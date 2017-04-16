Вопросы и Ответы ZetaTalk за 20 июля 2013 г.

Не хотели бы Нэнси или Зеты

прокомментировать 3 новых видео, которые были выложены на

polshift-ning.com под заголовком «кадры комплекса Планеты X». http://poleshift.ning.com/profiles/blogs/please-place-your-planet-x

Ясно, что под солнцем есть один большой объект, а на 2-м видео даже

больше чем один. Вы подтверждаете, что то, что мы видим, это именно

Нибиру? Если это так, то по размеру ясно, что она находится в движении и

быстро приближается. Она теперь размером почти что с полную луну. Мне

хотелось бы какой-нибудь новой информации насчет нынешнего положения. [и от другого] 12 июля 2013 г. http://www.youtube.com/watch?v=yCSrjLA6ye0 [и от другого] 12 июля 2013 г. http://www.youtube.com/watch?v=p_9aaZE7eYw [и от другого] 6 июля 2013 г. http://youtu.be/sQCbedckBqo





Как мы и предсказали, что это произойдет во время фазы 8 из 10,

видимость комплекса Планеты X увеличилась. Как мы объяснили, во время

фазы 8 из 10 Планета X и Земля принимают положение выравнивания, больше

похожее на «бок о бок», Планета X продвигается по своему пути, но Землю

оттягивает далеко влево в том месте, где она поймана в ловушку в

воронке. Видимость увеличивается, потому что угол отражения для

солнечного света, отраженного от обширного облака пыли, окутывающего как

Планету X, так и Вереницы Лун, более оптимален. Когда комплекс Планеты X

располагался в большей степени между Землей и Солнцем, отражение чаще

всего возвращало солнечный свет к Солнцу или в сторону, прочь в космос.

Времена, когда угол был подходящим для того, чтобы люди Земли видели то,

что, как они думали, были двумя встающими или садящимися солнцами, были

редки — на восходе солнца или закате. Теперь этот оптимальный угол

присутствует в течение большей части дня.

В Интернете начали появляться видеосъемки экспертов, которые

корректируют оттенки цвета чтобы исследовать, что появляется в различных

световых спектрах, утверждающих, что прямо под Солнцем, или правее или

левее этого положения, бывает виден большой объект. Объекты выглядят

сферическими, отчетливыми, что подразумевает, что они являются

планетами, а не Вереницами Лун. Является ли какой-либо из этих объектов

телом самой Планеты X? В течение десятилетия, что Планета X была внутри

солнечной системы, медленно пробираясь мимо Солнца, Планета X являлась

под многими ликами, включая Персону Монстра, когда она выглядит огромной

и совершенно круглой. Это явление вызывается лучами света, идущими,

расходясь, в сторону от Земли, но затем притягиваемыми к ней ее

гравитацией. Хотя Монстр имеет не такой размер, как у Планеты X,

световые лучи исходят от Планеты X, таким образом фиксируя ее нынешнее местоположение чуть ниже Эклиптики.

Некоторые из недавно запечатленных объектов являются

Вереницами Лун, настолько удивительно яркими (такова была их

характеристика), что в одном случае на видео запечатлелся блик от

оптики, вызванный Вереницей Лун. Таким образом налицо реальное

доказательство Вереницы Лун, а не Вереница Лун сама по себе. Что будет

это увеличение видимости означать для пока еще удерживающегося сокрытия,

пока еще не получившего смертельный удар на сегодня, 13 июля 2013 г.,

от запланированного объявления Обамы. Эта видимость имела результатом

рост разговоров в Интернете, крепнущее в публике чувство, что им лгут об

аномальной погоде, внезапных приливах, и о Солнце и Луне, явно

находящихся не на своих местах. После объявления многие будут

утверждать, что Нибиру, иначе Планета X, является вымыслом, все еще

оставаясь в отрицании или пытаясь умиротворить человечество, с тем чтобы

оно оставалось на береговых линиях и на своих рабочих местах. Эта

видимость, таким образом, является сильным оружием против дезинформации

такого типа.

Ранее, в конце 2011 г.

