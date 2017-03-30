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Форт Джанджира – индийская Троя
30.03.2017 что от нас скрывали
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В 160 километрах от Мумбаи, на берегу Аравийского моря расположился
небольшой город Муруд. А в двух километрах от него находится самый
могучий морской форт Индии Джанджира. За всю свою историю он ни разу не
был захвачен с помощью военной силы, хотя это пытались сделать и местные
магараджи, и португальцы, и британцы. Лишь однажды Джанджиру сумели
взять хитростью: обитатели форта не читали «Илиаду» Гомера, а потому
попались на уловку со своеобразным троянским конем.
Сейчас Муруд – захолустный городок, жители
которого в основном нищенствуют либо подрабатывают в туристическом
бизнесе. А в XIV-XV веках эти места населяла богатая община рыбаков.
Аравийское море тогда считалось едва ли не самым судоходным в мире.
Ежегодно мимо Муруда к берегам Африки шли тысячи торговых кораблей.
Стоит ли удивляться, что когда в ХV столетии у общины появился
воинственный вождь Рам Патил, рыбаки стали грабить проходившие суда. Рам
Патил прекрасно понимал, что могущественные магараджи рано или поздно
решат разобраться с пиратами, и потому велел возвести на отмели в двух
километрах от Муруда деревянную крепость. Она получила название
«Джанджира», что в переводе означает «остров». Место для крепости было
выбрано исключительно удачно. По морю к ней можно было подойти только с
одной стороны, с других ее окружали острые камни. А в самом центре
острова находилось уникальное пресное озеро. Таким образом, враги даже
теоретически не могли взять Джанджиру измором: воды у ее защитников было
вдоволь, а отмель буквально кишела рыбой и крабами.
Осмелев, воины Рам Патила стали нападать не на отдельные суда, а на
целые караваны. Пираты зажили на широкую ногу: в крепости рекой лилось
вино, танцевали прекрасные пленницы, а вождь восседал на троне из
слоновой кости и золота. Но властитель могущественного
города-государства Ахмаднагар решил, что с Рам Патилой пора кончать, и
отправил против него войско. Однако пираты отсиделись за стенами
Джанджиры. А воины Ахмаднагара разбили несколько кораблей о камни и с
позором вернулись домой.
Разгневанный магараджа послал сражаться с пиратами своего лучшего
военачальника Пирэм Хана. Он, по национальности сидди (немногочисленное
племя темнокожих выходцев из Африки, населявшее юго-запад Индии),
возглавил почти двухтысячный отряд соплеменников и отправился
завоевывать Джанджиру. Оценив неприступность крепости, он решил
действовать хитростью.
К форту подплыли три «торговых» корабля. Капитаны сказали Рам Патиле,
что хотят заплатить ему дань, чтобы их суда могли беспрепятственно
бороздить эти воды. Крутобокие корабли были нагружены бочками с ликером.
Рам Патила милостиво принял дар, и бочки перекочевали в крепость.
Пираты упились ликером, которым потчевали их купцы, а ночью из пустых
бочек (таковых было большинство) выбрались воины Хана. Победитель
предложил Рам Патиле принять ислам – в этом случае ему и его соратникам
гарантировали жизнь. Пират отказался, и головорезы Хана устроили
побоище. Море вокруг Джанджиры покраснело от крови, а Рам Патила был
распят на воротах крепости.
Гордая и непокорная
Магараджа Ахмаднагара и представить не мог, какую свинью подложил сам
себе. Пирэм Хан присягнул ему на верность, а сам принялся активно
переселять в Муруд соплеменников, попутно обращая в рабство коренное
население. Вскоре в окрестностях города жили уже около 30 тысяч сидди.
Пирэм Хан, а затем и его потомок Бирэн Хан делали из Джанджиры
неприступную крепость.
Строительство продолжалось 22 года, и небольшое деревянное укрепление
превратилось в твердыню. 19 башен, 12-метровые стены из темного камня,
за ними – дворец, казармы, дома чиновников, несколько мечетей –
воистину, Джанджира стала жемчужиной Аравийского побережья. Грозной
жемчужиной. В крепости постоянно находился гарнизон в несколько тысяч
человек, огромные пушки грозили потопить любое судно, приблизившееся без
разрешения. Когда твердыня была готова, Бирэн Хан объявил о
независимости Муруда.
