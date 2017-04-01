Луна полая и её населяют разумные существа?

Что это за сооружение на поверхности Фобоса – неизвестно до сих пор.

Некоторые учёные предполагают, что это выступающее на поверхность,

естественное обнажение горных пород.

Вот что по этому поводу рассказал The Huffington Post астрофизик

из Технологического института Флориды Хаким Олусейи: «Допустим, что мы

найдём на другой планете пирамиду идеальной формы. Но мы лишь можем

предполагать, что её формирование произошло под влиянием естественных

процессов. Однако это вовсе не означает, что я полностью отрицаю

причастность внеземного разума к созданию этого сооружения. Это лишь

означает, что этот объект существует, и мы пока понятие не имеем, как он

там оказался».

«По приблизительным подсчётам в нашей Галактике насчитывается

около 400 миллиардов звёзд, и теперь мы думаем, что планет, подобных

нашей Земле, существует больше, чем этих звёзд, – заявил Олусейи (на

фото внизу). – Речь идёт о сотнях миллиардов планет. Но вопрос об их

жизнепригодности (могут они или нет поддерживать жизнь) зависит от

многих факторов.

По самым скромным подсчётам 1% от 100 миллиардов будет равняться

десяткам миллионов. Пока же мы не нашли ни одной такой планеты. Однако

всё же есть несколько обнаруженных планет, которые имеют очень высокие

показатели обитаемости».

Если приводимые здесь цифры вас поразили, то Олусейи напоминает,

что мы лишь говорим о количестве звёзд и планет в нашей Галактике –

Млечном пути.

«В то же время существуют сотни миллиардов галактик в наблюдаемой

Вселенной, которая, как мы полагаем, является лишь крошечной частью

того, что на самом деле представляет из себя Вселенная», – подытожил

астрофизик.

Ещё один интересный с научной точки зрения случай произошёл в

1969 году с пилотируемым космическим кораблём «Аполлон-12» во время

миссии на Луну, которая завершилась первой в истории преднамеренной

аварией космического аппарата. Астронавты хотели узнать больше о

геологическом строении Луны, поэтому они провели опыты по измерению

лунных вибраций.

Пилот лунного модуля Алан Бин и командир экипажа Чарльз Конрад

установили на поверхности Луны сейсмографическое оборудование. Пилот

командного модуля Ричард Гордон оставался на окололунной орбите во время

миссии.

«Произошла расстыковка лунного модуля с командным, и они посадили

его ближе к краю кратера, – вспоминает Бин. – Это было невероятно, как

будто мы оказались в каком-то фантастическом фильме. Мы решили записать

сейсмометром вибрации, которые будут вызваны ударом модуля о поверхность

Луны, чтобы узнать, что происходит в самом её центре».

Когда Бин и Конрад благополучно вернулись на борт командного

модуля, они выбросили взлётную ступень лунного модуля на поверхность

Луны, и она упала примерно в 50 милях от того места, где ранее

находились астронавты.

Используемый модуль столкнулся с Луной на скорости 6,115 км/час,

образовав на её поверхности кратер. Его удар о поверхность спровоцировал

искусственное лунное землетрясение. Волны от удара были записаны

сейсмометром.

То, что зафиксировало оборудование, поразило сотрудников из

центра управления полётами. Колебания лунного грунта продолжались около

получаса. Оказалось, что в отличие от Земли на Луне возникают долго

незатухающие колебания, подобно тому, как если бы это был колокол.

Обнаруженное лунотрясение дало повод некоторым учёным предположить, что

наш естественный спутник является полым.