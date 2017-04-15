Реклама

Gallery

1383803461_afrikanskiiy-shaman-ob-inoplanetyanah_1 1392080948_konec-zimy-konec-sveta_3 1392152222_letayushie-strezhni-nad-har-kovom_1 1397251802_thumb_shamash-vavilonskiiy-bog-solnca_3 1405355222_drevnie-teorii-ciklov-vremeni-soglasno-fulkanelli-i-andaiyskomu-krestu_4 1407045781_ison-prineset-meteoritnye-dozhdi_1 1395438304_thumb_Kto-postroil-mnozhestvo-plotin-v-Afrike_8 1398134522_thumb_Neizvestnaya-kometa-na-snimkah-SOHO-mchitsya-k-Solncu

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

На фасаде СПбГУКиТ под слоем краски обнаружили грандиозное мозаичное панно

15.04.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

На фасаде СПбГУКиТ под слоем краски обнаружили грандиозное мозаичное панно

Здание, где располагается университет киноискусства, на протяжении
нескольких месяцев ремонтировали и к удивлению реставраторов,
обнаружили сокрытое под плотным слоем краски мозаичное панно 7 на 10
метров, которое долгое время считали утраченным.

Уже
сегодня, прогуливаясь у Института Кино и Телевидения, петербуржцы могут
увидеть полотно «Христос благословляет детей». Восстановили его по
чистой случайности — дело в том, что здание проходило плановый ремонт.
Когда рабочие отделили многовековой слой старой штукатурки, их взору
предстал неожиданный сюрприз — мозаичное полотно грандиозных размеров,
которое доселе считали утраченным. К слову, в 2009 году зашел разговор о
его воссоздании.

Находка может показаться весьма необычной, но
ничего сверхъестественного тут нет — дело в том, что первоначально
здание СПбГУКиТ, построенное в 1898-1901 годах, являлось
церковно-приходской школой в память Императора Александра III. В
дальнейшем здание было частично разрушено, а впоследствии, как и многие
религиозные постройки Петербурга, передано под абсолютно другие нужды.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  , , , , ,

Похожие сообщения:

?>