тогдашний Премьер-министр Австралии, Джулия Гиллард, пошла против

общественного мнения, последовательности, здравого смысла и моральной

благопристойности для того, чтобы вместе со своими соучастниками

протолкнуть через австралийский Законодательный орган закон, который

вводил новый налог, которого никто не хотел — Налог на выбросы

углекислого газа. Вменив ошеломленной публике в июле 2012 г. ничто иное

как еще один инструмент жульнической, нагнетающей страх, Лжи

глобального потепления Элиты Истеблишмента, Гиллард и другие должны были

бороться с Обычным Человеком всеми имеющимися средствами, чтобы этот

налог платили. Их дитя являлось самодовольно пыхтевшим самозванцем. ZT

говорил на эту тему в то время. Быстро перемотаем вперед до июля 2013

г., прошло всего 12 месяцев после всего этого, и все мы облегченно

перевели дух, когда новый, то есть вновь ставший им, премьер Австралии,

Кевин Радд, всего лишь год назад бывший большим сторонником введения

этого Налога на выбросы углекислого газа, встает и объявляет, что налога

на выбросы углекислого газа Австралии … больше быть не должно!

Осторожно прокрадываясь за тонкую линию правила отсутствия политики,

действующего на этом уникальном форуме, просишь снисходительности Z

касаемо этого. Может ZT взглянуть и сказать относительно этого

монументального политического сальто назад? Возможные последствия,

касающиеся Объявления, может быть даже всей Лжи Глобального потепления? [и от другого] http://www.couriermail.com.au/news/national/kevin-rudd-to-announce-scrapping-of-carbon-tax/story-fnii5s41-1226678990206

Решение может снизить счета на электроэнергию на 150 $ в год для семей,

ежегодно тратящих 2000 $, если плавающую цену за выбросы углекислого

газа принять на уровне 6 $ за тонну. [и от другого] http://www.abc.net.au/news/2013-07-14/federal-government-to-scrap-carbon-tax/4818980

Фиксированная цена на углерод в 24,15 $ за тонну будет отменена в

пользу плавающей цены, предполагающейся между 6 $ и 10 $ за тонну. [и от другого] http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/climate/billions-in-savings-fund-shift-on-carbon-tax/story-e6frg6xf-1226679320817

Г-н Рудд сказал, что переход к плавающей цене за углерод вместо

постоянной цены, введенной Джулией Гиллард в прошлом году, предназначен

для того чтобы снизить «давление стоимости жизни на австралийские семьи,

при этом продолжая защищать среду и воздействовать на изменение

климата».



Несомненной жертвой объявления, признающего присутствие Планеты X, иначе Нибиру, будет объяснение Глобальным потеплением.

Предназначенная оттянуть это признание, теория Глобального потепления

стремилась утверждать, что ощутимый нагрев коры Земли из-за возмущения

магмы происходил из-за CO2. Те, кто решил продолжать сокрытие

максимально долго, уже знали, что кора нагревалась. Это был обширный

заговор под покровительством ООН, возглавляемый Элом Гором в качестве

официального лица, удостоверяющего подлинность, и воспроизводимый в

прессе и политическими деятелями. Неизбежность последовала.

Если происходило погруженрие островов на Юге Тихого океана и

береговые линии размывало, а сильные штормы учащались, то безусловно это

был монстр, которого необходимо было остановить! Так говорилось

публике, постоянно. Необходимость дать им хоть какое-нибудь

объяснение быстро увеличивающихся Земных изменений была крайней. Злодеем

были назначены выбросы парниковых газов в атмосферу, а вина была

возложена на корпорации. Мы заявили, что Глобальное потепление будут

продолжать поддерживать в качестве причины Земных изменений,

потому что судебные процессы, которые в противном случае хлынут лавиной,

парализуют суды. Хотя правительства редко могут быть привлечены в

качестве ответчика по иску, может сохраняться общественное негодование.

Должна ли публика платить за сокрытие? Это означает навредить дважды!

Австралийское правительство пытается избежать этого гнева.

НАСА, похоже, дает новые объяснения с

целью сокрытия Хвоста Кометы Нибиру, говоря, что они обнаружили с

помощью Разведчика Межзвездных Границ (Interstellar Boundary Explorer,

IBEX) НАСА, что у нашей солнечной системы есть хвост, это правда или

очередная ложь, не были бы Зеты любезны прокомментировать? [и от другого] http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2013/10jul_ibex/

IBEX измеряет нейтральные частицы, созданные при столкновениях в

границах солнечной системы. Эта методика, названная «создание

изображений высокоэнергетическими нейтральными атомами», основывается на

факте, что пути нейтральных частиц не искажаются солнечным магнитным

полем. Эта форма четырехлистного клевера может быть приписана тому

факту, что в течение последних нескольких лет солнце у своих полюсов

испускало быстрый солнечный ветер, а у своего экватора более медленный.

