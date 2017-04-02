Астрономы вычислили предположительного прародителя Кольского метеорита

Жители Мурманской области и Кольского полуострова ночью 18 апреля 2014 года могли увидеть в ночном небе яркую вспышку — падение небольшого метеорита, осколки которого упали в Аннаме, в окрестностях финско-российской границы.

Фотографии и кадры видео с одной из камер безопасности в Снежногорске позволили ряду российских и финских астрономов просчитать траекторию падения небесного тела и найти его фрагменты в конце мая прошлого года. По своему химическому и минеральному составу Кольский метеорит принадлежит к числу обычных хондритов типа H5, на чью долю приходится примерно треть из числа падающих на Землю объектов.

Эти же снимки и данные, собранные астрономами во время падения метеорита, помогли Виктору Гроховскому из Уральского федерального университета в Екатеринбурге, первооткрывателю знаменитого Челябинского метеорита, и ряду зарубежных ученых понять, откуда взялся этот метеорит и как он мог быть «нацелен» на Землю.

Гроховский и его коллеги восстановили орбиту метеорита и сравнили ее с траекториями движения сотен других объектов, которые периодически сближались с Землей или пересекали ее орбиту за последние 10 тысяч лет. Их расчеты показали, что наиболее вероятным прародителем Кольского метеорита был относительно небольшой астероид 2014 UR116, чей диаметр составляет около 400 метров.

Он был открыт Кисловодской обсерваторией в октябре прошлого года, и он не представляет угрозы для Земли. По оценкам НАСА, в последующие 150 лет шансы на его столкновение с нашей планетой минимальны. Дальняя оконечность орбиты этого небесного тела находится в внутри пояса астероидов в окрестностях Юпитера, мимо которого астероид пролетает каждые три года.

Как полагают ученые, во время сближения с Землей ее притяжение так сильно «раскрутило» астероид, что от его поверхности откололся ряд небольших фрагментов, один из которых и стал будущим Кольским метеоритом. По этой причине, как полагает группа Гроховского, во время следующего пролета 2014 UR116 мимо Земли можно ожидать падения новых «небесных камней».