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НЛО, которые шпионят за нами 150 лет

29.03.2017 новости   Нет комментариев

НЛО, которые шпионят за нами 150 лет

В Турине пройдет семинар, посвященный 150 годам наблюдений за НЛО в
Италии, сообщает Марио Фаччиоло в материале, напечатанном в газете La
Stampa.

«1 ноября 1864 года графиня Генриетта Гертруда Волкер, находясь в
Монтеспертоли неподалеку от Флоренции, подняла к небу глаза и увидела
белый шар, под которым появилось маленькое ядро оранжевого цвета. Через
минуту все исчезло. По мнению ученых, это и было первым в истории
объединенной Италии наблюдением НЛО», – пишет издание.

«Даже уфология отдает дань уважения 150 годам объединения страны, и
выбрала для этого Турин: там состоится семинар «150 лет НЛО в Италии»,
на котором с уфологической точки зрения будут рассмотрены 150 лет
истории Италии», – пишет автор статьи.»Турин является центром
уфологических исследований, в котором на протяжении десятилетий через
капиллярную сеть единомышленников собираются сведения о наблюдении за
неопознанными летающими объектами. По словам экспертов, в Турине собран
самый большой в Европе архив наблюдений», – пишет автор статьи.

 »Один из уфологов, Паоло Тозелли, выступит на семинаре с рассказом о
15 самых ярких случаях, зафиксированных в Италии. Так, 20 августа 1963
года дисковидный летающий объект серого металлического цвета в форме
двух сложенных тарелок появился в нескольких метрах от президентской
резиденции Кастель Порциано. Итальянские спецслужбы довольно долго
расследовали этот случай», – пишет автор статьи.

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