Это обычная динамика самой последней фазы 11-летнего цикла активности

солнца. Форма клевера однако не сохраняет точного выравнивания по

солнечной системе. Вся форма немного вращается, указывая на то, что с ее

движением все дальше от солнца и его магнитного влияния заряженные

частицы начинают подвергаться переводу в новую ориентацию, выравниваясь

по магнитным полям от местной галактики.

НАСА в 2009 г. сообщило,

что IBEX обнаружил вне нашей солнечной системы магнитную ленту. Они

также утверждают, что лента изменяется с периодом в 6 месяцев. Мы

приводим это в качестве примера того, что Зеты снова правы, это

относится к нашему утверждению, что магнитные триместры

меняются каждые 4 месяца из необходимости соответствовать большему

магнитному полю, которое находится вне солнечной системы. Магнитные

ленты располагались вдоль потока этого большего магнитного поля.

Последние результаты IBEX подтверждают это еще определенней. IBEX

косвенно измеряет магнитное поле Солнца, анализируя

«высокоэнергетические нейтральные частицы” и то, как они взаимодействуют

с другими частицами.

Солнечный хвост теперь уже измерен, и для человеческих ученых

не является сюрпризом то, что у старого доброго Солнца он есть. Но они

должны однако же объяснить, почему солнечные хвосты существуют!

Что развевает его, и почему в том или ином направлении? Ясно, что

галактики существуют и им присуще вихревое движение, таким образом

звезды в этих галактиках подвергаются воздействию потоков частиц,

создающих вихрь. Большее магнитное поле, окружающее солнечную систему,

является одним из таких потоков частиц. Магнитные поля, и многие

участвующие в их формировании электромагнитные частицы, текут из

Северного полюса к Южному полюсу магнитного центра и, таким образом, направление

подразумевается. IBEX подтвердил присутствие линий магнитного потока в

2009 г., а теперь, в 2013 г., подтвердил направление магнитного потока

вокруг солнечной системы.

Вопрос о химиотрассах и увеличенной

видимости Планеты Х. Если/когда это объявление произойдет, то продолжат

ли они пытаться скрывать Планету Х от нас посредством их распыления?

Если бы не было распыления, происходящего теперь, то видели бы массы

Планету Х и ее систему? Иными словами, как мы можем определить, сколько

нам осталось до последних недель, если мы не можем толком увидеть

Планету Х в небе из-за (в буквальном смысле) сокрытия?



Использование химиотрасс для скрытия присутствия комплекса

Планеты X около Солнца немного походит на езду по дороге на высокой

скорости, когда нога все время поддавливает на тормоз. Это никак не

останавливает. Во всяком случае это порождает подозрения и любопытство.

Химиотрассы ориентируют на густонаселенные районы, города, так как даже

при наличии светового загрязнения ночью комплекс может быть замечен в

течение дня. И эти впечатляющие появления Второго Солнца на рассвете и в

сумерках могут быть замечены всеми. Преступники попытались использовать

ветра таким образом, чтобы химиотрассы расползались и висели по-над

густонаселенными районами. Это была в корне неверная кампания.

Прекратится ли это после объявления? Кампания финансируется

богачами, чей страх перед неконтролируемыми беспорядками и волнениями

публики будет, пожалуй, увеличиваться. Таким образом, мы ожидаем, что

операции по распылению химиотрасс продолжатся, как и соответствующая

кампания по отрицанию присутствия Планеты X, несмотря на объявление,

равно как и по умиротворению публики, с тем чтобы они оставались на

береговых линиях и пребывали на своих рабочих местах. Однако комплекс

Планеты X будет становиться все более и более видимым, будет вызывать

все более сильное колебание и, таким образом, несмотря на любую попытку

застить публике глаза с помощью тумана в течение дня, публика сбита с

толку не будет.

