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Пришельцы уже ходят среди нас, но отказываются делиться технологиями, сказал экс-министр обороны Канады

30.03.2017 новости   Нет комментариев

Пришельцы уже ходят среди нас, но отказываются делиться технологиями, сказал экс-министр обороны Канады

09.01.2014 Бывший министр обороны Канады заявил, что пришельцы уже ходят среди нас, но при этом отказываются
делиться своими высокими технологиями, пока мы не изменим наш
воинственный и загрязняющий окружающую среду образ жизни.

Согласно утверждениям Пола Хеллиера, который был
министром обороны от Либеральной партии с 1963 по 1967 годы, существует
80 различных видов инопланетян.

«Некоторые из них «выглядят так же, как мы, —
они могут пройти по улице, а вы и не заметите», — заявил он в субботу в
программе SophieCo на канале Russia Today.

«У нас с НЛО давняя история, и, конечно, за
последние несколько десятилетий наблюдалось гораздо больше активности,
потому что мы изобрели атомную бомбу», — сообщил Хеллиер.

90-летний Хеллиер впервые публично заявил о том, что верит в инопланетян, в 2005 году, отмечает автор статьи Дэвид Маккормак.

«Мы тратим слишком много времени, сражаясь друг с
другом, мы тратим слишком много денег на военные расходы и недостаточно
на то, чтобы кормить бедных», — приводит слова экс-министра журналист.

«Они бы хотели сотрудничать с нами и научить нас
лучшей жизни, но только, как мне кажется, с нашего согласия. Они не
считают нас хорошими хозяевами планеты», — заявил Хеллиер.

Хеллиер описал несколько типов пришельцев, в том
числе «высоких белых», которые якобы сотрудничают с ВВС США в Неваде.
Другая группа пришельцев называется «серые коротышки», а третья —
«нордические блондины» (по словам Хеллиера, если вы встретите кого-то из
них, то, возможно, скажете: «Интересно, она из Дании или откуда-то
оттуда?»).

InoPressa

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