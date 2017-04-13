Тайна инопланетных растений

12.11.11 Необычную плантацию диких растений, похожих на кактусы, обнаружил житель

Розуэлла, штат Нью-Мексико, где 64 года назад, как известно, произошло

крушение трех неопознанных летающих объектов, правду о которых власти

США тщательно скрывают до сих пор.

Находка близ Розуэлла





Ботаник с 30-летним стажем Дэвид Сэлмэн, работающий на фирму High

Country Gardens, рассказал, что занимался к западу от Розуэлла сбором

семян, когда заметил в траве слабое свечение.

Подойдя поближе, он увидел, что необычный свет исходит из неглубокой

ложбины, сплошь усеянной растениями, внешне похожими на кактусы….

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Ложбина глубиной около метра и имевшая в диаметре около трех метров, была похожа на кратер от метеорита.

К какому виду относятся удивительные светящиеся кактусы, ботаник сразу

определить не смог, но быстро понял, что они являются плотоядными и

питаются, как минимум, насекомыми.

Сэлмэн аккуратно выкопал несколько образцов и затем в течение месяца

тщательно исследовал их в своей лаборатории, после чего пришел к выводу,

что совершенно случайно наткнулся на колонию растений, принесенных на

Землю либо метеоритом, либо… инопланетными существами!

«Я не могу пока еще сказать наверняка, но, скорее всего, эти необычные

кактусы прибыли из космоса, — говорит ботаник. — Образцы все еще

исследуются, но уже сейчас ясно, что с Землей у них связь довольно

призрачная.

У этих растений практически отсутствует корневая система, им не нужны

вода и минеральные соли. Единственная их пища — насекомые, которых они

привлекают к себе, излучая фосфоресцирующий свет. Однако, возможно, они

могут питаться и мелкими животными. И это — следующая фаза моих

исследований. Что из этого получится — только Богу известно!»

Дэвид Сэлмэн уже обратился к ботаникам в разных странах мира с просьбой

помочь ему идентифицировать найденные кактусы. По его словам, возможно,

кто-то из них ранее уже сталкивался с подобными плантациями в местах,

где падали метеориты или отмечались посадки или катастрофы НЛО.

«Я надеюсь, что данная разновидность кактусов в конце концов будет

классифицирована с научной точки зрения. А пока я дал новому виду

временное название Ariocarpus», — заключил ученый.

Загадочный звук





Надежда Дэвида Сэлмэна на то, что найденная им плантация инопланетных

растений не является единственной в своем роде, имеет под собой

некоторые основания. За последние годы было зафиксировано несколько

случаев, когда в разных странах очевидцы сообщали о цветах, деревьях и

кустарниках, которые по своим характеристикам мало походили на земные

растения.

В частности, с довольно жутким «пришельцем» пришлось столкнуться жителю

Подмосковья Николаю Блинкову. «В июне прошлого года, — рассказал он

«Аномальным новостям», — над нашим дачным поселком прогремела первая

летняя гроза, короткая, но весьма интенсивная. Вскоре она утихла. Я

прилег отдохнуть, но не проспал и получаса, как проснулся от какого-то

непонятного шума. Казалось, что за окном пищит комар, но звук был очень

громким, он буквально резал уши.

Я открыл окно и выглянул наружу. Звук слышался откуда-то сверху и все

нарастал. Подняв голову, я увидел странное темное облачко, которое

заслонило солнечный диск, но, впрочем, всего на несколько минут. Солнце

засияло вновь. Облако же куда-то пропало. Одновременно с этим

прекратился и похожий на комариный гул.

Вечер прошел как обычно: в прополке, окучке и поливке рассады на

грядках. Но на следующее утро, за завтраком, жена сказала мне и сыну,

что на грядке с луком появилось новое растение. Вчера вечером — она это

твердо помнила — его еще не было.

Позавтракав, мы пошли посмотреть на «пришельца». Он был каким-то

странным: высокий ярко-зеленый прямой стебель около полутора метров

высотой. На нем были цветы, по виду и размерам напоминающие лилию. Но,

странное дело, в ясное солнечное утро в саду жужжали пчелы, летали

всевозможные мошки и жучки, и ни один из них не садился на цветки нового

растения, более того, они его как бы облетали».

Кровожадный монстр на садовом участке





Вырывать диковинное растение Николай не стал, решив посмотреть, что с

ним будет дальше. Вдруг это семечко какого-нибудь заморского кокоса

проросло?!

А перед заходом солнца из огорода послышался крик перепуганной соседской

курицы. Дачники тут же решили, что сверху на глупую птицу, перелетевшую

к ним через забор, «спикировал» ястреб. Жена Николая бросилась на

выручку, минут через пять вышел на улицу и он с сыном.

То, что предстало их глазам, могло повергнуть в неописуемый ужас кого угодно.

«Заморский кокос» за несколько часов вырос еще больше, — продолжает свой

рассказ Николай. — Но не это было главным. Изогнув верхнюю часть своего

стебля в виде петли, он схватил им… орущую курицу! Петля на наших

глазах стягивалась все туже, крики становились все тише.

Придя в себя, жена схватила лопату и попыталась перерубить кровожадный

стебель. Однако ударяясь о него, лопата издавала лязгающий звук, словно

стебель был из металла! Я отобрал у жены лопату и попытался сам его

перерубить.

В конце концов мне это удалось. Верхняя часть стебля с петлей упала на

землю. Но петля не разжалась. Лишь орудуя металлическим прутом, который

принес сын, нам удалось разжать эту чертову петлю и освободить курицу. К

сожалению, поздно.

И тут мы обнаружили, что цветы растения-убийцы приобрели ярко-красную

окраску. Казалось, что оно высосало из птицы кровь. Нашему удивлению и

ужасу не было границ: мы чувствовали, что на нас надвигается нечто

неприятное и страшное. Мы с сыном тщательно выкопали «кровавого убийцу»,

полили его керосином и подожгли. Вскоре от растения осталась лишь горка

золы.

Казалось, что можно вздохнуть с облегчением. Но на этом испытания для

нас не окончились. На следующее утро «пришелец с железным стеблем»

объявился уже у забора, в зарослях крапивы: он, вероятно, еще накануне

через подземный побег отпочковался от основного растения. На этот раз

объектом его нападения стал соседский кот. Но животному удалось

своевременно вырваться из опасной петли и тем самым избежать гибели.

Теперь уже мы взялись за земляные работы всерьез. Весь садовый участок

был нами тщательно перекопан. В результате удалось отследить путь, по

которому под землей подземный побег «кровавого кокоса» протянулся к

забору. Я разжег паяльную лампу и весь этот путь прожег пламенем. К

счастью, ни на следующий день, ни в последующие «цветок-убийца» на нашем

огороде больше не появлялся.

Думаю, что его появление было как-то связано с таинственным облаком,

которое я наблюдал. Возможно, из него и попали на наш участок семена

«кровожадного монстра».

В данную историю можно верить, а можно и посмеяться. Однако при этом

следует иметь в виду высказывание члена-корреспондента Академии наук

СССР Г. А. Тихова, являющегося основателем новой науки — астроботаники,

который еще в конце 40-х годов прошлого века заявлял, что в земной

биосфере, если хорошенько поискать, всегда можно найти формы, являющиеся

возможными аналогами инопланетных растений.

И не только аналогами, следует добавить…

Геннадий ФЕДОТОВ, обозреватель «АН»

© Copyright: Анатолий Ревуцкий, 2011