После многих лет того, что, по словам

Зетов, было относительно точным прогнозированием Клифа Хая и сайта

HalfPastHuman, похоже, он закрывает лавочку. В этой статье, выложенной

на его сайте несколько дней назад; он заявляет, что то, что он называет

эффектом «Синди Лу», вызывает порчу его данных. Суть в том, что большее

количество людей говорит о его предсказаниях и создает программное

обеспечение, подобное его обеспечению и, в силу этого, портит результаты

поисков его веб-ботом коллективного подсознания в Интернете, поскольку

возникает петля обратной связи. Это объяснение мне кажется несколько

притянутым за уши. Рядом с этим текстом он даже поместил изображение

того, что напоминало Феникса, которого Зеты назвали символом Сдвига

полюсов. Это событие также оказалось довольно внезапным, поскольку он

выложил сообщения для июня и не далее как несколько дней назад сообщал,

что июльское сообщение следует ожидать в любой день. Мой вопрос таков,

это имеет какое-либо отношение к объявлению? Было упомянуто, что на него

надавил истеблишмент, с тем чтобы он убрал Земные изменения и ссылки на

приближающийся сдвиг из его прошлых сообщений, и что изменения

определенно нарастают, и в связи с объявлением, ожидаемым теперь в любое

время. На него снова надавили, теперь чтобы просто прекратил сообщать,

так как объявление и последующие разговоры могут несомненно выразительно

обнаружиться в его нынешних и будущих прогнозах? [и от другого] http://halfpasthuman.com/essays/cindy.html

Синди Лу Флэтбуш — поклонница пророчеств. Она, и ее брат Билли Рэй,

проводят много времени, посещая в Интернете множество сайтов,

посвященных пророчествам. Проблема, на наш взгяд, состоит в том, что

очень скоро Синди Лу и миллионы таких, как она, станут ‘производителями’

‘прогнозного контента’, а не просто потребителями. Будет продаваться

соответствующее программное обеспечение. Это программное обеспечение с

алгоритмом подсчета частоты употребления определенных слов и с

детерминированной областью как для выбранных сайтов, так и для

словосочетаний, выбранных в качестве целей. Программное обеспечение,

которое купит Синди Лу, и которое убедит ее (с течением времени, и

подпитыванием ею петли связи), что она лично будет посвящена в рыцари

богом в окончательной битве. Наша система погибает как только Синди Лу

запускает эти самопитающие петли. Как только этот момент наступает,

данные из сети становятся загрязненными. Это усложняется в плане

задействованного механизма, но является простым по сути; у нас не будет

никакого способа отфильтровать эффект Синди Лу от данных. Безо всякого

желания, в течение короткого периода в месяц или меньше, с момента

появления эффекта Синди Лу, я буду вынужден закрыть наш серверный сад и

больше не пользоваться услугами Игоря. Эффект Синди Лу также будет

облапошивать тренды Google, и Управления национальной безопасности, и

целой кучи других людей, осуществляющих крупномасштабный поиск данных.

О, и мы все можем сказать спасибо Джорджу Эру за этот эффект Синди Лу. [и от другого] http://urbansurvival.com/

Со времени начала действия проекта веб-бота в 2001 г., сайт также был

идейным лидером в публичных описаниях и применениях прогнозирующей

лингвистики с 2001 г. Если кто-то говорит, что прогнозирующая

лингвистика была изобретена в 2006 г. (как утверждает один академик), он

говнюк, и если вы сомневаетесь в этом, то можете сами зайти в

веб-архивы.



Почему HalfPastHuman (HPH) угрожает закрыть лавочку? Как было очевидно всю его жизнь, HPH сотрудничал с сокрытием

присутствия Планеты X, иначе Нибиру, замалчивая собранные ими данные,

указывавшие на растущее у публики восприятие того, что утверждения и

предсказания ZetaTalk были правдой. Они пошли еще дальше,

вставляя уничижительные комментарии и выводы, мишенью которых являются

материалы ZetaTalk. Куда их заведет эта кривая, когда ожидающееся

объявление, признающее присутствие Планеты X, произойдет? Они взимают

плату за свои предсказания. Они утверждают, что их механизмы

формирования сообщений являются надежными и очень точными, и на

основании этого втюхивают свой товар.

Первым последствием будет значительное падение уважения, в

результате чего их репутация превратится в грязь. Вторым последствием

того, что они столь охотно дурачили публику, будет гнев, поскольку их

продукт был недешев. Третьим последствием будут судебные процессы,

требующие возмещений убытков и требующие компенсаций за неправильный

выбор, сделанный на основании их заверений. Поскольку Интернет буквально

взрывается от сообщений о визуальных наблюдениях шаров вокруг Солнца,

как они объяснят это тотальное неупоминание о них? Очевидно, что их

неупоминание было преднамеренным, и этот слух распространится. HPH будет

утверждать, что их данные были загрязнены эффектом Синди Лу, тогда как искажение данных было создано самим сокрытием. Они обвинят бывшего коллегу, Джорджа Эра,

в поддержке других проектов веб-ботов, которые затем создали петли

обратной связи. И они, вероятно, найдут способ продолжить торговать

своим продуктом!

