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На фасаде СПбГУКиТ под слоем краски обнаружили грандиозное мозаичное панно
15.04.2017 Что от нас скрывали
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Здание, где располагается университет киноискусства, на протяжении
нескольких месяцев ремонтировали и к удивлению реставраторов,
обнаружили сокрытое под плотным слоем краски мозаичное панно 7 на 10
метров, которое долгое время считали утраченным.
Уже
сегодня, прогуливаясь у Института Кино и Телевидения, петербуржцы могут
увидеть полотно «Христос благословляет детей». Восстановили его по
чистой случайности — дело в том, что здание проходило плановый ремонт.
Когда рабочие отделили многовековой слой старой штукатурки, их взору
предстал неожиданный сюрприз — мозаичное полотно грандиозных размеров,
которое доселе считали утраченным. К слову, в 2009 году зашел разговор о
его воссоздании.
Находка может показаться весьма необычной, но
ничего сверхъестественного тут нет — дело в том, что первоначально
здание СПбГУКиТ, построенное в 1898-1901 годах, являлось
церковно-приходской школой в память Императора Александра III. В
дальнейшем здание было частично разрушено, а впоследствии, как и многие
религиозные постройки Петербурга, передано под абсолютно другие нужды.
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