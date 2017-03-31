Диггеры: что можно увидеть под землей?

С лёгкой руки Вадима Михайлова, известнейшего представителя этого течения в России, таких ребят стали называть диггерами (от англ. digger — копач, копатель). Коллекторы, подземные коммуникации, бункеры, дренажные системы и заброшенные военные объекты – вот объекты интереса диггеров.

Например, в подземельях Москвы скрыты не только станции-призраки метро, но и гигантские сети катакомб, которые в значительном количестве прокладывались ещё в XV веке. Диггер Вадим Михайлов уверен, что подземными туннелями были связаны удельные княжества, а знаменитый Китеж-град был подземным городом, населенным людьми.

Однако и в те далёкие времена подземные московские лабиринты были засекречены, и простые жители даже не подозревали об их существовании. Исторические документы содержат упоминания о подземных ходах под Москвой-рекой, которые пока что не найдены. А бесследно исчезнувшая легендарная библиотека Ивана Грозного? Многие историки едины во мнении, что именно подземелья Кремля стали хранилищем этой исчезнувшей литературной ценности мирового значения.

Согласно исследованиям группы Михайлова, «подземная Москва» насчитывает 12 уровней подземных сооружений. Причём на 10 уровне находятся пещеры периода неолита, в громадных карстовых полостях плещется Московское море, а в бездонной глубине подземелий клубится туман и струятся мощные водопады.

Рассказы о подобных подземных чудесах звучат необычно, но ещё удивительнее выглядят истории о странных существах, встречаемых диггерами в подземельях. В первую очередь, конечно же, это вездесущие крысы. Но крысы невероятных размеров, где-то с некрупную собаку.

Во-вторых, встречаются здесь и гигантские насекомые: уховёртки, полуметровые многоножки, хищные черви, а в коммуникациях Киева, которым по 30-40 лет, водятся десятисантиметровые сверчки (к которым некоторые диггеры даже испытывают симпатию). Выдвигались предположения, что к подобным изменениям в размерах живых существ могли привести излучения подземных ядерных реакторов, которые устанавливались для оборонных комплексов. Вторая версия – обилие химических веществ, регулярно сливаемых в канализационные системы, которые и приводят к аномалиям в строении ДНК.

Подземными исследователями помимо животных-мутантов описаны также встречи со странными сгустками биомассы, а также с призраками. Не стоит сбрасывать со счетов и особенности человеческой психики, ведь под землёй человеком многое воспринимается по- другому. Наш мозг, в условиях непривычной для него темноты и тишины (которая в некоторых местах может быть просто давящей), начинает сам себе «напевать» или «рисовать» что-нибудь извлеченное из подсознания, чтобы защитить себя от информационного вакуума.

Фактически, у человека начинаются галлюцинации, и он может услышать хоровое пение или увидеть что-нибудь необычное. Однако по такому научному принципу не объяснить ситуацию, когда группа из нескольких человек видит одно и то же сияние или вспышки света, а подобные случаи нередки.

Например, загадочные вещи происходят и со спелеологами, которые, как и диггеры, находятся в изоляции от вешнего мира. Вот один из примеров: заблудившийся в испанских пещерах спелеотурист, которого нашли через двое суток, начал разговаривать на чистом испанском, хотя до этого он этим языком не владел! Считается, что иногда пережитый стресс провоцирует обострение скрытых человеческих способностей, и вполне возможно, что в данном случае заблудившийся человек неосознанно смог подключиться к Единому Информационному Каналу и стал понимать язык той страны, в которой с ним произошло такое запоминающееся событие.

Ещё один феномен, известный под названием спелеотрансгрессия заключается в том, что у путешественника под землёй внезапно разряжаются аккумуляторы фонаря, и он остаётся в кромешной тьме. Естественно, ситуация шоковая. Однако потом человек осознаёт, что уже пришёл туда, куда должен был дойти.

Но вот что интересно – весь пройденный путь в памяти не сохраняется, как будто его и не было. Заодно и согласно часам получается, что время на дорогу не было затрачено. Например, особенностью к спелеотрансгрессии славится одна из подмосковных пещерных систем, где уже было зарегистрировано 20 подобных случаев, причем три из них произошли не с одним человеком, а с группой людей.

Множество интересных находок и фактов уже собрано и описано диггерами. Однако, как и любое экстремальное увлечение, диггерство очень опасно, ведь подземные коллекторы за минуты могут наполниться водой, на голову исследователям может обрушиться скопившийся за долгие годы тяжёлый мусор, а подхваченного внезапным потоком воды человека может бросить на арматуру, торчащую из стен.

Вобщем, спускаться под землю без подготовки просто ради интереса не следует — это может стоить человеку жизни. Однако опытные диггеры уже не представляют себе жизнь без спуска под землю, где возможно не только приоткрыть исторические тайны, но и стать очевидцем таинственных или аномальных явлений.