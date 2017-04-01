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В Словакии упал метеорит

01.04.2017 новости   Нет комментариев


В понедельник вечером в 19:30 небо над городом Кошице пронзил яркий свет. Люди увидели вспышку света и мощный взрыв. Метеорит упал на границе города. Все видели это, даже те, кто спали, проснулись. Зрелище было незабываемым, утверждают очевидцы.

В Словакии упал метеорит

Астрономы пытаются вычислить точную траекторию движения метеорита на основе фото и видео наблюдателей. По оценкам астрономов, масса метеорита (до достижения атмосферы Земли) составляла несколько тонн. Когда метеорит достиг нашей планеты, оставались только небольшие фрагменты.

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