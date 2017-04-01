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Всемирный обман

01.04.2017 что от нас скрывали   Нет комментариев


Что такое ложь на самом деле? Кто и как нами манипулирует? Какую цель
преследуют тайные общества и как они воздействуют на наше сознание?
Сколько зарабатывают на легенде о неминуемом «конце света»?

— Кто они, настоящие короли лжи?
— Где расставлены капканы обмана и как не угодить в них?
— Кто и как нами манипулирует?
— Почему мошенникам удается водить людей за нос?
— Отец инфляции: кто он?
— Как не стать жертвой финансовой пирамиды?
— Что такое «ген ведомости»?
— В чем истинная сила гипноза?
— Как в его помощью зарабатывают мошенники?
— Куда ведет желание управлять массами?
— Зачем авантюристам эмоциональный вирус и чем он грозит всем человечеству?
— Почему люди обманывают друг друга?
— Можно ли вычислить лжеца?
— Как действуют опытные мошенники?
— Каких вопросов больше всего боятся?

Индустрия денег

— Почему считается, что манипулирование — это зло, как его распознать?
— Можно ли противостоять чужому влиянию?
— Секреты манипулированием нашим сознанием.
— Почему люди становятся шопоголиками?
— Как избавится от пагубного пристрастия к покупкам?
— Кто формирует наши желания и по чьим правилам вынуждено жить все человечество?
— Какую цель преследуют тайные общества и как они воздействуют на наше сознание?
— Из чего состоит самое мощное оружие современности?
— Можно ли противостоять манипуляторам?
— Как общество навязывает нам правила игры?
— Как нас обводят вокруг пальца?
— Из чего складываются мифы о вечной молодости?
— Можно ли защитится от магии маркетинга?
— Сколько зарабатывают на легенде о неминуемом «конце света»?

Продавцы воздуха

— Можно ли остановить эту «бесконечную» гонку за легкой наживой?
— Почему люди идут на поводу у аферистов?
— Как им удается делать деньги из нечего?
— Хитроумные уловки самых известных продавцов «воздуха».
— К чему приводят высокодоходные инвестиции?
— Как аферисты зарабатывают на банковских операциях?
— Чем закончилась история средневековых финансистов?
— Где скрываются современные продавцы «воздуха»?
— Как Ротшильды обманули лондонских биржевиков?
— Из чего состоит схема биржевых манипуляций?
— На чем зарабатывают космоэнергетики?
— На чем основаны «воздушные замки» современных аферистов?
— Кому выгоден миф о глобальном потеплении?
— Зачем людей загоняют под землю?
— Как мошенники зарабатывают на смертельных болезнях?
«Другие«

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