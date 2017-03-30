-
Пришельцы уже ходят среди нас, но отказываются делиться технологиями, сказал экс-министр обороны Канады
30.03.2017 новости
-
09.01.2014 Бывший министр обороны Канады заявил, что пришельцы уже ходят среди нас, но при этом отказываются
делиться своими высокими технологиями, пока мы не изменим наш
воинственный и загрязняющий окружающую среду образ жизни.
Согласно утверждениям Пола Хеллиера, который был
министром обороны от Либеральной партии с 1963 по 1967 годы, существует
80 различных видов инопланетян.
«Некоторые из них «выглядят так же, как мы, —
они могут пройти по улице, а вы и не заметите», — заявил он в субботу в
программе SophieCo на канале Russia Today.
«У нас с НЛО давняя история, и, конечно, за
последние несколько десятилетий наблюдалось гораздо больше активности,
потому что мы изобрели атомную бомбу», — сообщил Хеллиер.
90-летний Хеллиер впервые публично заявил о том, что верит в инопланетян, в 2005 году, отмечает автор статьи Дэвид Маккормак.
«Мы тратим слишком много времени, сражаясь друг с
другом, мы тратим слишком много денег на военные расходы и недостаточно
на то, чтобы кормить бедных», — приводит слова экс-министра журналист.
«Они бы хотели сотрудничать с нами и научить нас
лучшей жизни, но только, как мне кажется, с нашего согласия. Они не
считают нас хорошими хозяевами планеты», — заявил Хеллиер.
Хеллиер описал несколько типов пришельцев, в том
числе «высоких белых», которые якобы сотрудничают с ВВС США в Неваде.
Другая группа пришельцев называется «серые коротышки», а третья —
«нордические блондины» (по словам Хеллиера, если вы встретите кого-то из
них, то, возможно, скажете: «Интересно, она из Дании или откуда-то
оттуда?»).
InoPressa
Поделиться в соц. сетях
Свежие комментарии