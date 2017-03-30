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Загадочные карлики
30.03.2017 что от нас скрывали
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Одно из наиболее замечательных исторических свидетельств, связанных с
преданиями о карликовом народе чудь, населявшем некогда север
европейской части России и Приуралья, и историями о людях сиртя,
обитавших в тундре до прихода ненцев, можно обнаружить на знаменитой
карте Арктики Герарда Меркатора. Эта карта, как полагают, изображает
легендарный материк Гиперборею.
Здесь живут пигмеи
Северный полюс на карте Меркатора окружен обширным материком,
разделенным на четыре части могучими реками. Сам же полюс венчает скала,
расположенная в центре внутриматерикового моря. Из подписи,
соответствующей большому острову к северу от Новой Земли и Шпицбергена,
следует, что «здесь живут пигмеи, их рост около четырех футов (122 см. –
Прим. ред.), и жители Гренландии называют их скрелингерами». Опираясь
на свидетельства Меркатора или же его неизвестных информаторов, можно
предположить, что культура сиртя (сопоставимая по ряду признаков с
чудью), заселявших арктическое побережье и предшествующих самоедским
племенам, представляла собой осколок легендарной цивилизации Гипербореи
или же некоей отдельной народности, некогда входившей в ее состав.
Ареал «карликового народа» мог простираться гораздо дальше арктического
побережья. Веский аргумент в пользу этого предположения – кельтские
предания о племенах богини Дану. Эти прибывшие с таинственных северных
островов племена относились к предпоследней волне завоевателей Ирландии,
утвердившейся на острове после победы над своими демоническими
соперниками фоморами. Впоследствии племена богини Дану были вынуждены
уступить в сражении сыновьям Миля, считавшимся предками исторических
ирландцев.
После битвы поэт и провидец Амарген разделил страну на две части:
подземную, которая досталась племенам богини Дану, и наземную, где
властвовали люди. Десять крупнейших холмов-сидов были распределены между
племенами богини. Предания об этих племенах легли в основу последующих
представлений о сидах – жителях нижнего мира, поименованных так по
названию холмов, в которых они обитали. В этой связи стоит вспомнить о
насельниках ненецких сопок-седе (от ненецкого «седее» – «бугор»,
«сопка», «куполообразное возвышение земной поверхности»). Эти образы
вполне соответствуют ирландским представлениям о ши, гэльское название
которых означает «народ, живущий в холмах». В Англии их также называют
«народом холмов». Цепочку замыкает представление о fairy – волшебном
народе маленького роста (феи, эльфы), населяющем холмы и нередко
похищающем человеческих детей.
Подобные представления вполне согласуются с ненецкими сказаниями о сиртя
– диковинных «маленьких людях», также похищающих детей, и преданиями о
чуди, «совершающей обмен» детей – буквально «переводящих» их из этого
мира в иной.
Странные находки
То, что изложенные выше представления имеют под собой реальное
основание, подкрепляется, в частности, открытием неолитического
поселения Скара-Брей на Оркнейских островах (Северная Шотландия).
Поселение Скара-Брей было обнаружено в 1850 году, когда сильный ураган
обнажил недра одного из прибрежных холмов. Раскопки в Скара-Брей были
начаты только в 1920-х годах профессором археологии Гордоном Чайлдом.
Поселение было основано в 3100 году до н. э. и, как полагают,
процветало, по крайней мере, до 2500 года до н. э.
Главный казус заключался в том, что буквально все, от каменной кладки
стен и кроватей до потолков и дверных проемов, было рассчитано на людей
ростом не выше одного метра! На некоторых каменных предметах были
обнаружены загадочные надписи на неизвестном языке. Специалисты по
древним языкам предположили, что речь идет о самой старой версии
рунического алфавита, известного как футарк. Однако последние
исследования показали, что знаки на каменных предметах в Скара-Брей не
имеют ничего общего ни с футарком, ни с рунами вообще.
Аналогичное открытие было сделано во время раскопок курганов у села
Власовка Грибановского района Воронежской области, начатых в 1985 году.
Там было обнаружено «капище карликов», состоящее из лабиринта
(представляющего собой разветвленную систему подземных ходов с ровными
полами и прямыми стенками) и собственно святилища. Искусственное
происхождение лабиринта было подтверждено наличием вертикальных
колодцев.
Проведенные расчеты показали, что подземные ходы такого размера могли
прокладывать человеческие существа ростом не выше 80 сантиметров и весом
не более 25 килограммов.