Сегодняшняя статья о том, что объект HAARP

закрывается и что для окончательной приборки подключается Управление

перспективных исследований Минобороны США. Так как Управлению

перспективных исследований Министерства обороны США нравится разыгрывать

карту сумасшедшего ученого, что они пытаются сделать теперь? Не хотели

бы Зеты пролить немного света на то, для чего объект будет

использоваться Перед объявлением? [и от другого] http://www.disclose.tv/news/HAARP_facility_shuts_down_and_will_be_dismantled/91109

Объект HAARP прекращает работу и будет демонтирован 16 июля 2013 —

Программа высокочастотных активных авроральных исследований (HAARP) —

объект увлечения многих тщеславных людей и мишень теоретиков заговора и

антиправительственных активистов — закрыта. Раскинувшийся на 35 акрах

объект по исследованию ионосферы в провинциальной Гаконе, Аляска, закрыт

с начала мая. Вместе с тем, объект, классифицируемый как находящийся в

собственности правительства и управляемый подрядчиком (GOCO), будет

осваивать новый главный подрядчик. Мир взял HAARP на заметку два года

назад из-за того, что его работа может быть прекращена и что он не

представил бюджетную заявку. Единственное светлое пятно на горизонте

HAARP прямо сейчас — это то, что на объекте ожидается Управление

перспективных исследований Минобороны США (DARPA) в качестве клиента,

которому этими осенью и зимой необходимо закончить некое исследование.

Совместно финансируемый Научно-исследовательской лабораторией ВВС США и

Научно-исследовательской лабораторией ВМФ США, HAARP представляет собой

объект для исследования ионосферы. В сети изобилие броских комментариев,

обвиняющих HAARP в управлении погодой — последний раз в случае Урагана

Сэнди и вала торнадо — и в том, что он вызывал и другие стихийные

бедствия. [и от другого] http://en.wikipedia.org/wiki/HAARP

Измерения ионосферы традиционно очень трудны. Воздушные шары не могут

достичь ее, потому что для них воздух слишком разрежен, но и орбита

спутников не может там пролегать, потому что для них воздух все еще

слишком плотен. Следовательно, большинство экспериментов на ионосфере

дают только небольшие дозы информации. HAARP подходит к изучению

ионосферы, следуя по стопам нагревателя ионосферы под названием EISCAT,

расположенного около Тромсё, Норвегия. Там ученые вели исследование

ионосферы, возмущая ее радиоволнами в диапазоне 2-10 МГц и изучая ее

реакции. HAARP выполняет те же самые функции, но обладает большей

мощностью и более гибким и динамичным высокочастотным лучом. [и от другого] Пентагон Готовит Внедрение Солдатской Телепатии 14 мая 2009 г. http://www.wired.com/dangerroom/2009/05/pentagon-preps-soldier-telepathy-push/

Забудьте полевые средства радиосвязи, боевые карманные компьютеры или

даже сигналы руками, принятые в пехоте. Когда солдаты будущего захотят

пообщаться, они будут читать мысли друг друга. По крайней мере на это

надеются исследователи шизо-научного подразделения Пентагона DARPA.

Бюджет агентства на следующий бюджетный год включает 4 миллиона $ на

запуск программы под названием Немой Разговор. Цель состоит в том, чтобы

«реализовать возможность связи между пользователями на поле боя без

использования устной речи посредством анализа нервных сигналов.» Это в

добавление к 4 миллионам $, которые Армия передала в прошлом году

Калифорнийскому Университету на исследование возможности телепатии с

использованием компьютеров. Помимо скрытых переговоров на поле боя

телепатия может также быть полезной и в другом. В прошлом году

Национальный Научно-исследовательский Совет и Управление военной

разведки опубликовали отчет, полагающий, что нейробиология может также

быть полезной для того, чтобы «заставить врага повиноваться нашим

командам.»

