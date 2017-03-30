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Как сербы уничтожили «невидимку»- самый «секретный» самолет ВВС США
30.03.2017 что от нас скрывали
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Руководство НАТО в Брюсселе 27 марта 1999 года долго не могло прийти в
себя. Впервые за всю историю боевой эксплуатации самого «секретного»
самолета ВВС США F-117А он был не только обнаружен радарами ПВО
Югославии, но и сбит в небе недалеко от Белграда.
Это был сильнейший удар по американскому ВПК и корпорации «Локхид». В
Пентагоне уверяли, что произошла техническая ошибка и
«самолет-невидимка» просто разбился где-то в лесах Сербии. Американские
военные не признавались до 25 ноября, что F-117A был уничтожен советской
ракетой. Истину скрывали не только от простых американцев, но и от
многочисленных заказчиков, которые уже заключили контракты с «Локхидом».
«Невидимка» был тогда очень популярен в мире. А уничтожена гордость
американского авиастроения, машина стоимостью около 50 миллионов
долларов, была сербским зенитно-ракетным комплексом с клеймом «Made in
USSR». И первым нажал на кнопку «Пуск»Драган Матич. Тогда он рассказал мне подробности этой операции в деталях:
«24 марта 1999 года мы покинули нашу воинскую часть, где
дислоцировались, и переместились в район пригорода Белграда. Три дня
провели относительно спокойно. Мы работали по команде, обычная
процедура, которую мы осуществляли по заданию нашего командира. Главное –
не попасть под радары АВАКСов, которые обычно сопровождают натовские
самолеты. Особенно такие, как F-117A. Мы стояли у села Шимановцы. 27
марта ближе к вечеру вся наша бригада была на дежурстве. Коллега из
службы слежения сообщил, что есть сильные помехи в эфире. И что каждую
секунду сигнал все ближе к нашей позиции. Буквально через 5 минут
радиоразведка передала, что к нашему расчету приближается цель. Наш
командир внимательно смотрел на монитор и получал указания
радиоразведки. Цель шла на нас. Мы ее обнаружили. Я посмотрел на монитор
и увидел четкий сигнал цели. Мы стали следить за целью, она была видна
очень отчетливо. Я доложил командиру, что цель зафиксирована нашими
приборами и мы готовы к ее поражению. После команды «огонь» через 17
секунд цель была поражена нашей ракетой. Первая ракета оторвала «Стелсу»
крыло, а второй мы сбили сам самолет. Пилот катапультировался, а
самолет упал на землю.
Это фантазия американских инженеров и летчиков, что F-117A —
невидимка. Все технологии «Стелс» обеспечивают его «невидимость» только в
высокочастотном радиодиапазоне. Для радиолокаторов, работающих на
низких частотах, он вполне заметен. Поэтому мы засекли его еще в 50
километрах от нас и ждали, когда он пройдет мимо нашего расчета, чтобы
уничтожить.
Да, у него сигнал излучения слабее, чем у обычных самолетов, но он
все равно появляется на экранах радаров. Может быть пилот ошибся, может
быть заблудился, но он летел на высоте всего 5 километров и попал в наш
прицел. Мы сбили страшную, фантастическую машину – самый засекреченный
самолет ВВС США. Пилот катапультировался, скрывался в лесах. Через пять
часов группа американского спецназа прилетела на нескольких вертолетах и
увезла его. Уже на следующий день он был на базе «Авиано», неподалеку
от Венеции. Когда нам удалось сбить самолет, мы тут же покинули позицию
вместе с техникой. Чем быстрее передислоцируешься, тем больше шансов у
всего расчета остаться в живых. Так мы делали 24 раза за эти три месяца
агрессии. И это спасло наш расчет. Никто из команды не пострадал. Хотя в
нашей бригаде ПВО погибло 9 человек».
