НЛО, которые шпионят за нами 150 лет

В Турине пройдет семинар, посвященный 150 годам наблюдений за НЛО в

Италии, сообщает Марио Фаччиоло в материале, напечатанном в газете La

Stampa.

«1 ноября 1864 года графиня Генриетта Гертруда Волкер, находясь в

Монтеспертоли неподалеку от Флоренции, подняла к небу глаза и увидела

белый шар, под которым появилось маленькое ядро оранжевого цвета. Через

минуту все исчезло. По мнению ученых, это и было первым в истории

объединенной Италии наблюдением НЛО», – пишет издание.

«Даже уфология отдает дань уважения 150 годам объединения страны, и

выбрала для этого Турин: там состоится семинар «150 лет НЛО в Италии»,

на котором с уфологической точки зрения будут рассмотрены 150 лет

истории Италии», – пишет автор статьи.»Турин является центром

уфологических исследований, в котором на протяжении десятилетий через

капиллярную сеть единомышленников собираются сведения о наблюдении за

неопознанными летающими объектами. По словам экспертов, в Турине собран

самый большой в Европе архив наблюдений», – пишет автор статьи.

»Один из уфологов, Паоло Тозелли, выступит на семинаре с рассказом о

15 самых ярких случаях, зафиксированных в Италии. Так, 20 августа 1963

года дисковидный летающий объект серого металлического цвета в форме

двух сложенных тарелок появился в нескольких метрах от президентской

резиденции Кастель Порциано. Итальянские спецслужбы довольно долго

расследовали этот случай», – пишет автор статьи.

www