Агентами дезинформации

HAARP обвинялся во всем — начиная с роста Землетрясений и заканчивая

аномалиями погоды, во всех случаях используясь в качестве маскировки

присутствия Планеты X. Он что, не оправдал надежд, раз от него, похоже,

теперь так небрежно отказываются? Объект относительно новый, и цели,

заключающиеся в достижении способности улучшить работу каналов связи в

верхних слоях атмосферы, определенно не достигнуты. Секвестр, при

котором некоторые проекты должны были быть урезаны, несомненно затронул

эти решения, но какова реальная причина того, что шурование в ионосфере

решено прекратить?

С одной стороны, они узнали, что ничего не могут

сделать для того чтобы улучшить связь, не могут создать никакого

препятствия потокам частиц, которые атакуют верхние слои атмосферы

Земли, и что эта атака собирается лишь только ухудшаться. Сколько нужно

разглядывать лесной пожар, чтобы понять, что это действительно пожар, и

весьма неконтролируемый. Объявление затрагивает этот проект в немалой

степени, поскольку необходимость в дезинформации исчезла. Если объект

HAARP закрыт, больше не финансируется, то эта ложь утихнет и будет

заменена реальным сообщением о воздействиях, которые Планета X оказывает

на атмосферу Земли. Это ожидается, в любом случае, так что пока еще

продолжающейся кампании по распространению дезинформации незачем

поглощать миллионы долларов налогоплательщиков.

Реальная причина закрытия объекта однако заключается в предоставлении пристанища новому

проекту, который будет просто измерять бомбардировку частицами от

Планеты X. Чем еще DARPA заниматься там, въехав в закрытый объект?

Оборудование не удаляется. Они больше не могут бомбардировать ионосферу,

но они продолжат измерять реакции! Особенно важна магнитная

атака от Планеты X, которая, как ожидается, согласно нашим

предсказаниям, должна в конечном счете создать сдвиг коры, когда Земля

опрокидывается набок, уклоняясь от проходящего Северного полюса Планеты

X. Отрицая публике, что такой сдвиг коры может произойти, и произойдет,

американские военные будут нервно наблюдать.

Только что заметил эту статью

в «Guardian» о богатом пижоне, который хочет полететь на Марс и создать

колонию. Не хотели бы Зеты прокомментировать ее — особенно ту часть,

где он говорит о пагубных событиях, и что это может быть некоторой

формой страховки? [и от другого] Миссия Элона Маска на Марс 17 июля 2013 г. http://www.guardian.co.uk/technology/2013/jul/17/elon-musk-mission-mars-spacex

Маск предусматривает колонию на красной планете из 80 000 человек. «Но

конечно же мы должны по пути платить по счетам. То есть это означает

обслуживание важных клиентов, таких, как NASA, запуск коммерческих

широковещательных спутников связи, спутников системы GPS, картирование,

научные эксперименты. «Крепнущего ощущения того, что гибель человечества

неизбежна нет; я не думаю, что конец близок. Но я думаю, что мы

оказываемся перед неким небольшим риском пагубных событий.”

Тяга к Марсу

становится все неодолимей, и будет использовать предстоящее объявление,

признающее присутствие Нибиру, иначе Планеты X, в качестве средства для

достижения цели. Большая часть народных масс будет отчаянно пытаться

избежать Земных изменений, которые все более и более очевидны —

землетрясения, вулканическая активность, высокие и непредсказуемые

приливы и погодные аномалии. Поглядев на наш практический совет

относительно огородничества в безопасных местах или перехода к

проживанию в плавучем доме, они зачастую будут выбирать иллюзию —

спасение добросердечными инопланетянами, вознесение Богом, или

присоединение к колонии на Марсе. Создаст ли элита ее в срок?

Аннунаки летали с Земли на Марс и обратно, причем делали это регулярно. Они — ровня человечеству, им позволено перепрыгивать с

планеты на планету в пределах солнечной системы. Это не считается

космическим полетом, которые существа 3-й плотности лишены возможности

выполнять из-за своей незрелости. Но на взаимодействие между

человечеством и Аннунаками Советом Миров наложен карантин.

В прошлом он действовал в отношении Аннунаков, технически более

продвинутых чем ранний человек, но в случае столкновения человека с

Аннунаками на Марсе во время этого прохода именно честолюбивая элита

человечества подвергнется главному удару этого карантина. Элите суждено

претерпеть приближающийся Сдвиг полюсов на Земле, с обычным человеком,

которого они так сильно презирают.