После того, как Драган Матич и его товарищи сбили F-117A, Белый дом и
Пентагон обратились к руководству СРЮ с просьбой вернуть обломки
самолета и все, что от него осталось, в Соединенные Штаты. Но Белград,
естественно, ответил отказом. Сейчас сбитый «Стелс» выставлен в музее
авиации. Здесь мы и продолжили разговор с Драганом Матичем:
— Ваш расчет сработал четко и слаженно. Как американцы с их АВАКСами и
новейшей электроникой прозевали советскую ракету и подставили «Стелс»
под удар?
— Мы защищали свою родину и выполняли свой долг. Мы тоже были целью,
за нами тоже следили с американских спутников, нас обнаруживали АВАКСы. И
поэтому мы старались не допускать никаких сигналов в эфир. Если ты в
эфире или на вражеском радаре больше 20 секунд – ты уже мертвый. Жди
«томагавков», «крылатых ракет» или какой-нибудь мощной бомбы. Мое мнение
о «стелсах»? Они запустили их в производство, чтобы продать своим
союзникам по всему миру. Машина безумно дорогая – свыше 50 миллионов
каждый экземпляр. Много говорили об этих «стелсах», но все это реклама
Пентагона. У него не было высокой скорости полета, у него не было
хорошей защиты и только две бомбы на борту. Еще один недостаток этой
«птицы» — она очень близко подлетала к цели. И только после этого могла
нанести свой смертельный удар.
— Какие еще самолеты удалось поразить вашей команде?
— В первые дни агрессии против Югославии ВВС НАТО начинали свои
налеты после 20.00. Все самолеты всегда шли по одному и тому же
маршруту. Тем же путем они возвращались и на свои базы. Мы быстро поняли
эту особенность. Большинство самолетов попадали в наш прицел за 40-50
километров до нашей позиции. Американские пилоты и их коллеги по НАТО
всегда придерживаются правил и четко выполняют команды. Есть маршрут,
есть задание, и они ни на миллиметр не отклоняются от него. Мы читали их
планы между строк, и это спасало нас и наши ПВО. Наш расчет поразил,
кроме первого F-117, еще одну машину. Мы задели ее, но она дотянула до
Хорватии и там приземлилась. Правда, официального подтверждения этому
нет. Об этом писали газеты, была фотография. Это случилось 30 мая. А до
этого мы сбили F-16. Пилот был командиром эскадрильи, которая специально
уничтожала системы ПВО. За ним прислали особую группу на вертолетах,
чтобы спасти столь важного человека. 4 вертолета и 10 самолетов
обеспечивали поддержку десантникам. Этот пилот принимал участие в
операции «Буря в пустыне», бомбил сербов в Боснии и Герцеговине. Это был
очень опытный летчик и надежный пилот. Но мы сумели поразить его
легендарный самолет. На счету нашей команды и Б-2. Правда, опять нет
доказательств. Но наши радиоперехватчики зафиксировали разговор между
пилотом и АВАКСом. Пилот кричал: «В меня попала ракета, меня нужно
спасать». Он дотянул до Венгрии. Мы воевали и сбивали противника – у нас
старое оборудование, а у них самое современное оружие, но мы оказались
хитрее и показали, что умеем давать отпор.
— Почему, по-вашему мнению, страны НАТО начали войну против Югославии?
— Во-первых, чтобы наказать нас за Косово. Во-вторых, чтобы провести
испытание нового оружия в конкретных боевых условиях. И заодно
избавиться от его старых запасов, чтобы получить новое. Сотни миллиардов
долларов позже получил ВПК США. Пентагон просил средства, а
правительство их выделяло. На территории Югославии впервые испытали
бомбу в 2,5 тонны. Югославия распалась в 1991-92 годы. И мы, сербы,
мешали Западу, нас нужно было сломить. Они воевали не против Милошевича,
это было только прикрытие. Им нужно было сломить народ, уничтожить
страну и взять ее под свой контроль. Чего только здесь не сбрасывали —
обедненный уран, кассетные бомбы. Наша земля стала полигоном, на котором
экспериментировали натовские стратеги.
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