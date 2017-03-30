Как сербы уничтожили «невидимку»- самый «секретный» самолет ВВС США

Руководство НАТО в Брюсселе 27 марта 1999 года долго не могло прийти в

себя. Впервые за всю историю боевой эксплуатации самого «секретного»

самолета ВВС США F-117А он был не только обнаружен радарами ПВО

Югославии, но и сбит в небе недалеко от Белграда.

Это был сильнейший удар по американскому ВПК и корпорации «Локхид». В

Пентагоне уверяли, что произошла техническая ошибка и

«самолет-невидимка» просто разбился где-то в лесах Сербии. Американские

военные не признавались до 25 ноября, что F-117A был уничтожен советской

ракетой. Истину скрывали не только от простых американцев, но и от

многочисленных заказчиков, которые уже заключили контракты с «Локхидом».

«Невидимка» был тогда очень популярен в мире. А уничтожена гордость

американского авиастроения, машина стоимостью около 50 миллионов

долларов, была сербским зенитно-ракетным комплексом с клеймом «Made in

USSR». И первым нажал на кнопку «Пуск»Драган Матич. Тогда он рассказал мне подробности этой операции в деталях:

«24 марта 1999 года мы покинули нашу воинскую часть, где

дислоцировались, и переместились в район пригорода Белграда. Три дня

провели относительно спокойно. Мы работали по команде, обычная

процедура, которую мы осуществляли по заданию нашего командира. Главное –

не попасть под радары АВАКСов, которые обычно сопровождают натовские

самолеты. Особенно такие, как F-117A. Мы стояли у села Шимановцы. 27

марта ближе к вечеру вся наша бригада была на дежурстве. Коллега из

службы слежения сообщил, что есть сильные помехи в эфире. И что каждую

секунду сигнал все ближе к нашей позиции. Буквально через 5 минут

радиоразведка передала, что к нашему расчету приближается цель. Наш

командир внимательно смотрел на монитор и получал указания

радиоразведки. Цель шла на нас. Мы ее обнаружили. Я посмотрел на монитор

и увидел четкий сигнал цели. Мы стали следить за целью, она была видна

очень отчетливо. Я доложил командиру, что цель зафиксирована нашими

приборами и мы готовы к ее поражению. После команды «огонь» через 17

секунд цель была поражена нашей ракетой. Первая ракета оторвала «Стелсу»

крыло, а второй мы сбили сам самолет. Пилот катапультировался, а

самолет упал на землю.

Это фантазия американских инженеров и летчиков, что F-117A —

невидимка. Все технологии «Стелс» обеспечивают его «невидимость» только в

высокочастотном радиодиапазоне. Для радиолокаторов, работающих на

низких частотах, он вполне заметен. Поэтому мы засекли его еще в 50

километрах от нас и ждали, когда он пройдет мимо нашего расчета, чтобы

уничтожить.

Да, у него сигнал излучения слабее, чем у обычных самолетов, но он

все равно появляется на экранах радаров. Может быть пилот ошибся, может

быть заблудился, но он летел на высоте всего 5 километров и попал в наш

прицел. Мы сбили страшную, фантастическую машину – самый засекреченный

самолет ВВС США. Пилот катапультировался, скрывался в лесах. Через пять

часов группа американского спецназа прилетела на нескольких вертолетах и

увезла его. Уже на следующий день он был на базе «Авиано», неподалеку

от Венеции. Когда нам удалось сбить самолет, мы тут же покинули позицию

вместе с техникой. Чем быстрее передислоцируешься, тем больше шансов у

всего расчета остаться в живых. Так мы делали 24 раза за эти три месяца

агрессии. И это спасло наш расчет. Никто из команды не пострадал. Хотя в

нашей бригаде ПВО погибло 9 человек».