Останки маленьких людей
Ключом к подобного рода находкам может служить открытие, меняющее
представления о процессе эволюции человека. В 2003 году во время
раскопок на индонезийском острове Флорес профессор Майк Морвуд из
Университета Новой Англии в австралийском городе Армидейл и его коллеги
обнаружили останки неизвестного ранее вида существ, которых окрестили
Homo floresiensis.
Фрагменты скелета, обнаруженные в известняковой пещере Лианг-Буа,
принадлежали малорослому прямоходящему гоминиду. Анализ черепа показал,
что это был нормальный взрослый индивидуум, а не больной или
мутировавший экземпляр.
Несмотря на небольшой объем мозга, эти существа обладали развитым
интеллектом – они изготовляли орудия труда из камня и пользовались
огнем. Карлики не относятся к Homo sapiens, но в то же время и не
являются уменьшенной разновидностью современных пигмеев, которые имеют
мозг такого же объема, что и нынешние люди нормального роста. Возраст
обнаруженных останков варьируется от 95 до 12 тысяч лет, т.е. эти
существа жили одновременно с человеком! Отдельные ученые полагают, что
представители такого рода существ могли дожить и до наших дней.
Доказательством тому служат местные предания о расе кровожадных
маленьких людей, которых здесь называют Эбу Гого («бабушка, которая ест
все подряд»). Открытие Homo floresiensis позволяет переосмыслить целый
пласт фольклорных сведений, связанных с образами карликового народа,
считавшихся до последнего времени плодом народной фантазии.
Они были везде
Вера в карликовых существ, похищающих маленьких детей и даже взрослых
(особенно беременных женщин или молодых матерей), не ограничивается
каким-либо одним регионом. Помимо Европейского и Русского Севера
упоминания о них встречаются в Китае и на тихоокеанском побережье
Америки. Предания связывают причину этих похищений с сохранением и
улучшением расы карликовых существ.
В Мексике подобные существа известны как икалы. В переводе с языка
индейцев племени цельтали «ихк» буквально означает «черное существо».
Согласно сведениям, собранным американским антропологом Брайаном
Строссом, икалы выглядят как низкорослые (менее метра) волосатые черные
человечки. Они обитают в пещерах, которые местные жители стараются
обходить стороной. Икалы летают по воздуху, нападают на индейцев и
похищают их: «Порой их видят летящими с какими-то привязанными к спине
предметами, похожими на ракеты. С помощью этих ракет, как утверждают,
они иногда похищают людей». Согласно убеждениям индейцев, похищенные
женщины «становятся настолько плодовитыми, что могут рожать каждый месяц
или даже каждый день. Дети рождаются черными, и в отцовских пещерах их
обучают искусству летать».
Многочисленные примеры встреч с карликовым народом на территории Европы в
сравнительно недавнее время были собраны в 1909 году американским
исследователем Уолтером Эвансом-Венцем в книге «Представления о фэйри в
кельтских странах». София Моррисон в предисловии к «Мэнским волшебным
сказкам» лаконично формулирует: «Этот малый народец – существа ростом
два-три фута, но во всем остальном очень похожие на людей. Они носят
красные шапки и зеленые куртки и любят охотиться». Особенная
воинственность являлась отличительной чертой карликовых существ,
фигурирующих в шотландских народных преданиях под именем «лапанах».
Предания описывают их как низкорослых человечков, наделенных
значительной силой. Их называли нахамгуисган, а также тамгаисг или
амгуиш.
Известно, что еще в 1850 году черных волосатых человечков – во Франции
они назывались лютенами или гномиками – часто встречали в районе Пуату.
Причем местонахождение их жилищ в близлежащих пещерах считалось хорошо
известным. В 50-х годах XIX века, возвращаясь в свою деревню на реке
Эгре, несколько женщин, перейдя мост незадолго до полуночи, услышали
сильный шум и увидели нечто, от чего, по их словам, «кровь застыла в
жилах». Некий объект – за отсутствием подходящей аналогии они назвали
его «колесницей со скрипучими колесами» – взбирался на холм с
потрясающей скоростью. Его тащили гномики. Странная колесница
перепрыгнула через виноградник и затерялась в ночи.
Задолго до открытия Homo floresiensis антрополог Мак Ричи предложил
теорию, согласно которой предания об эльфах есть не что иное, как
воспоминания о реальном народе, который ушел в пещеры. Приведенные выше
факты позволяют заключить, что данная теория, по всей видимости,
соответствует действительному положению дел. Теперь можно говорить о
карликовом народе как о вполне объективной антропологической реалии,
оставившей свой след не только в памяти соседствующих с ним исторических
народов.
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