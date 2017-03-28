Ученые открыли три карликовые планеты, пытаясь найти «планету икс»

«На текущий момент я могу сказать следующее – я уверен примерно на 80% в том, что «планета икс» существует. Конечно, это не гарантия ее существования, не 100% вероятность, так как мы имеем дело с очень небольшим числом свидетельств в пользу ее наличия. Но с другой стороны, мы за последние годы раскрыли множество странностей, которые можно было бы легко объяснить, если бы существовала еще одна гигантская планета», — заявил Скотт Шеппард (Scott Sheppard) из Института науки Карнеги в Вашингтоне (США).

Загадка девятой планеты

В последние годы ученые открыли несколько крупных карликовых планет и объектов на дальних подступах Солнечной системы, ясно показавших, что «жизнь» в ней не заканчивается за орбитами Нептуна и Плутона, и что крупные небесные тела продолжают встречаться и на более далеких расстояниях.

Так, в 2014 году Шеппард и его коллега Чад Трухильо заявили об открытии «Байдена» – плутоида 2012 VP113, удаляющегося от Солнца на 12 миллиардов километров, в 2015 году они открыли карликовую планету V774104, отходящую от светила еще дальше. В начале этого года астрономы нашли намеки на существование карликовой планеты 2015 KH162, год на которой длится 500 лет.

Последние полгода, как рассказывают ученые, они потратили на поиски загадочной «планеты икс» – пятого газового гиганта Солнечной системы, намеки на существование которого были найдены Константином Батыгиным и Майклом Брауном в данных, собранных Трухильо и Шеппардом во время наблюдений за «Байденом».



Рисунок «планеты икс»

В отличие от коллег, пытающихся «угадать» положение «планеты икс» по странностям в орбитах других известных транснептуновых объектов, Шеппард и Трухильо не пытались найти иголку в стоге космического сена, а вели систематические наблюдения за дальними подступами Солнечной системы.

Используя камеру DECam, предназначенную для поисков темной энергии, и японский телескоп Субару на Гавайских островах, они получили детальные снимки примерно 10% ночного неба, где могла находиться «планета икс».

Три «хоббита» и затаившийся гигант

Вместо нее Трухильо и Шепарду удалось найти на этих фотографиях нечто иное – сразу три карликовых планеты, 2014 SR349, 2014 FE72 и 2013 FT28, вращающиеся по крайне вытянутым орбитам вокруг Солнца.



Иллюстрация орбит карликовых планет 2014 SR349, 2014 FE72 и 2013 FT28

Наиболее интересна здесь вторая планета, 2014 FE72. Она на сегодняшний день представляет собой объект, который дальше всего удаляется от Солнца во время вращения по орбите – он отходит от светила на 4,2 тысячи астрономических единиц (629 миллиардов километров). Ее единственным «конкурентом» в этом отношении выступает «планета-изгой» 2MASS J2126−8140, вращающаяся вокруг светила на расстоянии в триллион километров.

При этом орбита 2014 FE72 крайне вытянута – данная планета-карлик, чей диаметр составляет примерно 250 километров, приближается к Солнцу на расстояние «всего» 36 астрономических единиц, ближе, чем Плутон обычно находится по отношению к светилу. Фактически, это небесное тело является «гостем» из облака Оорта, самой дальней части Солнечной системы, которое периодически «навещает» нас, что делает 2014 FE72 уникальным объектом, чрезвычайно интересным для астрономов.

Первая и третья планеты, найденные Трухильо и Шеппардом, представляют собой объекты, похожие на «Байдена» и движущиеся по схожей траектории, как и 2012 VP113. Их диаметр, по текущим оценкам планетологов, заметно меньше, чем у «Байдена» – около 200 километров вместо 450 километров. Они так же движутся по вытянутым орбитам, самый дальний конец которых расположен примерно в 520-570 раз дальше от светила, чем Земля удалена от Солнца, а ближний – примерно на расстоянии между Плутоном и Солнцем (43-47 астрономических единиц).



Ученые Майкл Браун и Константин Батыгин

Новый виток гонки за «планетой икс»

Открытие всех этих планет, как отмечает Шеппард, делает вероятность существования «планеты икс» крайне высокой, хотя и не гарантирует этого. По словам астронома, необходимо найти примерно 10-20 подобных малых планет для того, чтобы точно выяснить, «дирижирует» ли их движением девятая планета Солнечной системы или нет. Как считает ученый, эта задача будет решена примерно через два года.

Что интересно, главные «конкуренты» Шеппарда и Трухильо в этой гонке Майкл Браун и Константин Батыгин, полагают, что открытие «планеты икс» или хотя бы подтверждение ее существования произойдет примерно через год. По их мнению, достаточно крупные телескопы смогут заметить ее и получить ее фотографии, в чем авторы текущего открытия сильно сомневаются. Одно остается точно известным – данная «космическая гонка» не прекратится и ученые продолжат искать загадочную планету на окраинах Солнечной системы еще долгое время.



Персиваль Лоуэлл, автор гипотезы о «планете икс»