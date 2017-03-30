Загадочные карлики

Здесь живут пигмеи

Северный полюс на карте Меркатора окружен обширным материком,

разделенным на четыре части могучими реками. Сам же полюс венчает скала,

расположенная в центре внутриматерикового моря. Из подписи,

соответствующей большому острову к северу от Новой Земли и Шпицбергена,

следует, что «здесь живут пигмеи, их рост около четырех футов (122 см. –

Прим. ред.), и жители Гренландии называют их скрелингерами». Опираясь

на свидетельства Меркатора или же его неизвестных информаторов, можно

предположить, что культура сиртя (сопоставимая по ряду признаков с

чудью), заселявших арктическое побережье и предшествующих самоедским

племенам, представляла собой осколок легендарной цивилизации Гипербореи

или же некоей отдельной народности, некогда входившей в ее состав.

Ареал «карликового народа» мог простираться гораздо дальше арктического

побережья. Веский аргумент в пользу этого предположения – кельтские

предания о племенах богини Дану. Эти прибывшие с таинственных северных

островов племена относились к предпоследней волне завоевателей Ирландии,

утвердившейся на острове после победы над своими демоническими

соперниками фоморами. Впоследствии племена богини Дану были вынуждены

уступить в сражении сыновьям Миля, считавшимся предками исторических

ирландцев.

После битвы поэт и провидец Амарген разделил страну на две части:

подземную, которая досталась племенам богини Дану, и наземную, где

властвовали люди. Десять крупнейших холмов-сидов были распределены между

племенами богини. Предания об этих племенах легли в основу последующих

представлений о сидах – жителях нижнего мира, поименованных так по

названию холмов, в которых они обитали. В этой связи стоит вспомнить о

насельниках ненецких сопок-седе (от ненецкого «седее» – «бугор»,

«сопка», «куполообразное возвышение земной поверхности»). Эти образы

вполне соответствуют ирландским представлениям о ши, гэльское название

которых означает «народ, живущий в холмах». В Англии их также называют

«народом холмов». Цепочку замыкает представление о fairy – волшебном

народе маленького роста (феи, эльфы), населяющем холмы и нередко

похищающем человеческих детей.

Подобные представления вполне согласуются с ненецкими сказаниями о сиртя

– диковинных «маленьких людях», также похищающих детей, и преданиями о

чуди, «совершающей обмен» детей – буквально «переводящих» их из этого

мира в иной.

Странные находки

То, что изложенные выше представления имеют под собой реальное

основание, подкрепляется, в частности, открытием неолитического

поселения Скара-Брей на Оркнейских островах (Северная Шотландия).

Поселение Скара-Брей было обнаружено в 1850 году, когда сильный ураган

обнажил недра одного из прибрежных холмов. Раскопки в Скара-Брей были

начаты только в 1920-х годах профессором археологии Гордоном Чайлдом.

Поселение было основано в 3100 году до н. э. и, как полагают,

процветало, по крайней мере, до 2500 года до н. э.

Главный казус заключался в том, что буквально все, от каменной кладки

стен и кроватей до потолков и дверных проемов, было рассчитано на людей

ростом не выше одного метра! На некоторых каменных предметах были

обнаружены загадочные надписи на неизвестном языке. Специалисты по

древним языкам предположили, что речь идет о самой старой версии

рунического алфавита, известного как футарк. Однако последние

исследования показали, что знаки на каменных предметах в Скара-Брей не

имеют ничего общего ни с футарком, ни с рунами вообще.

Аналогичное открытие было сделано во время раскопок курганов у села

Власовка Грибановского района Воронежской области, начатых в 1985 году.

Там было обнаружено «капище карликов», состоящее из лабиринта

(представляющего собой разветвленную систему подземных ходов с ровными

полами и прямыми стенками) и собственно святилища. Искусственное

происхождение лабиринта было подтверждено наличием вертикальных

колодцев.

Проведенные расчеты показали, что подземные ходы такого размера могли

прокладывать человеческие существа ростом не выше 80 сантиметров и весом

не более 25 килограммов.

Останки маленьких людей

Ключом к подобного рода находкам может служить открытие, меняющее

представления о процессе эволюции человека. В 2003 году во время

раскопок на индонезийском острове Флорес профессор Майк Морвуд из

Университета Новой Англии в австралийском городе Армидейл и его коллеги

обнаружили останки неизвестного ранее вида существ, которых окрестили

Homo floresiensis.

