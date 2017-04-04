Выставку предметов с «Титаника» сопровождают некие паранормальные явления

В апреле следующего года исполнится 100 лет со дня самой крупной

морской катастрофы всех времен – гибели корабля «Титаник». Годы

проходят, а жертвы этой трагедии до сих пор напоминают о себе самым

неожиданным образом. Например, выставку артефактов океанского лайнера,

поднятых с глубины 3800 м, сопровождают непонятные инциденты.

С момента открытия экспозиции Titanic:

The Artifact Exhibition, которая сейчас находится в мировом турне,

многие посетители сталкивались с необъяснимыми явлениями. Больше всего

таких случаев происходило, когда вещи были выставлены в Лас-Вегасе. В

мировой столице развлечений сами собой срывались со стен фотографии и

падали на пол экспонаты, наводя ужас на туристов.

Среди 275 предметов, представленных в экспозиции, можно увидеть

подсвечник, банку из-под зубной пасты с портретом королевы Виктории и

бронзового херувима, который венчал гигантскую лестницу на корабле.

На днях выставка открылась в Сингапуре, в музее ArtScience Museum,

расположенном на курорте Marina Bay Sands. Экспонаты Titanic: The

Artifact Exhibition впервые доставлены в Юго-Восточную Азию и пробудут в

Сингапуре до середины апреля 2012 года.

По словам организаторов выставки в Сингапуре, «активности призраков»

они пока не замечали. Они надеются, что выставка, в любом случае,

пройдет успешно, и никакие привидения не помешают музею ArtScience

нормально функционировать. «Музей искусства и науки» в Сингапуре

открылся лишь в этом году и уже стал одной самых популярных

туристических достопримечательностей страны. За необычную форму в виде

цветка лотоса музей назвали чудом архитектуры.

www