечное затмение это наглядно показало.

За три дня до него даже в Москве было видно полярное сияние», —

напоминает о разноцветных всполохах на московском небе старший научный

сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Зримое проявление солнечно-земных связей случилось и накануне

затмения. В Заполярье можно было наблюдать аномально яркое северное

сияние. Магнитные индексы зашкаливали! Разноцветные всполохи — не что

иное, как солнечный ветер, который встретился с магнитосферой Земли. За

последнее десятилетие – это самый мощный геомагнитный шторм. Ощутили его

даже в южных регионах.

«От таких более-менее типичных вспышек, которые могут происходить раз

в 10-11 лет, люди защищены. Самые первые мощные вспышки влияли на

телеграфные линии, даже загоралась бумага в телеграфных аппаратах. А

какого-то телеграфиста даже убило током. Но сейчас мы от этого

защищены», — подчеркивает научный сотрудник Государственного

астрономического института имени П.К. Штернберга Сергей Попов.

Но если земляне все же защищены от космического шторма магнитным

полем, то для космонавтов это реальная угроза. Заряженные частицы Солнца

пронизывают оболочку МКС. Те, кто работает на орбите, это чувствуют.

«Космонавты, когда закрывают глаза, видят вспышки, такие треки. Ты

вроде бы закрыл глаза и собираешься спать, а у тебя по глазному яблоку

бегут все время вспышки. Это частицы, которые попадают на чувствительные

элементы глаза», — раскрывает космические секреты первый заместитель

генерального конструктора «РКК Энергия», руководитель полетов

российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Когда во втором моем полете мы пролетели сквозь северное сияние –

было непередаваемое ощущение, эмоции», — вспоминает летчик-космонавт,

Герой России Сергей Волков.

Изучение солнечно-земных связей — приоритет науки. Сегодня в

Институте космических исследований разрабатываются проекты, чтобы

посмотреть на Солнце с необычного ракурса. Один из них называется

«Интергелиозонд». Аппараты создаются в НПО имени Лавочкина.

«Мы хотим посмотреть на Солнце как бы с двух точек, чтобы получить

такое стереоизображение немножко вне плоскости эклиптики. Потому что

основные выбросы от Солнца, которые идут к Земле и влияют на Землю,

организованы в плоскости эклиптики. Но если они в лицо нам летят, мы

просто их не видим. Надо посмотреть немного сверху, чтобы увидеть

структуру, а если с двух точек – мы увидим стереоизображение этого

явления», — делится научными желаниями директор Института космических

исследований, вице-президент РАН Лев Зеленый.

Еще один проект российских ученых — изучение взаимосвязи Земли и солнечного ветра, его влияния на формирование земного климата.

«Есть очень интересная область в магнитосфере Земли, которую называют

«кухней космической погоды». Это область, где холодная плазма

расширенной земной ионосферы, которая называется плазма сферы,

встречается с плазмой горячей – горячими частицами радиационных поясов

Земли. Это расстояние примерно 20-25 тысяч километров. Мы планируем

систему из четырех спутников. Они будут изучать динамику так называемой

захваченной радиации. То есть мы продолжим исследования солнечно-земных

связей такой многоспутниковой системой, но уже в другой области

пространства», — планирует директор Института космических исследований,

вице-президент РАН Лев Зеленый.

Раскрыть тайны Солнца – в интересах всего человечества.

Солнечная корона, хорошо видимая во время затмений, простирается

далеко за орбиту нашей планеты. Это значит, мы живем в атмосфере Солнца.

«Солнце исправно светит и греет нам много миллиардов лет, и обещает

делать это еще 3-4, а может 5 миллиардов лет. И в этом смысле можно не

беспокоиться», — успокаивает заведующий лабораторией Института земного

магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Анатолий Белов.

Следующую возможность наблюдать солнечное затмение небесная механика предоставит через год. А лунное – осенью 2015 года.

Однако по расчетам астрофизиков Луна медленно, но верно отдаляется от

Земли, и возможно, наши далекие потомки о таком небесном явление как

затмение узнают лишь по хроникальным кадрам.