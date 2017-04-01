В Словакии упал метеорит



В понедельник вечером в 19:30 небо над городом Кошице пронзил яркий свет. Люди увидели вспышку света и мощный взрыв. Метеорит упал на границе города. Все видели это, даже те, кто спали, проснулись. Зрелище было незабываемым, утверждают очевидцы.

Астрономы пытаются вычислить точную траекторию движения метеорита на основе фото и видео наблюдателей. По оценкам астрономов, масса метеорита (до достижения атмосферы Земли) составляла несколько тонн. Когда метеорит достиг нашей планеты, оставались только небольшие фрагменты.