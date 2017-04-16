Этруски предсказывали погоду по птичьим костям

Чаще всего эти дужки использовались для предсказания погоды. Наблюдая

за миграцией гусей, населявшие территорию современной Тосканы древние

племена пришли к выводу, что эти птицы обладают даром «предвидения».

Грудные кости съеденных в ноябре гусей тщательно мыли, сушили и

затем наблюдали за тем, как меняется их цвет. Таким образом этруски

предсказывали, насколько суровой окажется предстоящая зима. Потом эту

традицию переняли римляне, распространив её и на петушиные

кости-вилочки.

Вот какое значение приписывалось цветам высушенных куриных и гусиных костей-вилочек:

Пурпурный, синий или чёрный – зима будет холодной

Целиком синяя или тёмная кость – предстоит очень суровая зима

Белый – мягкая, довольно тёплая зима

Синий цвет в области разветвления костей и более светлые концы – мягкая зима до Нового года

Пурпурные кончики – холодная весна