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Названа причина появления увиденного в России «инопланетного» сигнала
29.03.2017 новости
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Американский астроном Ник Сунцев из Техасского университета A&M назвал возможное происхождение потенциального инопланетного сигнала, зарегистрированного российскими учеными. Об этом сообщает издание ArsTechnica.
Сунцев полагает, что источником сигнала, обнаруженного на длине волны 2,7 сантиметра, чему соответствует частота примерно 11 гигагерц, могут быть военные передатчики. «Бог знает, кто или что вещает на 11 гигагерц, — сказал он. — Есть значительный шанс того, что это может быть чем-то военным».
Астроном советует экспертам проекта SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), уже проявившим свою заинтересованность в сигнале, учитывать это обстоятельство.
Сигнал от системы HD164595 российский радиотелескоп РАТАН-600 (радиоастрономический телескоп Академии наук) принял 15 мая 2015 года. Единичный электромагнитный импульс на длине волны 2,7 сантиметра наблюдался однажды, а его интенсивность превосходила излучение пульсара в 10 раз. Известные научные теории не позволяют сразу объяснить природу такого явления, в связи с чем было высказано предположение о том, что он создан инопланетной цивилизацией.
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