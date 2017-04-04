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Выставку предметов с «Титаника» сопровождают некие паранормальные явления
04.04.2017 новости
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В апреле следующего года исполнится 100 лет со дня самой крупной
морской катастрофы всех времен – гибели корабля «Титаник». Годы
проходят, а жертвы этой трагедии до сих пор напоминают о себе самым
неожиданным образом. Например, выставку артефактов океанского лайнера,
поднятых с глубины 3800 м, сопровождают непонятные инциденты.
С момента открытия экспозиции Titanic:
The Artifact Exhibition, которая сейчас находится в мировом турне,
многие посетители сталкивались с необъяснимыми явлениями. Больше всего
таких случаев происходило, когда вещи были выставлены в Лас-Вегасе. В
мировой столице развлечений сами собой срывались со стен фотографии и
падали на пол экспонаты, наводя ужас на туристов.
Среди 275 предметов, представленных в экспозиции, можно увидеть
подсвечник, банку из-под зубной пасты с портретом королевы Виктории и
бронзового херувима, который венчал гигантскую лестницу на корабле.
На днях выставка открылась в Сингапуре, в музее ArtScience Museum,
расположенном на курорте Marina Bay Sands. Экспонаты Titanic: The
Artifact Exhibition впервые доставлены в Юго-Восточную Азию и пробудут в
Сингапуре до середины апреля 2012 года.
По словам организаторов выставки в Сингапуре, «активности призраков»
они пока не замечали. Они надеются, что выставка, в любом случае,
пройдет успешно, и никакие привидения не помешают музею ArtScience
нормально функционировать. «Музей искусства и науки» в Сингапуре
открылся лишь в этом году и уже стал одной самых популярных
туристических достопримечательностей страны. За необычную форму в виде
цветка лотоса музей назвали чудом архитектуры.
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