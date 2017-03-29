Новая Зеландия во власти НЛО.



11.11.11 Новую Зеландию охватила настоящая паника, связанная с инопланетным вторжением. Все началось с рисунков на полях, которые, по мнению местных жителей, оставили пришельцы. А на днях жители городка Тауранга стали очевидцами полета настоящего «звездного десанта» — целой группы крупных огней в форме пятиугольника. Для интересующихся эта информация любопытна вдвойне — в свете обнародованных небезызвестным сайтом Wikileaks материалов о приближающихся для захвата нашей планеты огромных кораблях.

Сложные геометрические конструкции с кругами на полях Новой Зеландии — свидетельство начала инопланетного вторжения на Землю. Именно эта тема в последние дни активно раскручивается в Интернете. Люди всерьез обсуждают армию НЛО, которая в качестве первой цели выбрала небольшую страну в юго-западной части Тихого Океана. В небе над городом Тауранга кружат монстрообразные корабли пятиугольной формы. И хотя ни одного фото- или видеодоказательства нет, местные блогеры искренне верят в начало битвы планет. «Как будто целая армия летающих тарелок высадилась на наших островах. Мне страшно — вдруг это конец?» — пишет блогер Люк.

Инопланетяне прибудут на Землю в ноябре

Землян призвали готовиться к приему инопланетян.

Понять всю эту шумиху можно достаточно легко. Не первый месяц в Сети идет активное обсуждение космических кораблей, приближающихся к нашей планете с целью поработить землян. Это событие должно произойти именно в ноябре. Главнымньюсмейкером выступил некий эксперт Джон Молли, который в составе независимой и некоммерческой исследовательской группы все последние годы занимался отслеживанием сигналов из космоса. «К Земле направляются три гигантских космических корабля, — заявил он. — Самый большой из них имеет диаметр в 200 миль.Из расчета скорости их передвижения, данная группа кораблей достигнет Земли к ноябрю». В дальнейшем интерес к вторжению значительно подогрел скандальный сайт Wikileaks.

WikiLeaks прогнозирует инопланетное вторжение.

По разным данным, этот ресурс обнародовал «секретные» материалы, согласно которым высокопоставленные американские чиновники якобы знают о приближении инопланетных кораблей и готовятся к отражению атаки, но не информируют о грядущей «войне миров» население. С легкой руки СМИ появились данные о том, что с каждым днем количество фиксируемых неопознанных летающих объектов растет. Тут же на Луне «обнаружились» человеческие скелеты без некоторых костей. Что, естественно, говорит о проведении инопланетных опытов над людьми.

Безусловно, тяга людей к непознанному существовала всегда. Но в последнее время она перешла все мыслимые пределы. О появлении загадочных знаков на полях в разных концах света известно давно, как, впрочем, и о «тайне Розуэлла». Так почему именно Новая Зеландия, и почему сейчас? Возможно, ответ кроется именно в Веллингтоне.

В далеком 1978 году экипаж грузового самолета якобы заметил в небе над Новой Зеландией странные огни. Объекты, непохожие на самолеты, появились и на радарах. Их даже умудрилось заснять местное телевидение. Правда, камера дрожала в руках оператора — кадры получились нечеткими. Дело получило широкий общественный резонанс. По слухам, разобраться в случившемся хотел даже тогдашний премьер-министр Роберт Малдун.

С тех пор многие жители Новой Зеландии принимают всякого рода «свидетельства» за чистую монету. Так, в конце прошлого года новозеландское правительство «рассекретило» документы из госархивов, в которых содержатся свидетельства военных и гражданских лиц об НЛО, начиная с 1952 года. Более двух тысяч свидетельств! Правда, доказательная база оставляет желать лучшего. К примеру, 16 сентября того же 1952 года начальник отдела по гражданской авиации Гибсон заявил, что он видел три-четыре ярких белых огня, промчавшихся в небе над горой Виктория, а двумя днями позже — еще несколько светящихся шаров, за которыми тянулись «небольшие дымные трассы». Или показания психолога Джона Дженнингса, работавшего на министерство научных и промышленных исследований. «Вечером 16 октября я вышел на улицу и увидел то, что на миг принял за метеор, — рассказывал он. — Тут же я подумал, что это очень большой метеор, который собирается упасть необычайно близко. Затем пришла мысль: «Нет, это не метеор, а «летающая тарелка».

Если углубиться в историю взаимоотношений жителей Новой Зеландии с инопланетянами, все становится на свои места. Как показывает время, неподдельный интерес новозеландцев к НЛО не пропал — наоборот, он растет. В стране уже давно действует общество уфологов, которым «обнародование» всякого рода «фактов» — что бальзам на душу. И разобраться, откуда растут ноги в истории со знаками и летающими кораблями, несложно. Главное — в ожидании инопланетного вторжения избежать массового суицида. К чему, кстати, уже призывают некоторые интернет-ресурсы.

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