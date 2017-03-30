Форт Джанджира – индийская Троя

Сейчас Муруд – захолустный городок, жители

которого в основном нищенствуют либо подрабатывают в туристическом

бизнесе. А в XIV-XV веках эти места населяла богатая община рыбаков.

Аравийское море тогда считалось едва ли не самым судоходным в мире.

Ежегодно мимо Муруда к берегам Африки шли тысячи торговых кораблей.

Стоит ли удивляться, что когда в ХV столетии у общины появился

воинственный вождь Рам Патил, рыбаки стали грабить проходившие суда. Рам

Патил прекрасно понимал, что могущественные магараджи рано или поздно

решат разобраться с пиратами, и потому велел возвести на отмели в двух

километрах от Муруда деревянную крепость. Она получила название

«Джанджира», что в переводе означает «остров». Место для крепости было

выбрано исключительно удачно. По морю к ней можно было подойти только с

одной стороны, с других ее окружали острые камни. А в самом центре

острова находилось уникальное пресное озеро. Таким образом, враги даже

теоретически не могли взять Джанджиру измором: воды у ее защитников было

вдоволь, а отмель буквально кишела рыбой и крабами.

Осмелев, воины Рам Патила стали нападать не на отдельные суда, а на

целые караваны. Пираты зажили на широкую ногу: в крепости рекой лилось

вино, танцевали прекрасные пленницы, а вождь восседал на троне из

слоновой кости и золота. Но властитель могущественного

города-государства Ахмаднагар решил, что с Рам Патилой пора кончать, и

отправил против него войско. Однако пираты отсиделись за стенами

Джанджиры. А воины Ахмаднагара разбили несколько кораблей о камни и с

позором вернулись домой.

Разгневанный магараджа послал сражаться с пиратами своего лучшего

военачальника Пирэм Хана. Он, по национальности сидди (немногочисленное

племя темнокожих выходцев из Африки, населявшее юго-запад Индии),

возглавил почти двухтысячный отряд соплеменников и отправился

завоевывать Джанджиру. Оценив неприступность крепости, он решил

действовать хитростью.

К форту подплыли три «торговых» корабля. Капитаны сказали Рам Патиле,

что хотят заплатить ему дань, чтобы их суда могли беспрепятственно

бороздить эти воды. Крутобокие корабли были нагружены бочками с ликером.

Рам Патила милостиво принял дар, и бочки перекочевали в крепость.

Пираты упились ликером, которым потчевали их купцы, а ночью из пустых

бочек (таковых было большинство) выбрались воины Хана. Победитель

предложил Рам Патиле принять ислам – в этом случае ему и его соратникам

гарантировали жизнь. Пират отказался, и головорезы Хана устроили

побоище. Море вокруг Джанджиры покраснело от крови, а Рам Патила был

распят на воротах крепости.

Гордая и непокорная

Магараджа Ахмаднагара и представить не мог, какую свинью подложил сам

себе. Пирэм Хан присягнул ему на верность, а сам принялся активно

переселять в Муруд соплеменников, попутно обращая в рабство коренное

население. Вскоре в окрестностях города жили уже около 30 тысяч сидди.

Пирэм Хан, а затем и его потомок Бирэн Хан делали из Джанджиры

неприступную крепость.

Строительство продолжалось 22 года, и небольшое деревянное укрепление

превратилось в твердыню. 19 башен, 12-метровые стены из темного камня,

за ними – дворец, казармы, дома чиновников, несколько мечетей –

воистину, Джанджира стала жемчужиной Аравийского побережья. Грозной

жемчужиной. В крепости постоянно находился гарнизон в несколько тысяч

человек, огромные пушки грозили потопить любое судно, приблизившееся без

разрешения. Когда твердыня была готова, Бирэн Хан объявил о

независимости Муруда.

Конечно, без сильного покровительства немногочисленной народности сидди

было не выжить. Поэтому они заключили союз с империей Великих Моголов

(ее правители также исповедовали ислам). В XV-XVI столетиях Индию

потрясали междоусобные войны. Главными противниками моголов были маратхи

– и город-государство Муруд, конечно, мешал им. Ведь пушки Джанджиры

неоднократно топили торговые суда, которые направлялись в порты,

находившиеся под властью маратхов. Их многочисленное войско без труда

захватило город Муруд. Но тысячи сидди укрылись в Джанджире и стали

настоящей «занозой в пятке» врагов.

