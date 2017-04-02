Сложные органические молекулы обнаружены в молодой планетной системе звезды

Это открытие, сделанное при помощи радиотелескопа Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), демонстрирует, что протопланетный диск, окружающий звезду MWC 480, возраст которой составляет примерно один миллион лет, содержит значительные количества ацетонитрила (CH3CN), сложной углеродсодержащей молекулы. Как эта молекула, так и её «младшая сестра» — молекула циановодорода (HCN) — были обнаружены в холодной, внешней части недавно сформировавшегося вокруг звезды диска, в области, которую астрономы считают аналогичной поясу Койпера Солнечной системы, царству ледяных планетезималей и комет, расположенному за пределами орбиты Нептуна.

Ученые считают, что материал комет содержит химические соединения, сохранившиеся в первозданном виде со времен формирования Солнечной системы. Считается, что в то время когда планеты эволюционировали, кометы и астероиды из внешней области Солнечной системы приносили с собой на молодую Землю воду и органические молекулы, которые в дальнейшем дали начало жизни.

«Исследования комет и астероидов показывают, что туманность, давшая начало нашему Солнцу и планетам, была богата водой и сложными органическими соединениями, — отмечает Карин Оберг, астроном из Гарвард-Смитсоновского астрономического центра, США, и главный автор новой научной работы. — Теперь у нас есть доказательства того, что такая же химия наблюдается повсеместно во Вселенной, в областях космического пространства, где могут формироваться планетные системы, подобные нашей».

Звезда MWC 480, масса которой эквивалентна двум солнечным массам, находится на расстоянии примерно 455 световых лет от Земли в звездообразовательной области, лежащей в созвездии Тельца. Окружающий молодую звезду диск находится на очень ранней ступени эволюции — он лишь недавно сформировался в результате гравитационного сжатия холодной, темной газопылевой туманности. Исследования, проводимые при помощи телескопа ALMA и других телескопов, до сих пор не обнаружили в этой системе признаков формирования планет, однако ученые считают, что наблюдения в более высоком разрешении могут выявить структуры, подобные структурам системы HL Тельца, звезды-ровесницы MWC 480.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.