Реклама

Gallery

1386673383_thumb_ryadom-s-solncem-zamechen-korabl-prishel-cev_2 1391083383_thumb_shutki-nechistoiy-sily-ili-igry-razuma_2 1391207582_pozvonil-umershiiy 1404490321_thumb_odno-iz-kolec-saturna-ozaryaetsya-i-gasnet-ochen-strannym-obrazom 1410502681_uchenye-milliardy-let-nazad-na-marse-sushestvovala-presnaya-voda 1395153551_Navodnenie-v-gorode-Dulut-SShA-Shtat-Minnesota_7 1396296182_Kollaps-smyvaet-vse-sledy 1403751423_thumb_Gobustan-Puteshestvie-v-mir-predkov_26

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Реклама:

Счетчики

Сложные органические молекулы обнаружены в молодой планетной системе звезды

02.04.2017 новости   Нет комментариев

Сложные органические молекулы обнаружены в молодой планетной системе звезды

Впервые в истории космических наблюдений астрономы обнаружили присутствие сложных органических молекул — «строительных блоков» биологической жизни — в протопланетном диске, окружающем молодую звезду . Это указывает на то, что условия, в которых некогда происходило формирование Солнца и Земли, не являются уникальными в нашей Вселенной.

Это открытие, сделанное при помощи радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), демонстрирует, что протопланетный диск, окружающий звезду MWC 480, возраст которой составляет примерно один миллион лет, содержит значительные количества ацетонитрила (CH3CN), сложной углеродсодержащей молекулы. Как эта молекула, так и её «младшая сестра» — молекула циановодорода (HCN) — были обнаружены в холодной, внешней части недавно сформировавшегося вокруг звезды диска, в области, которую астрономы считают аналогичной поясу Койпера Солнечной системы, царству ледяных планетезималей и комет, расположенному за пределами орбиты Нептуна.

Сложные органические молекулы обнаружены в молодой планетной системе звезды

Ученые считают, что материал комет содержит химические соединения, сохранившиеся в первозданном виде со времен формирования Солнечной системы. Считается, что в то время когда планеты эволюционировали, кометы и астероиды из внешней области Солнечной системы приносили с собой на молодую Землю воду и органические молекулы, которые в дальнейшем дали начало жизни.

«Исследования комет и астероидов показывают, что туманность, давшая начало нашему Солнцу и планетам, была богата водой и сложными органическими соединениями, — отмечает Карин Оберг, астроном из Гарвард-Смитсоновского астрономического центра, США, и главный автор новой научной работы. — Теперь у нас есть доказательства того, что такая же химия наблюдается повсеместно во Вселенной, в областях космического пространства, где могут формироваться планетные системы, подобные нашей».

Звезда MWC 480, масса которой эквивалентна двум солнечным массам, находится на расстоянии примерно 455 световых лет от Земли в звездообразовательной области, лежащей в созвездии Тельца. Окружающий молодую звезду диск находится на очень ранней ступени эволюции — он лишь недавно сформировался в результате гравитационного сжатия холодной, темной газопылевой туманности. Исследования, проводимые при помощи телескопа ALMA и других телескопов, до сих пор не обнаружили в этой системе признаков формирования планет, однако ученые считают, что наблюдения в более высоком разрешении могут выявить структуры, подобные структурам системы HL Тельца, звезды-ровесницы MWC 480.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  , , , , , , ,

Похожие сообщения:

?>