Всемирный обман



Что такое ложь на самом деле? Кто и как нами манипулирует? Какую цель

преследуют тайные общества и как они воздействуют на наше сознание?

Сколько зарабатывают на легенде о неминуемом «конце света»?

— Кто они, настоящие короли лжи?

— Где расставлены капканы обмана и как не угодить в них?

— Кто и как нами манипулирует?

— Почему мошенникам удается водить людей за нос?

— Отец инфляции: кто он?

— Как не стать жертвой финансовой пирамиды?

— Что такое «ген ведомости»?

— В чем истинная сила гипноза?

— Как в его помощью зарабатывают мошенники?

— Куда ведет желание управлять массами?

— Зачем авантюристам эмоциональный вирус и чем он грозит всем человечеству?

— Почему люди обманывают друг друга?

— Можно ли вычислить лжеца?

— Как действуют опытные мошенники?

— Каких вопросов больше всего боятся?

Индустрия денег

— Почему считается, что манипулирование — это зло, как его распознать?

— Можно ли противостоять чужому влиянию?

— Секреты манипулированием нашим сознанием.

— Почему люди становятся шопоголиками?

— Как избавится от пагубного пристрастия к покупкам?

— Кто формирует наши желания и по чьим правилам вынуждено жить все человечество?

— Какую цель преследуют тайные общества и как они воздействуют на наше сознание?

— Из чего состоит самое мощное оружие современности?

— Можно ли противостоять манипуляторам?

— Как общество навязывает нам правила игры?

— Как нас обводят вокруг пальца?

— Из чего складываются мифы о вечной молодости?

— Можно ли защитится от магии маркетинга?

— Сколько зарабатывают на легенде о неминуемом «конце света»?

Продавцы воздуха

— Можно ли остановить эту «бесконечную» гонку за легкой наживой?

— Почему люди идут на поводу у аферистов?

— Как им удается делать деньги из нечего?

— Хитроумные уловки самых известных продавцов «воздуха».

— К чему приводят высокодоходные инвестиции?

— Как аферисты зарабатывают на банковских операциях?

— Чем закончилась история средневековых финансистов?

— Где скрываются современные продавцы «воздуха»?

— Как Ротшильды обманули лондонских биржевиков?

— Из чего состоит схема биржевых манипуляций?

— На чем зарабатывают космоэнергетики?

— На чем основаны «воздушные замки» современных аферистов?

— Кому выгоден миф о глобальном потеплении?

— Зачем людей загоняют под землю?

— Как мошенники зарабатывают на смертельных болезнях?

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