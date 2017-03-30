Пришельцы уже ходят среди нас, но отказываются делиться технологиями, сказал экс-министр обороны Канады

Согласно утверждениям Пола Хеллиера, который был

министром обороны от Либеральной партии с 1963 по 1967 годы, существует

80 различных видов инопланетян.

«Некоторые из них «выглядят так же, как мы, —

они могут пройти по улице, а вы и не заметите», — заявил он в субботу в

программе SophieCo на канале Russia Today.

«У нас с НЛО давняя история, и, конечно, за

последние несколько десятилетий наблюдалось гораздо больше активности,

потому что мы изобрели атомную бомбу», — сообщил Хеллиер.

90-летний Хеллиер впервые публично заявил о том, что верит в инопланетян, в 2005 году, отмечает автор статьи Дэвид Маккормак.

«Мы тратим слишком много времени, сражаясь друг с

другом, мы тратим слишком много денег на военные расходы и недостаточно

на то, чтобы кормить бедных», — приводит слова экс-министра журналист.

«Они бы хотели сотрудничать с нами и научить нас

лучшей жизни, но только, как мне кажется, с нашего согласия. Они не

считают нас хорошими хозяевами планеты», — заявил Хеллиер.

Хеллиер описал несколько типов пришельцев, в том

числе «высоких белых», которые якобы сотрудничают с ВВС США в Неваде.

Другая группа пришельцев называется «серые коротышки», а третья —

«нордические блондины» (по словам Хеллиера, если вы встретите кого-то из

них, то, возможно, скажете: «Интересно, она из Дании или откуда-то

оттуда?»).

InoPressa