Что наблюдать в ночном небе в этом апреле?

На протяжении апреля ослепительная Венера продолжит подниматься все выше в западном небе. К концу месяца ее можно будет увидеть лишь поздним вечером. 7 апреля планета перейдет из созвездия Овна в созвездие Тельца. 11 апреля Венера пройдет в 2-ух градусах южнее Плеяд.

Что же касается Юпитера, то он будет менее ярким в сравнении с Венерой. В начале месяца он будет перемещаться по созвездию Рака, приближаясь к звездному скоплению Ясли и отдаляясь от Регула. Лучшее время для наблюдения за ним – часы после полуночи. Несмотря на то что в апреле яркость «короля всех планет» снизится на 2,3-2,1 магнитуды, Юпитер будет отчетливо виден не только в телескопы, но и невооруженным глазом.

Сатурн в апреле будет виден для астрономов в поздние часы на юго-востоке. В последнюю неделю апреля Сатурн засияет на ночном небосводе с яркостью самой яркой звезды.

Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, в начале месяца скроется от глаз наблюдателей. 10 апреля он будет находиться в самом выгодном положении для обозрения с Земли. 30 апреля Меркурий пройдет в градусе от Плеяд. Лучше всего наблюдать данное зрелище спустя час после захода Солнца. Разглядеть Плеяды в сумрачном небе помогут бинокли.

Как же найти на небосводе Марс? 22 апреля примерно через 45 минут после захода Солнца на северо-западе запылает яркая «звезда», имеющая охристый оттенок. Это Юпитер. Его яркость будет практически на уровне с яркостью Сириуса. Всего в 1,4 градусе к юго-востоку от него находится Марс. Чтобы разглядеть Красную планету на фоне ночного неба потребуется бинокль.

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