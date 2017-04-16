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Этруски предсказывали погоду по птичьим костям
16.04.2017 Что от нас скрывали
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Вера в мистические свойства грудных птичьих костей (их
обычно называют дужками или вилочками) существует уже больше двух тысяч
лет и зародилась ещё в цивилизации этрусков.
Чаще всего эти дужки использовались для предсказания погоды. Наблюдая
за миграцией гусей, населявшие территорию современной Тосканы древние
племена пришли к выводу, что эти птицы обладают даром «предвидения».
Грудные кости съеденных в ноябре гусей тщательно мыли, сушили и
затем наблюдали за тем, как меняется их цвет. Таким образом этруски
предсказывали, насколько суровой окажется предстоящая зима. Потом эту
традицию переняли римляне, распространив её и на петушиные
кости-вилочки.
Вот какое значение приписывалось цветам высушенных куриных и гусиных костей-вилочек:
- Пурпурный, синий или чёрный – зима будет холодной
- Целиком синяя или тёмная кость – предстоит очень суровая зима
- Белый – мягкая, довольно тёплая зима
- Синий цвет в области разветвления костей и более светлые концы – мягкая зима до Нового года
- Пурпурные кончики – холодная весна
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