После того, как Драган Матич и его товарищи сбили F-117A, Белый дом и

Пентагон обратились к руководству СРЮ с просьбой вернуть обломки

самолета и все, что от него осталось, в Соединенные Штаты. Но Белград,

естественно, ответил отказом. Сейчас сбитый «Стелс» выставлен в музее

авиации. Здесь мы и продолжили разговор с Драганом Матичем:

— Ваш расчет сработал четко и слаженно. Как американцы с их АВАКСами и

новейшей электроникой прозевали советскую ракету и подставили «Стелс»

под удар?

— Мы защищали свою родину и выполняли свой долг. Мы тоже были целью,

за нами тоже следили с американских спутников, нас обнаруживали АВАКСы. И

поэтому мы старались не допускать никаких сигналов в эфир. Если ты в

эфире или на вражеском радаре больше 20 секунд – ты уже мертвый. Жди

«томагавков», «крылатых ракет» или какой-нибудь мощной бомбы. Мое мнение

о «стелсах»? Они запустили их в производство, чтобы продать своим

союзникам по всему миру. Машина безумно дорогая – свыше 50 миллионов

каждый экземпляр. Много говорили об этих «стелсах», но все это реклама

Пентагона. У него не было высокой скорости полета, у него не было

хорошей защиты и только две бомбы на борту. Еще один недостаток этой

«птицы» — она очень близко подлетала к цели. И только после этого могла

нанести свой смертельный удар.

— Какие еще самолеты удалось поразить вашей команде?

— В первые дни агрессии против Югославии ВВС НАТО начинали свои

налеты после 20.00. Все самолеты всегда шли по одному и тому же

маршруту. Тем же путем они возвращались и на свои базы. Мы быстро поняли

эту особенность. Большинство самолетов попадали в наш прицел за 40-50

километров до нашей позиции. Американские пилоты и их коллеги по НАТО

всегда придерживаются правил и четко выполняют команды. Есть маршрут,

есть задание, и они ни на миллиметр не отклоняются от него. Мы читали их

планы между строк, и это спасало нас и наши ПВО. Наш расчет поразил,

кроме первого F-117, еще одну машину. Мы задели ее, но она дотянула до

Хорватии и там приземлилась. Правда, официального подтверждения этому

нет. Об этом писали газеты, была фотография. Это случилось 30 мая. А до

этого мы сбили F-16. Пилот был командиром эскадрильи, которая специально

уничтожала системы ПВО. За ним прислали особую группу на вертолетах,

чтобы спасти столь важного человека. 4 вертолета и 10 самолетов

обеспечивали поддержку десантникам. Этот пилот принимал участие в

операции «Буря в пустыне», бомбил сербов в Боснии и Герцеговине. Это был

очень опытный летчик и надежный пилот. Но мы сумели поразить его

легендарный самолет. На счету нашей команды и Б-2. Правда, опять нет

доказательств. Но наши радиоперехватчики зафиксировали разговор между

пилотом и АВАКСом. Пилот кричал: «В меня попала ракета, меня нужно

спасать». Он дотянул до Венгрии. Мы воевали и сбивали противника – у нас

старое оборудование, а у них самое современное оружие, но мы оказались

хитрее и показали, что умеем давать отпор.

— Почему, по-вашему мнению, страны НАТО начали войну против Югославии?

— Во-первых, чтобы наказать нас за Косово. Во-вторых, чтобы провести

испытание нового оружия в конкретных боевых условиях. И заодно

избавиться от его старых запасов, чтобы получить новое. Сотни миллиардов

долларов позже получил ВПК США. Пентагон просил средства, а

правительство их выделяло. На территории Югославии впервые испытали

бомбу в 2,5 тонны. Югославия распалась в 1991-92 годы. И мы, сербы,

мешали Западу, нас нужно было сломить. Они воевали не против Милошевича,

это было только прикрытие. Им нужно было сломить народ, уничтожить

страну и взять ее под свой контроль. Чего только здесь не сбрасывали —

обедненный уран, кассетные бомбы. Наша земля стала полигоном, на котором

экспериментировали натовские стратеги.