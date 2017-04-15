На фасаде СПбГУКиТ под слоем краски обнаружили грандиозное мозаичное панно

Ужесегодня, прогуливаясь у Института Кино и Телевидения, петербуржцы могутувидеть полотно «Христос благословляет детей». Восстановили его почистой случайности — дело в том, что здание проходило плановый ремонт.Когда рабочие отделили многовековой слой старой штукатурки, их взорупредстал неожиданный сюрприз — мозаичное полотно грандиозных размеров,которое доселе считали утраченным. К слову, в 2009 году зашел разговор оего воссоздании.

Находка может показаться весьма необычной, но

ничего сверхъестественного тут нет — дело в том, что первоначально

здание СПбГУКиТ, построенное в 1898-1901 годах, являлось

церковно-приходской школой в память Императора Александра III. В

дальнейшем здание было частично разрушено, а впоследствии, как и многие

религиозные постройки Петербурга, передано под абсолютно другие нужды.