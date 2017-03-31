Зашифрованные рукописи

Создатели этих таинственных манускриптов были

мадьярами, американцами, немцами и создавали они таинственные труды для

посвященных читателей, не рассчитывая на литературную славу. Кем могли

быть такие авторы — об этом историки и специалисты в области криптологии

спорят до сих пор.

Кодекс Рохонци

Кодекс Рохонци — загадочный и до сих пор не расшифрованный манускрипт

из собрания князей Баттьяни в Рехнице (Рохонци) — ныне остается в тени

пресловутого манускрипта Войнича, о котором мы не раз уже рассказывали читателям.

Между тем означенный кодекс, в 1838 году переданный князем Густавом

Баттьяни в дар Венгерской академии наук, не менее интересен.

На 448 (!) страницах этого документа содержатся, например, рисунки

религиозного свойства с использованием символов, принадлежащих самым

разным конфессиям: христианские, мусульманские и даже буддийские.

«Алфавит», посредством которого создан кодекс, насчитывает свыше 150

уникальных знаков.

Основная сенсация книги в том, что ее автор придерживался идеи

равноправия и сотрудничества всех религии — а ведь это могло считаться

служением сатанизму даже в просвещенном XIX веке, когда Густав Баттьяни

сделал дар венгерским ученым. Не говоря уж о старине глубокой, когда

некто создавал сей артефакт. Но что за старина глубокая? И кто же этот

создатель кодекса?

Процитируем Википедию: «В настоящее время большинство ученых

разделяет мнение… что кодекс представляет собой мистификацию,

выполненную .трансильванским антикваром Самуилом Немешем (Samuel

Literati Nemes)».

Странно, что создатели Википедии словно позабыли годы жизни

умозрительного мистификатора. Почтённый Самуил Немеш родился в 1796

году, а почил в бозе — в 1842-м. Таким образом, получается, что

«большинство ученых» почитают артефакт за «новодел» XIX века.

Позвольте усомниться в достоверности утверждений

интернет-энциклопедии или как минимум в устарелости приводимых сведений.

Дело в том, что ныне уже досконально и достоверно изучен материал, на

который нанесены письмена кодекса и иллюстрации к ним: это разновидность

бумаги, распространенной в Северной Италии — особенно же в Венеции — в

начале XVI века.

То есть «большинство ученых» в наши дни просто вынуждено отказаться

от комфортной версии о «мистификаторе Немеше». И предложить некую

другую. Но пока молчит ученый мир. Ну, а мы в завершение рассказа об

этом артефакте сообщим читателям прелюбопытную новость.

Изучением кодекса Рохонци ныне занялось… Агентство национальной

безопасности США (АНБ). В частности, речь о нем шла на последнем

симпозиуме АНБ под названием Crypto History («Зашифрованная история»).

Может быть, «ученые в гражданском» сделают то, что не смогли до сих пор

сделать обычные мужи науки? Как знать.

«Волшебные скрижали» из Касселя

Если в Венгрии, похоже, смирились с невозможностью расшифровать

кодекс Рохонци, косвенно делегировав это право сотрудникам американской

спецслужбы, то их немецкие коллеги из отдела рукописей Гессенской

земельной библиотеки ныне празднуют триумф. Доктору Бригитте Пфайль и ее

соратнице Сабине Людеманн удалось окончательно расшифровать «Волшебные

скрижали» — письмена, приобретенные указанной библиотекой у частного

коллекционера.

Несколько месяцев упорной работы — и «Волшебные скрижали», как

говорят сами Пфайль и Людеманн, «взломаны». Код, на котором создавался в

XVIII веке данный артефакг, покорился современным ученым. 90 страниц

текста содержат подробные, даже можно сказать, «пошаговые» инструкции о

том, как вызывать различных духов.

Но, наверное, немцы не были бы немцами, если бы даже в XVIII веке,

создавая скрижали, не руководствовались прагматичными мотивами. В

частности, вызванным владельцем «Волшебных скрижалей» духам вменяется

помочь имяреку отыскать некие клады, тайники и сокровища. И вот тут мы

сталкиваемся с очередной загадкой вроде бы уже расшифрованного

манускрипта…

В XVIII веке Кассель был в Германии неофициальной столицей алхимиков,

масонов, розенкрейцеров, которые — в соответствии с хрониками — часто

зарывали в окрестностях клады и сокровища «для братьев будущих времен».

До сих пор, однако, ни местные власти, ни простые кладоискатели не нашли

ни одной карты с указанием местоположения таких тайников.

Как сейчас предполагают германские ученые, вполне возможно, что в

«Волшебных скрижалях» применено «кодирование с двойным дном». Под

первым, уже расшифрованным «слоем» текста о духах и сокровищах

скрывается потайной второй — аллегорически указывающий вполне конкретный

путь к тайникам в окрестностях Касселя.