Война между моголами и маратхами продолжалась на протяжении жизни

нескольких поколений. Последний правитель – Ширеджи – неоднократно

пытался штурмовать Джанджиру. Однако ее защитники отражали все атаки, а

затем войска моголов отбросили неприятеля. Сын Ширеджи трижды пытался

завоевать Джанджиру. И каждый раз – неудачно. Однажды он – руками рабов –

даже пытался прокопать туннель из Муруда в Джанджиру, но этот

«гениальный» план не удался. Свод туннеля обрушился, похоронив под собой

сотни людей. Несмотря на огромный численный перевес, маратхи так и не

решились атаковать крепость в лоб. 572 пушки, которые были направлены на

неприятеля, отбивали всякое желание к штурму.

Упадок и забвение

Джанджира воевала с маратхами и их союзниками около 150 лет.

Периодически, когда враги терпели поражение от моголов, сидди возвращали

потерянные города и вновь расселялись по побережью. Однако в 1736 году

вождь маратхов Чимнеджи провел блестящую воинскую операцию, наголову

разгромив войска сидди, возвращавшиеся из набега с богатой добычей. Их

вождь Сидди Сатта погиб в бою, как и полторы тысячи отборных воинов –

весь цвет нации. Плоды поражения были ужасны. Сидди были вынуждены

расторгнуть союз с империей Великих Моголов и отказаться от всех

территориальных притязаний. Чимнеджи милостиво оставил им Джанджиру,

Муруд и еще два небольших города.

Фактически этот индийский магараджа сделал то, что ранее не удавалось

даже могущественным европейским державам. Еще в 1534 году португальцы

основали город Бомбей (ныне Мумбаи). И, разумеется, могучая крепость,

пушки которой угрожали судоходству в этом районе, мешала им одним своим

существованием. Португальцы неоднократно уговаривали сидди оставить

Джанджиру, но получали отказ. Дважды колонизаторы пытались обстреливать

крепость с моря, однако их суда были безжалостно потоплены. В конце

концов, португальцы сделали вид, что не замечают существования

Джанджиры.

В 1661 году Бомбей в качестве приданого за португальскую принцессу

Екатерину де Браганса достался королю Англии Карлу II. И за непокорную

крепость взялись могучие британцы. Однако после двух неудачных попыток

штурма и англичане отступились. Более того, даже когда Индия полностью

потеряла независимость, оставался единственный уголок, сохранявший

суверенитет, – крепость Джанджира. Разумеется, независимость была лишь

условной: если бы британцы всерьез захотели раздавить сидди, они бы это

сделали. Но англичане по каким-то своим соображениям не стали трогать

островную цитадель.

Постепенно Джанджира приходила в упадок. Она уже утратила свое значение,

старинные пушки вряд ли могли кому-то угрожать, население постепенно

вымирало, а вода некогда пресного озера стала непригодной для питья.

Вскоре после окончания Второй мировой войны правитель Джанджиры заявил,

что крепость-государство прекращает свое существование.

Последний потомок Пирэм Хана – принц Роби Филип – уехал в Нью-Йорк.

Джанджира постепенно разрушается, несмотря на то что сюда приезжают

тысячи туристов: правительство не в состоянии поддерживать этот огромный

комплекс. Местные жители на лодках доставляют туристов к главным

воротам некогда неприступной крепости. Цена поездки – в пересчете на

наши деньги около 40 рублей. Из амбразур твердыни по-прежнему торчат

жерла пушек, которые уже не способны никого напугать.

Незавидная участь ожидала и народность сидди. Сейчас их численность, по

разным оценкам, составляет от 22 до 50 тысяч человек. Подсчитать точно

практически невозможно: сидди стали бродягами, их даже называют

«индийскими цыганами». Потомки могучих воинов, сейчас они промышляют

попрошайничеством, гаданием и мелким воровством. Правда, ни одна богатая

свадьба не проходит без участия сидди – они считаются отличными

музыкантами. Но не дай бог кому-то оскорбить темнокожего бродяжку: сидди

исключительно щепетильны в вопросах чести и, не задумываясь о

последствиях, зарежут обидчика на месте.