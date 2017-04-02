На комете обнаружили сложные органические молекулы

Ученые сообщают, что «Розетта» обнаружила в пыли вокруг кометы содержание сложных органических молекул. Находка добавляет серьезного веса теориям о том, что жизнь на Земле могла быть завезена как раз на таких вот ледяных космических глыбах.

Сложные органические молекулы, состоящие в большей степени из углерода, водорода и кислорода — базовых элементов нашей биологии, — находили на кометах и раньше. Одним из последних таких примеров является комета Галлея. Однако в случае миссии «Розетта» эти органические молекулы были впервые обнаружены за пределами поверхности кометы, что позволяет ученым более детально ознакомиться с их составом.

Сравнение спектральной плотности молекул «Кеннета» и «Джульетты» с

составом органической материи в хондритах, обнаруженных на Земле.

Красные линии — показатели частиц с кометы, черные — с метеоритов

Две конкретные отдельные частички пыли, названные «Кеннетом» и «Джульеттой», стали объектом анализа новой статьи в научном журнале Nature. Пойманные в мае и октябре 2015 года, прошедшие анализ спектрометром «Розетты», каждая из этих частичек содержит молекулы на основе углерода, образующего большую и сложную структуру, аналогичную той, что была обнаружена в углистых хондритах (тип каменистых метеоритов), найденных на Земле.

«Наш анализ показал наличие сложных углеродных структур. Гораздо сложнее, чем мы сами того ожидали», — говорит Эрве Коттин, соавтор нового исследования.

«Структура настолько сложная, что мы не можем подобрать подходящую формулу и имя».

Это открытие важно сразу по нескольким причинам. Во-первых, оно подтверждает раннее открытие посадочного модуля «Филы», которое аппарат совершил всего за несколько часов до полного отключения своих батарей. «Филам» удалось лишь «краем глаза» разглядеть газообразные органические соединения, однако новый анализ «Розетты» позволил более тщательно изучить эти сложные органические сигнатуры. Во-вторых, ученые уже давно спорят на тему того, действительно ли органические молекулы попадают к нам вместе с метеоритами из космоса, либо же уже после падения проявляют признаки содержания биологических веществ, которые уже могли содержаться на планете. Поэтому обнаружение органических молекул в космосе становится очередным аргументом в пользу того, что вещества на базе углерода действительно попадают на нашу Землю извне.

Кроме того, «Розетта» позволила нам взглянуть на то, что мы можем ожидать от грядущей космической миссии OSIRIS-Rex аэрокосмического агентства NASA. Напомним, что ее ключевой задачей является взятие образцов грунта с астероида и их возвращение обратно на Землю для анализа.