Фрагменты скелета, обнаруженные в известняковой пещере Лианг-Буа,

принадлежали малорослому прямоходящему гоминиду. Анализ черепа показал,

что это был нормальный взрослый индивидуум, а не больной или

мутировавший экземпляр.

Несмотря на небольшой объем мозга, эти существа обладали развитым

интеллектом – они изготовляли орудия труда из камня и пользовались

огнем. Карлики не относятся к Homo sapiens, но в то же время и не

являются уменьшенной разновидностью современных пигмеев, которые имеют

мозг такого же объема, что и нынешние люди нормального роста. Возраст

обнаруженных останков варьируется от 95 до 12 тысяч лет, т.е. эти

существа жили одновременно с человеком! Отдельные ученые полагают, что

представители такого рода существ могли дожить и до наших дней.

Доказательством тому служат местные предания о расе кровожадных

маленьких людей, которых здесь называют Эбу Гого («бабушка, которая ест

все подряд»). Открытие Homo floresiensis позволяет переосмыслить целый

пласт фольклорных сведений, связанных с образами карликового народа,

считавшихся до последнего времени плодом народной фантазии.

Они были везде

Вера в карликовых существ, похищающих маленьких детей и даже взрослых

(особенно беременных женщин или молодых матерей), не ограничивается

каким-либо одним регионом. Помимо Европейского и Русского Севера

упоминания о них встречаются в Китае и на тихоокеанском побережье

Америки. Предания связывают причину этих похищений с сохранением и

улучшением расы карликовых существ.

В Мексике подобные существа известны как икалы. В переводе с языка

индейцев племени цельтали «ихк» буквально означает «черное существо».

Согласно сведениям, собранным американским антропологом Брайаном

Строссом, икалы выглядят как низкорослые (менее метра) волосатые черные

человечки. Они обитают в пещерах, которые местные жители стараются

обходить стороной. Икалы летают по воздуху, нападают на индейцев и

похищают их: «Порой их видят летящими с какими-то привязанными к спине

предметами, похожими на ракеты. С помощью этих ракет, как утверждают,

они иногда похищают людей». Согласно убеждениям индейцев, похищенные

женщины «становятся настолько плодовитыми, что могут рожать каждый месяц

или даже каждый день. Дети рождаются черными, и в отцовских пещерах их

обучают искусству летать».

Многочисленные примеры встреч с карликовым народом на территории Европы в

сравнительно недавнее время были собраны в 1909 году американским

исследователем Уолтером Эвансом-Венцем в книге «Представления о фэйри в

кельтских странах». София Моррисон в предисловии к «Мэнским волшебным

сказкам» лаконично формулирует: «Этот малый народец – существа ростом

два-три фута, но во всем остальном очень похожие на людей. Они носят

красные шапки и зеленые куртки и любят охотиться». Особенная

воинственность являлась отличительной чертой карликовых существ,

фигурирующих в шотландских народных преданиях под именем «лапанах».

Предания описывают их как низкорослых человечков, наделенных

значительной силой. Их называли нахамгуисган, а также тамгаисг или

амгуиш.

Известно, что еще в 1850 году черных волосатых человечков – во Франции

они назывались лютенами или гномиками – часто встречали в районе Пуату.

Причем местонахождение их жилищ в близлежащих пещерах считалось хорошо

известным. В 50-х годах XIX века, возвращаясь в свою деревню на реке

Эгре, несколько женщин, перейдя мост незадолго до полуночи, услышали

сильный шум и увидели нечто, от чего, по их словам, «кровь застыла в

жилах». Некий объект – за отсутствием подходящей аналогии они назвали

его «колесницей со скрипучими колесами» – взбирался на холм с

потрясающей скоростью. Его тащили гномики. Странная колесница

перепрыгнула через виноградник и затерялась в ночи.

Задолго до открытия Homo floresiensis антрополог Мак Ричи предложил

теорию, согласно которой предания об эльфах есть не что иное, как

воспоминания о реальном народе, который ушел в пещеры. Приведенные выше

факты позволяют заключить, что данная теория, по всей видимости,

соответствует действительному положению дел. Теперь можно говорить о

карликовом народе как о вполне объективной антропологической реалии,

оставившей свой след не только в памяти соседствующих с ним исторических

народов.