«Странное дело: НЛО. Опасная зона»



Сектор C4 — самое опасное место на планете. Некоторые живущие на Земле — уже не люди. Требованиям Джона Кеннеди к допускам сверхсекретных документов «маджестик-12», президент буквально подписал себе смертный приговор.

Доктор философии, Майкл САЛЛА утверждает: история тайных контактов правительства США с внеземным разумом началась в 1947 году, после того, как под городом Розуэлл рухнуло нечто похожее на летающую тарелку.

По словам доктора Майкла САЛЛА, военные эксперты наблюдения очевидцев и данные приборов. Оказалось, что случаев появление НЛО, над головами американцев фиксируется до 1000 в год и тарелки ведут себя довольно нагло. Самый нашумевший из этих случаев назвали — «Вашингтонская карусель».

Доктор физики Брюс МАККАБИ говорит, что недавно ЦРУ опубликовало около девятисот страниц документов, существование которых они отрицали в течении всех прошлых лет. Они держали их в тайне..:

«19 июля 1952 года 23:40. На радиолокаторах центральной диспетчерской аэропорта Вашингтона, четко обозначились отметки семи неопознанных летающих объектов. Вскоре их зафиксировали и радары авиабазы «Эндрюс». Объекты летели к столице США с огромной скоростью…»

«26 июля 20:15. Пилот рейса «эйрлайнс», при подлете к Вашингтону заметил странные объекты над самолетом. В течении нескольких минут они были видны на радарах радиолокационной системы аэропорта Вашингтона и базы ВВС Эндрюс…»

«Еще через три часа, два реактивных истребителя с базы ВВС Ньюкасле, прибыли в воздушное пространство над столицей США. Лейтенант Патерсон увидел четыре белых светящихся объекта и погнался за ними. Внезапно объекты окружили его самолет. Патерсон запросил командование о действиях в подобных ситуациях. Пока офицеры раздумывали, объекты исчезли…»