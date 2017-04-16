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Этруски предсказывали погоду по птичьим костям

16.04.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Этруски предсказывали погоду по птичьим костям

Вера в мистические свойства грудных птичьих костей (их
обычно называют дужками или вилочками) существует уже больше двух тысяч
лет и зародилась ещё в цивилизации этрусков. 

Чаще всего эти дужки использовались для предсказания погоды. Наблюдая
за миграцией гусей, населявшие территорию современной Тосканы древние
племена пришли к выводу, что эти птицы обладают даром «предвидения».

Грудные кости съеденных в ноябре гусей тщательно мыли, сушили и
затем наблюдали за тем, как меняется их цвет. Таким образом этруски
предсказывали, насколько суровой окажется предстоящая зима. Потом эту
традицию переняли римляне, распространив её и на петушиные
кости-вилочки.

Вот какое значение приписывалось цветам высушенных куриных и гусиных костей-вилочек:

  • Пурпурный, синий или чёрный – зима будет холодной
  • Целиком синяя или тёмная кость – предстоит очень суровая зима
  • Белый – мягкая, довольно тёплая зима
  • Синий цвет в области разветвления костей и более светлые концы – мягкая зима до Нового года
  • Пурпурные кончики – холодная весна

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