Конечно, без сильного покровительства немногочисленной народности сидди
было не выжить. Поэтому они заключили союз с империей Великих Моголов
(ее правители также исповедовали ислам). В XV-XVI столетиях Индию
потрясали междоусобные войны. Главными противниками моголов были маратхи
– и город-государство Муруд, конечно, мешал им. Ведь пушки Джанджиры
неоднократно топили торговые суда, которые направлялись в порты,
находившиеся под властью маратхов. Их многочисленное войско без труда
захватило город Муруд. Но тысячи сидди укрылись в Джанджире и стали
настоящей «занозой в пятке» врагов.
Война между моголами и маратхами продолжалась на протяжении жизни
нескольких поколений. Последний правитель – Ширеджи – неоднократно
пытался штурмовать Джанджиру. Однако ее защитники отражали все атаки, а
затем войска моголов отбросили неприятеля. Сын Ширеджи трижды пытался
завоевать Джанджиру. И каждый раз – неудачно. Однажды он – руками рабов –
даже пытался прокопать туннель из Муруда в Джанджиру, но этот
«гениальный» план не удался. Свод туннеля обрушился, похоронив под собой
сотни людей. Несмотря на огромный численный перевес, маратхи так и не
решились атаковать крепость в лоб. 572 пушки, которые были направлены на
неприятеля, отбивали всякое желание к штурму.
Упадок и забвение
Джанджира воевала с маратхами и их союзниками около 150 лет.
Периодически, когда враги терпели поражение от моголов, сидди возвращали
потерянные города и вновь расселялись по побережью. Однако в 1736 году
вождь маратхов Чимнеджи провел блестящую воинскую операцию, наголову
разгромив войска сидди, возвращавшиеся из набега с богатой добычей. Их
вождь Сидди Сатта погиб в бою, как и полторы тысячи отборных воинов –
весь цвет нации. Плоды поражения были ужасны. Сидди были вынуждены
расторгнуть союз с империей Великих Моголов и отказаться от всех
территориальных притязаний. Чимнеджи милостиво оставил им Джанджиру,
Муруд и еще два небольших города.
Фактически этот индийский магараджа сделал то, что ранее не удавалось
даже могущественным европейским державам. Еще в 1534 году португальцы
основали город Бомбей (ныне Мумбаи). И, разумеется, могучая крепость,
пушки которой угрожали судоходству в этом районе, мешала им одним своим
существованием. Португальцы неоднократно уговаривали сидди оставить
Джанджиру, но получали отказ. Дважды колонизаторы пытались обстреливать
крепость с моря, однако их суда были безжалостно потоплены. В конце
концов, португальцы сделали вид, что не замечают существования
Джанджиры.
В 1661 году Бомбей в качестве приданого за португальскую принцессу
Екатерину де Браганса достался королю Англии Карлу II. И за непокорную
крепость взялись могучие британцы. Однако после двух неудачных попыток
штурма и англичане отступились. Более того, даже когда Индия полностью
потеряла независимость, оставался единственный уголок, сохранявший
суверенитет, – крепость Джанджира. Разумеется, независимость была лишь
условной: если бы британцы всерьез захотели раздавить сидди, они бы это
сделали. Но англичане по каким-то своим соображениям не стали трогать
островную цитадель.
Постепенно Джанджира приходила в упадок. Она уже утратила свое значение,
старинные пушки вряд ли могли кому-то угрожать, население постепенно
вымирало, а вода некогда пресного озера стала непригодной для питья.
Вскоре после окончания Второй мировой войны правитель Джанджиры заявил,
что крепость-государство прекращает свое существование.
Последний потомок Пирэм Хана – принц Роби Филип – уехал в Нью-Йорк.
Джанджира постепенно разрушается, несмотря на то что сюда приезжают
тысячи туристов: правительство не в состоянии поддерживать этот огромный
комплекс. Местные жители на лодках доставляют туристов к главным
воротам некогда неприступной крепости. Цена поездки – в пересчете на
наши деньги около 40 рублей. Из амбразур твердыни по-прежнему торчат
жерла пушек, которые уже не способны никого напугать.
Незавидная участь ожидала и народность сидди. Сейчас их численность, по
разным оценкам, составляет от 22 до 50 тысяч человек. Подсчитать точно
практически невозможно: сидди стали бродягами, их даже называют
«индийскими цыганами». Потомки могучих воинов, сейчас они промышляют
попрошайничеством, гаданием и мелким воровством. Правда, ни одна богатая
свадьба не проходит без участия сидди – они считаются отличными
музыкантами. Но не дай бог кому-то оскорбить темнокожего бродяжку: сидди
исключительно щепетильны в вопросах чести и, не задумываясь о
последствиях, зарежут обидчика на месте.
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