Наверное, именно по этой причине все желающие могут увидеть оригинал

«Волшебных скрижалей» в отделе рукописей библиотеки Касселя, в то время

как их перевод пока сокрыт от чуждых любопытствующих глаз.

«Книга Семи Диспенсаций Святого Иоанна»

Даже среди иных специалистов в области криптологии бытует

заблуждение, согласно которому почти все таинственные зашифрованные

манускрипты — детища средних и предшествовавших им веков. Это не так. И

вот — история в подтверждение сказанному.

В 1950 году некто Джеймс Хэмптон, художник-неудачник, зарабатывавший

на жизнь трудом привратника, арендовал в пригороде Нью-Йорка гараж,

сообщив хозяину оного, что должен «окончить тут один свой проект».

Этот сокрытый от глаз посторонних «проект» стал достоянием

общественности только после того, как Хэмптон скончался в 1964 году и

владелец гаража вновь получил доступ к своей собственности. Его

удивленному взору предстали артефакт, который сам покойный назвал

«Троном», а также зашифрованная рукопись, которую ныне почему-то принято

именовать «дневниками» Джеймса Хэмптона.

Между тем сам художник, коего можно считать творцом

одного-единственного шедевра — Трона, ныне выставленного в Смитсоновском

музее американского искусства (Вашингтон, округ Колумбия), — именовал

свои записи «Книгой Семи Диспенсаций Святого Иоанна» (об этом по

неведомой причине редко можно узнать даже из специализированных

источников). Собственно, название записей, занявших 104 страницы,

-единственное, что не зашифровано в них.

И вот тут мы вынуждены задаться вопросом: а что собственно такое

«диспенсации»? Если кратко, диспенсация — акт, отменяющий применение

закона к данному лицу в данном случае, действия ничтожные признающий

действительными, недозволенные — дозволенными.

Первоначально учение о диспенсации зародилось и развилось в

католическом каноническом праве, о котором Джеймс Хэмптон, пусть даже он

и родился в баптистской семье, вряд ли имел исчерпывающее

представление.

А теперь предлагаем читателям интерактивный режим. Освежите в памяти

то, что вы знаете о святом Иоанне Богослове, и задумайтесь, что именно

мог бы (хотя бы с точки зрения Хэмптона) отрицать автор Евангелия,

Откровения и трех посланий, вошедших в Новый Завет. Или напротив: что,

на общий взгляд ничтожное он мог бы признать (по Хэмптону) заслуживающим

реабилитации?

Судя по всему, на 104 страницах шифра художника-самоучки сокрыто

некое предсказание, причем касающееся ближайшего будущего. Не случайно,

видимо, полное название единственного созданного им шедевра звучит как

«Трон третьего неба наций тысячелетия генеральной Ассамблеи». И вполне

можно допустить, что сам Трон, состоящий из 180 элементов, является

ключом к шифру «Книги Семи Диспенсаций».

Как пример в подтверждение: среди орнаментов на мебели и коронах

Трона кое-где содержатся английские слова и выражения. Например, одно из

них — Откровения (Revelations) — может указывать, что исследователям

стоит обратить внимание именно на книгу Откровение святого Иоанна, а не

на прочие его многочисленные труды.

Вместо заключения, или «Там, где нет видения, люди погибают»

Цитата, вынесенная нами в название этой главки, — одно из современных

(незашифрованных) англоязычных изречений, украшающих загадочный Трон,

созданный Хэмптоном. Хочется надеяться, что вторая часть этого

апокалипсического изречения-пророчества не сбудется, а вот о первой

стоит немного поговорить.

Трон Хэмптона

«Там, где нет видения…» Не о некоторых ли современных ученых,

занимающихся дешифровкой таинственных рукописей, сказано это? Не

создается ли у читателей впечатление, что исследователи будто смирились с

«невозможностью» раскодировать загадочные письмена?

В этом плане история с «Волшебными скрижалями» — скорее исключение,

нежели правило. А ведь сколько нам рассказывали о новых сверхкомпьютерах

и программах, готовых-де расшифровать любой шпионский текст. Не

находите ли вы странным, что, успешно взламывая шпионские коды XXI века,

современные специалисты оказываются бессильными против кодов, созданных

десятилетия и столетия тому назад?

Не напоминает ли вам эта ситуация положение дел с системами раннего

оповещения о природных катаклизмах? В эти, как и в дешифровальные,

системы, многие государства вложили сотни миллионов долларов, но свою

эффективность они так и не продемонстрировали.

Ныне можно констатировать: многие зашифрованные труды ждут нового

поколения исследователей — обладающих тем самым «видением» проблемы, о

котором некогда писал Джеймс Хэмптон и которого, судя по всему, не

хватает современным «взламывателям» книжных кодов.