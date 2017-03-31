

После революции 1917 года в руки адмирала Колчака, возглавившего белое движение, попало больше половины золотого запаса Российской Империи. Значительную часть большевикам удалось вернуть в хранилища Госбанка.

Судьба остальных слитков с тех пор порождает все новые и новые легенды. Историки полагают, что, несмотря на обилие версий, им удалось проследить путь каждого рубля. Однако золото Колчака до сих пор ищут: в пригороде Новосибирска, на Байкале, под Читой. Так где же оно находится?